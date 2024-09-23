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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1839 года СМ (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 1 копейка 1839 года СМ - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 1 копейка 1839 года СМ - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 10,24 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 795,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1839
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (41) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1839 года со знаком СМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 32730 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1320 USD. Торги состоялись 24 апреля 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Coins.ee (1)
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  • MS67 (2)
  • MUNZE (2)
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  • Universum Coins GmbH (1)
  • Александр (1)
  • Имперская монета (7)
  • Русское Наследие (2)
Россия 1 копейка 1839 СМ на аукционе Russiancoin - February 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 февраля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
14 $
Цена в валюте аукциона 1300 RUB
Россия 1 копейка 1839 СМ на аукционе MS67 - November 8, 2023
Продавец MS67
Дата 8 ноября 2023
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
434 $
Цена в валюте аукциона 40000 RUB
Россия 1 копейка 1839 СМ на аукционе Russiancoin - August 17, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 17 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1839 СМ на аукционе Russiancoin - April 13, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 13 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1839 СМ на аукционе MS67 - March 29, 2023
Продавец MS67
Дата 29 марта 2023
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1839 СМ на аукционе Universum Coins GmbH - February 23, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 23 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1839 СМ на аукционе Russiancoin - November 10, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 10 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1839 СМ на аукционе Numisbalt - November 6, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1839 СМ на аукционе Katz - July 28, 2022
Продавец Katz
Дата 28 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1839 СМ на аукционе Русское Наследие - May 8, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 8 мая 2022
Сохранность F
Цена
Россия 1 копейка 1839 СМ на аукционе Numisbalt - February 13, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 13 февраля 2022
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1839 СМ на аукционе Russiancoin - November 11, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 11 ноября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1839 СМ на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Россия 1 копейка 1839 СМ на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность F
Цена
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Россия 1 копейка 1839 СМ на аукционе Александр - September 22, 2021
Россия 1 копейка 1839 СМ на аукционе Александр - September 22, 2021
Продавец Александр
Дата 22 сентября 2021
Сохранность VF30
Цена
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Россия 1 копейка 1839 СМ на аукционе Russiancoin - August 5, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 5 августа 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1839 СМ на аукционе Имперская монета - June 1, 2021
Россия 1 копейка 1839 СМ на аукционе Имперская монета - June 1, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 1 июня 2021
Сохранность VF20
Цена
Россия 1 копейка 1839 СМ на аукционе Numisbalt - May 9, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1839 СМ на аукционе COINSNET - December 8, 2020
Россия 1 копейка 1839 СМ на аукционе COINSNET - December 8, 2020
Продавец COINSNET
Дата 8 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1839 СМ на аукционе Numisbalt - October 24, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 24 октября 2020
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1839 СМ на аукционе Rare Coins - September 23, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 23 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка 1839 СМ на аукционе MUNZE - September 16, 2020
Продавец MUNZE
Дата 16 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 копейка 1839 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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