1 1/2 рубля 1839 года Н. CUBE F. "В память открытия памятника-часовни на Бородинском поле". Короткие лучи над головой (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 1/2 рубля 1839 года "В память открытия памятника-часовни на Бородинском поле" со знаком Н. CUBE F.. Короткие лучи над головой. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 291 проданному на аукционе Александр за 120000 USD. Торги состоялись 14 декабря 2013.

Сохранность PROOF (7) UNC (16) AU (11) XF (16) Сохранность (слабы) MS65 (1) MS63 (4) MS62 (5) MS61 (3) MS60 (1) AU58 (1) AU55 (3) AU53 (1) AU50 (1) XF45 (2) PF62 (1) PF61 (2) DETAILS (1) PL (10) Сервис PCGS (1) RNGA (5) NGC (2)

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