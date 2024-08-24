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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 1/2 рубля 1839 года Н. CUBE F. "В память открытия памятника-часовни на Бородинском поле". Короткие лучи над головой (Россия, Николай I)

Разновидность: Короткие лучи над головой

Аверс монеты - 1 1/2 рубля 1839 года Н. CUBE F. "В память открытия памятника-часовни на Бородинском поле" Короткие лучи над головой - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 1 1/2 рубля 1839 года Н. CUBE F. "В память открытия памятника-часовни на Бородинском поле" Короткие лучи над головой - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 31,11 гр
  • Чистого серебра (0,8682 oz) 27,0035 гр
  • Диаметр 40 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 6,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 1 1/2 рубля
  • Год 1839
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (50) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 1/2 рубля 1839 года "В память открытия памятника-часовни на Бородинском поле" со знаком Н. CUBE F.. Короткие лучи над головой. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 291 проданному на аукционе Александр за 120000 USD. Торги состоялись 14 декабря 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 1/2 рубля 1839 Н. CUBE F. "В память открытия памятника-часовни на Бородинском поле" на аукционе Александр - May 22, 2024
Россия 1 1/2 рубля 1839 Н. CUBE F. "В память открытия памятника-часовни на Бородинском поле" на аукционе Александр - May 22, 2024
Продавец Александр
Дата 22 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
Россия 1 1/2 рубля 1839 Н. CUBE F. "В память открытия памятника-часовни на Бородинском поле" на аукционе New York Sale - January 11, 2024
Продавец New York Sale
Дата 11 января 2024
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
16000 $
Цена в валюте аукциона 16000 USD
Россия 1 1/2 рубля 1839 Н. CUBE F. "В память открытия памятника-часовни на Бородинском поле" на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
15895 $
Цена в валюте аукциона 1450000 RUB
Россия 1 1/2 рубля 1839 Н. CUBE F. "В память открытия памятника-часовни на Бородинском поле" на аукционе Монеты и Медали - October 8, 2021
Россия 1 1/2 рубля 1839 Н. CUBE F. "В память открытия памятника-часовни на Бородинском поле" на аукционе Монеты и Медали - October 8, 2021
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 1/2 рубля 1839 Н. CUBE F. "В память открытия памятника-часовни на Бородинском поле" на аукционе Rare Coins - June 5, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 5 июня 2021
Сохранность MS62 PL
Цена
Россия 1 1/2 рубля 1839 Н. CUBE F. "В память открытия памятника-часовни на Бородинском поле" на аукционе Империя - March 6, 2020
Продавец Империя
Дата 6 марта 2020
Сохранность MS61 RNGA
Цена
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Россия 1 1/2 рубля 1839 Н. CUBE F. "В память открытия памятника-часовни на Бородинском поле" на аукционе Русское Наследие - October 12, 2019
Продавец Русское Наследие
Дата 12 октября 2019
Сохранность MS61 RNGA
Цена
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Россия 1 1/2 рубля 1839 Н. CUBE F. "В память открытия памятника-часовни на Бородинском поле" на аукционе Rare Coins - October 5, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 5 октября 2019
Сохранность MS62 PL RNGA
Цена
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Россия 1 1/2 рубля 1839 Н. CUBE F. "В память открытия памятника-часовни на Бородинском поле" на аукционе Rare Coins - June 19, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 19 июня 2019
Сохранность AU
Цена
Россия 1 1/2 рубля 1839 Н. CUBE F. "В память открытия памятника-часовни на Бородинском поле" на аукционе Rare Coins - April 20, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2019
Сохранность AU55
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Россия 1 1/2 рубля 1839 Н. CUBE F. "В память открытия памятника-часовни на Бородинском поле" на аукционе WAG - April 7, 2019
Продавец WAG
Дата 7 апреля 2019
Сохранность XF
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Россия 1 1/2 рубля 1839 Н. CUBE F. "В память открытия памятника-часовни на Бородинском поле" на аукционе Империя - March 29, 2019
Продавец Империя
Дата 29 марта 2019
Сохранность MS62 PL RNGA
Цена
Россия 1 1/2 рубля 1839 Н. CUBE F. "В память открытия памятника-часовни на Бородинском поле" на аукционе Имперская монета - April 7, 2019
Россия 1 1/2 рубля 1839 Н. CUBE F. "В память открытия памятника-часовни на Бородинском поле" на аукционе Имперская монета - April 7, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 7 апреля 2019
Сохранность MS63 PL
Цена
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Россия 1 1/2 рубля 1839 Н. CUBE F. "В память открытия памятника-часовни на Бородинском поле" на аукционе AURORA - December 1, 2018
Продавец AURORA
Дата 1 декабря 2018
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 1/2 рубля 1839 Н. CUBE F. "В память открытия памятника-часовни на Бородинском поле" на аукционе Империя - December 1, 2018
Продавец Империя
Дата 1 декабря 2018
Сохранность UNC PL
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Россия 1 1/2 рубля 1839 Н. CUBE F. "В память открытия памятника-часовни на Бородинском поле" на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Россия 1 1/2 рубля 1839 Н. CUBE F. "В память открытия памятника-часовни на Бородинском поле" на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 26 октября 2018
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 1/2 рубля 1839 Н. CUBE F. "В память открытия памятника-часовни на Бородинском поле" на аукционе SINCONA - October 22, 2018
Продавец SINCONA
Дата 22 октября 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 1 1/2 рубля 1839 Н. CUBE F. "В память открытия памятника-часовни на Бородинском поле" на аукционе Империя - April 28, 2018
Продавец Империя
Дата 28 апреля 2018
Сохранность MS62 PL RNGA
Цена
Россия 1 1/2 рубля 1839 Н. CUBE F. "В память открытия памятника-часовни на Бородинском поле" на аукционе Александр - March 22, 2018
Россия 1 1/2 рубля 1839 Н. CUBE F. "В память открытия памятника-часовни на Бородинском поле" на аукционе Александр - March 22, 2018
Продавец Александр
Дата 22 марта 2018
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 1/2 рубля 1839 Н. CUBE F. "В память открытия памятника-часовни на Бородинском поле" на аукционе Rauch - November 18, 2017
Продавец Rauch
Дата 18 ноября 2017
Сохранность XF
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Россия 1 1/2 рубля 1839 Н. CUBE F. "В память открытия памятника-часовни на Бородинском поле" на аукционе Имперская монета - October 8, 2017
Россия 1 1/2 рубля 1839 Н. CUBE F. "В память открытия памятника-часовни на Бородинском поле" на аукционе Имперская монета - October 8, 2017
Продавец Имперская монета
Дата 8 октября 2017
Сохранность MS63 PL
Цена
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Где продать?

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