Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1839 года СМ "Орел с опущенными крыльями" (Россия, Николай I)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 9,1 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 7,572,500
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 2 копейки
- Год 1839
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (107) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1839 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком СМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 529 проданному на аукционе Редкие Монеты за 4200 USD. Торги состоялись 25 апреля 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- AURORA (9)
- CoinsNB (1)
- Gorny & Mosch (1)
- Katz (14)
- Künker (1)
- MS67 (5)
- MUNZE (4)
- Numisbalt (3)
- Rare Coins (29)
- Russiancoin (7)
- Spink (2)
- Александр (7)
- Империя (4)
- Имперская монета (8)
- Монеты и Медали (5)
- Русское Наследие (7)
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Русское Наследие
Дата 21 января 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MS67
Дата 6 декабря 2023
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MS67
Дата 16 мая 2023
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Русское Наследие
Дата 15 апреля 2023
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AURORA
Дата 23 марта 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 6
Где продать?
Для продажи 2 копейки 1839 "Орел с опущенными крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск