1 копейка 1839 года СМ (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1839 года со знаком СМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 32730 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1320 USD. Торги состоялись 24 апреля 2020.

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