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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

20 копеек 1839 года СПБ НГ "Орел 1832-1843". Большой бант (Россия, Николай I)

Разновидность: Большой бант

Аверс монеты - 20 копеек 1839 года СПБ НГ "Орел 1832-1843" Большой бант - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 20 копеек 1839 года СПБ НГ "Орел 1832-1843" Большой бант - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 4,14 гр
  • Чистого серебра (0,1155 oz) 3,5935 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 4,030,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 20 копеек
  • Год 1839
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (115) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1839 года "Орел 1832-1843" со знаком СПБ НГ. Большой бант. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 56 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 550000 RUB. Торги состоялись 27 октября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 20 копеек 1839 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
453 $
Цена в валюте аукциона 40000 RUB
Россия 20 копеек 1839 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 20 копеек 1839 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 20 копеек 1839 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность MS64 ННР
Цена
Россия 20 копеек 1839 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 20 копеек 1839 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - March 9, 2024
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 9 марта 2024
Сохранность VF
Цена
48 $
Цена в валюте аукциона 44 EUR
Россия 20 копеек 1839 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность MS62 ННР
Цена
Россия 20 копеек 1839 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность AU
Цена
******
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Россия 20 копеек 1839 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Rare Coins - December 24, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 20 копеек 1839 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность MS62 ННР
Цена
Россия 20 копеек 1839 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Pesek Auctions - November 15, 2023
Россия 20 копеек 1839 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Pesek Auctions - November 15, 2023
Продавец Pesek Auctions
Дата 15 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 20 копеек 1839 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 20 копеек 1839 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 20 копеек 1839 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Россия 20 копеек 1839 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1839 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 20 копеек 1839 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Katz - August 16, 2023
Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 20 копеек 1839 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Знак - July 14, 2023
Россия 20 копеек 1839 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Знак - July 14, 2023
Продавец Знак
Дата 14 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1839 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Rare Coins - July 12, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 20 копеек 1839 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Русское Наследие - June 25, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 25 июня 2023
Сохранность AU53 RNGA
Цена
Россия 20 копеек 1839 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность XF45
Цена
Россия 20 копеек 1839 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 20 копеек 1839 "Орел 1832-1843" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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