Полтина 1839 года СПБ НГ "Орел 1832-1842". Широкая корона (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1839 года "Орел 1832-1842" со знаком СПБ НГ. Широкая корона. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 635 проданному на аукционе SINCONA AG за 300 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.

Сохранность XF (15) VF (4) F (1) Сохранность (слабы) VF35 (1)