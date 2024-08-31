Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина 1839 года СПБ НГ "Орел 1832-1842". Широкая корона (Россия, Николай I)
Разновидность: Широкая корона
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 10,37 гр
- Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
- Диаметр 28,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,830,002
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал Полтина
- Год 1839
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (20) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1839 года "Орел 1832-1842" со знаком СПБ НГ. Широкая корона. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 635 проданному на аукционе SINCONA AG за 300 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- SINCONA (2)
- Александр (1)
- Русский Нумизматический Дом (9)
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 26 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Александр
Дата 9 февраля 2022
Сохранность VF35
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 10 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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