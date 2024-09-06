Россия Период: 1699-1991 1699-1991
20 копеек 1839 года СПБ НГ "Орел 1832-1843". Большой бант (Россия, Николай I)
Разновидность: Большой бант
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 4,14 гр
- Чистого серебра (0,1155 oz) 3,5935 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 4,030,000
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 20 копеек
- Год 1839
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (115) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1839 года "Орел 1832-1843" со знаком СПБ НГ. Большой бант. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 56 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 550000 RUB. Торги состоялись 27 октября 2022.
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Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 9 марта 2024
Сохранность VF
Цена
48 $
Цена в валюте аукциона 44 EUR
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Pesek Auctions
Дата 15 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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