20 копеек 1839 года СПБ НГ "Орел 1832-1843". Большой бант (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1839 года "Орел 1832-1843" со знаком СПБ НГ. Большой бант. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 56 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 550000 RUB. Торги состоялись 27 октября 2022.

Сохранность PROOF (1) UNC (22) AU (36) XF (34) VF (18) F (1) Нет оценки (3) Сохранность (слабы) MS64 (1) MS63 (1) MS62 (9) MS61 (5) MS60 (2) AU55 (1) AU53 (2) AU50 (4) XF45 (8) XF40 (6) VF35 (4) VF30 (2) PF65 (1) CAMEO (1) Сервис ННР (7) RNGA (7) PCGS (1) NGC (2)

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