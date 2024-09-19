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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1839 года СМ "Орел с опущенными крыльями" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 2 копейки 1839 года СМ "Орел с опущенными крыльями" - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 2 копейки 1839 года СМ "Орел с опущенными крыльями" - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 9,1 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 7,572,500

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1839
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (107) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1839 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком СМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 529 проданному на аукционе Редкие Монеты за 4200 USD. Торги состоялись 25 апреля 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 копейки 1839 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе CoinsNB - June 30, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 30 июня 2024
Сохранность VF
Цена
8 $
Цена в валюте аукциона 7 EUR
Россия 2 копейки 1839 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Katz - June 4, 2024
Продавец Katz
Дата 4 июня 2024
Сохранность VF
Цена
29 $
Цена в валюте аукциона 27 EUR
Россия 2 копейки 1839 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе AURORA - May 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1839 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Katz - May 19, 2024
Продавец Katz
Дата 19 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1839 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - May 15, 2024
Россия 2 копейки 1839 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - May 15, 2024
Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность AU50 BN ННР
Цена
Россия 2 копейки 1839 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 2 копейки 1839 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе AURORA - April 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1839 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 2 копейки 1839 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 2 копейки 1839 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1839 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность AU58 BN RNGA
Цена
Россия 2 копейки 1839 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе AURORA - March 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность AU50 BN ННР
Цена
Россия 2 копейки 1839 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1839 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Русское Наследие - January 21, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 21 января 2024
Сохранность AU
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Россия 2 копейки 1839 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе MS67 - December 6, 2023
Продавец MS67
Дата 6 декабря 2023
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1839 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - July 12, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность XF
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Россия 2 копейки 1839 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе AURORA - June 15, 2023
Продавец AURORA
Дата 15 июня 2023
Сохранность XF
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Россия 2 копейки 1839 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе MS67 - May 16, 2023
Продавец MS67
Дата 16 мая 2023
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1839 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Numisbalt - May 14, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность MS62 BN NGC
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Россия 2 копейки 1839 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Россия 2 копейки 1839 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 апреля 2023
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
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Россия 2 копейки 1839 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе AURORA - March 23, 2023
Продавец AURORA
Дата 23 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1839 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 2 копейки 1839 "Орел с опущенными крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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