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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1839 года СМ "Орел с опущенными крыльями" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 1 копейка 1839 года СМ "Орел с опущенными крыльями" - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 1 копейка 1839 года СМ "Орел с опущенными крыльями" - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4,55 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 20,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1839
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (26) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1839 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком СМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 643 проданному на аукционе SINCONA AG за 950 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Katz (5)
  • Lucernae Numismática (1)
  • Rare Coins (7)
  • SINCONA (3)
  • WAG (1)
  • Александр (2)
  • Империя (2)
  • Имперская монета (2)
  • Монеты и Медали (1)
  • Русский Нумизматический Дом (2)
Россия 1 копейка 1839 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 25, 2024
Россия 1 копейка 1839 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 25, 2024
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 июля 2024
Сохранность F
Цена
Россия 1 копейка 1839 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
227 $
Цена в валюте аукциона 20000 RUB
Россия 1 копейка 1839 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Katz - May 19, 2024
Россия 1 копейка 1839 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Katz - May 19, 2024
Продавец Katz
Дата 19 мая 2024
Сохранность VF
Цена
32 $
Цена в валюте аукциона 29 EUR
Россия 1 копейка 1839 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 25, 2024
Россия 1 копейка 1839 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 25, 2024
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 апреля 2024
Сохранность F
Цена
Россия 1 копейка 1839 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Империя - February 15, 2024
Продавец Империя
Дата 15 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1839 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Katz - January 14, 2024
Россия 1 копейка 1839 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Katz - January 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1839 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Монеты и Медали - April 6, 2023
Россия 1 копейка 1839 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Монеты и Медали - April 6, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 6 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1839 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность F
Цена
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Россия 1 копейка 1839 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Lucernae Numismática - December 5, 2021
Продавец Lucernae Numismática
Дата 5 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1839 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - September 22, 2021
Россия 1 копейка 1839 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - September 22, 2021
Продавец Александр
Дата 22 сентября 2021
Сохранность VF20
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Россия 1 копейка 1839 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Katz - July 12, 2020
Продавец Katz
Дата 12 июля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 копейка 1839 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - June 17, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 17 июня 2020
Сохранность F
Цена
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Россия 1 копейка 1839 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Katz - March 29, 2020
Продавец Katz
Дата 29 марта 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 копейка 1839 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - February 12, 2020
Россия 1 копейка 1839 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - February 12, 2020
Продавец Александр
Дата 12 февраля 2020
Сохранность VF35
Цена
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Россия 1 копейка 1839 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе SINCONA - October 21, 2019
Продавец SINCONA
Дата 21 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1839 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - September 18, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 18 сентября 2019
Сохранность F
Цена
Россия 1 копейка 1839 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - June 19, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 19 июня 2019
Сохранность G
Цена
Россия 1 копейка 1839 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - February 13, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 13 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1839 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе SINCONA - October 22, 2018
Продавец SINCONA
Дата 22 октября 2018
Сохранность XF
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Россия 1 копейка 1839 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - October 6, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность XF40
Цена
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Россия 1 копейка 1839 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Katz - September 23, 2018
Продавец Katz
Дата 23 сентября 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 копейка 1839 "Орел с опущенными крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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