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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1839 года СПБ НГ "Орел 1832-1842". Широкая корона (Россия, Николай I)

Разновидность: Широкая корона

Аверс монеты - Полтина 1839 года СПБ НГ "Орел 1832-1842" Широкая корона - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - Полтина 1839 года СПБ НГ "Орел 1832-1842" Широкая корона - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 10,37 гр
  • Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
  • Диаметр 28,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,830,002

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал Полтина
  • Год 1839
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (20) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1839 года "Орел 1832-1842" со знаком СПБ НГ. Широкая корона. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 635 проданному на аукционе SINCONA AG за 300 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Coins.ee (1)
  • Holmasto (1)
  • Katz (1)
  • Niemczyk (2)
  • Rare Coins (3)
  • SINCONA (2)
  • Александр (1)
  • Русский Нумизматический Дом (9)
Россия Полтина 1839 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия Полтина 1839 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность VF
Цена
119 $
Цена в валюте аукциона 110 EUR
Россия Полтина 1839 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Katz - August 16, 2023
Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность XF
Цена
219 $
Цена в валюте аукциона 201 EUR
Россия Полтина 1839 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1839 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1839 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1839 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 26, 2022
Россия Полтина 1839 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 26, 2022
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 26 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1839 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Александр - February 9, 2022
Россия Полтина 1839 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Александр - February 9, 2022
Продавец Александр
Дата 9 февраля 2022
Сохранность VF35
Цена
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Россия Полтина 1839 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Niemczyk - December 10, 2021
Россия Полтина 1839 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Niemczyk - December 10, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 10 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1839 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 1, 2021
Россия Полтина 1839 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 1, 2021
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 1 июля 2021
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1839 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Holmasto - May 29, 2021
Продавец Holmasto
Дата 29 мая 2021
Сохранность F
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Россия Полтина 1839 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 29, 2021
Россия Полтина 1839 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 29, 2021
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 29 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1839 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 26, 2021
Россия Полтина 1839 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 26, 2021
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 26 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1839 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Niemczyk - December 11, 2020
Россия Полтина 1839 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Niemczyk - December 11, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1839 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Русский Нумизматический Дом - November 28, 2020
Россия Полтина 1839 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Русский Нумизматический Дом - November 28, 2020
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 28 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1839 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Русский Нумизматический Дом - August 20, 2020
Россия Полтина 1839 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Русский Нумизматический Дом - August 20, 2020
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 20 августа 2020
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1839 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 25, 2020
Россия Полтина 1839 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 25, 2020
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 апреля 2020
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1839 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 25, 2019
Россия Полтина 1839 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 25, 2019
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 июня 2019
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1839 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 17, 2019
Россия Полтина 1839 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 17, 2019
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 17 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1839 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе SINCONA - October 14, 2015
Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1839 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе SINCONA - October 15, 2014
Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Полтина 1839 "Орел 1832-1842" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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