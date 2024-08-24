Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 1/2 рубля 1839 года Н. CUBE F. "В память открытия памятника-часовни на Бородинском поле". Короткие лучи над головой (Россия, Николай I)
Разновидность: Короткие лучи над головой
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 31,11 гр
- Чистого серебра (0,8682 oz) 27,0035 гр
- Диаметр 40 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 6,000
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 1 1/2 рубля
- Год 1839
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (50) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 1/2 рубля 1839 года "В память открытия памятника-часовни на Бородинском поле" со знаком Н. CUBE F.. Короткие лучи над головой. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 291 проданному на аукционе Александр за 120000 USD. Торги состоялись 14 декабря 2013.
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Сохранность (слабы)
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Продавец New York Sale
Дата 11 января 2024
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
16000 $
Цена в валюте аукциона 16000 USD
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
15895 $
Цена в валюте аукциона 1450000 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 октября 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Империя
Дата 6 марта 2020
Сохранность MS61 RNGA
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 12 октября 2019
Сохранность MS61 RNGA
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 5 октября 2019
Сохранность MS62 PL RNGA
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2019
Сохранность AU55
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 7 апреля 2019
Сохранность MS63 PL
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 1 декабря 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец Империя
Дата 1 декабря 2018
Сохранность UNC PL
Цена
******
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Продавец Niemczyk
Дата 26 октября 2018
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец SINCONA
Дата 22 октября 2018
Сохранность PROOF
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 22 марта 2018
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Rauch
Дата 18 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?
Для продажи 1 1/2 рубля 1839 "В память открытия памятника-часовни на Бородинском поле" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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