Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1839 года СМ (Россия, Николай I)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 10,24 гр
- Диаметр 27 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 795,000
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 1 копейка
- Год 1839
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (41) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1839 года со знаком СМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 32730 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1320 USD. Торги состоялись 24 апреля 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Russiancoin
Дата 8 февраля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
14 $
Цена в валюте аукциона 1300 RUB
Продавец MS67
Дата 8 ноября 2023
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
434 $
Цена в валюте аукциона 40000 RUB
Продавец MS67
Дата 29 марта 2023
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 23 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 13 февраля 2022
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность F
Цена
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Продавец Александр
Дата 22 сентября 2021
Сохранность VF30
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 8 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 24 октября 2020
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Где продать?
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