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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 копеек 1839 года ЕМ НА (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 10 копеек 1839 года ЕМ НА - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 10 копеек 1839 года ЕМ НА - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 45,45 гр
  • Диаметр 42 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 350,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1839
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (24) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1839 года со знаком ЕМ НА. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 110 проданному на аукционе MS67 за 260000 RUB. Торги состоялись 6 декабря 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 10 копеек 1839 ЕМ НА на аукционе Знак - April 26, 2024
Россия 10 копеек 1839 ЕМ НА на аукционе Знак - April 26, 2024
Продавец Знак
Дата 26 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 копеек 1839 ЕМ НА на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 10 копеек 1839 ЕМ НА на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 10 копеек 1839 ЕМ НА на аукционе MS67 - December 6, 2023
Продавец MS67
Дата 6 декабря 2023
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
2882 $
Цена в валюте аукциона 260000 RUB
Россия 10 копеек 1839 ЕМ НА на аукционе MS67 - May 16, 2023
Продавец MS67
Дата 16 мая 2023
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
2445 $
Цена в валюте аукциона 195000 RUB
Россия 10 копеек 1839 ЕМ НА на аукционе Александр - January 11, 2023
Россия 10 копеек 1839 ЕМ НА на аукционе Александр - January 11, 2023
Продавец Александр
Дата 11 января 2023
Сохранность VG8
Цена
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Россия 10 копеек 1839 ЕМ НА на аукционе Александр - November 16, 2022
Россия 10 копеек 1839 ЕМ НА на аукционе Александр - November 16, 2022
Продавец Александр
Дата 16 ноября 2022
Сохранность VG8
Цена
Россия 10 копеек 1839 ЕМ НА на аукционе Rare Coins - June 15, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность F
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Россия 10 копеек 1839 ЕМ НА на аукционе Александр - March 9, 2022
Россия 10 копеек 1839 ЕМ НА на аукционе Александр - March 9, 2022
Продавец Александр
Дата 9 марта 2022
Сохранность VG8
Цена
Россия 10 копеек 1839 ЕМ НА на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2022
Россия 10 копеек 1839 ЕМ НА на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 января 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 10 копеек 1839 ЕМ НА на аукционе Русское Наследие - October 3, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 3 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1839 ЕМ НА на аукционе Имперская монета - October 28, 2021
Россия 10 копеек 1839 ЕМ НА на аукционе Имперская монета - October 28, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 28 октября 2021
Сохранность VF35
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Россия 10 копеек 1839 ЕМ НА на аукционе Rare Coins - September 8, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 8 сентября 2021
Сохранность F
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Россия 10 копеек 1839 ЕМ НА на аукционе Katz - August 1, 2021
Продавец Katz
Дата 1 августа 2021
Сохранность Нет оценки
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Россия 10 копеек 1839 ЕМ НА на аукционе Александр - June 2, 2021
Россия 10 копеек 1839 ЕМ НА на аукционе Александр - June 2, 2021
Продавец Александр
Дата 2 июня 2021
Сохранность VF25
Цена
Россия 10 копеек 1839 ЕМ НА на аукционе Александр - March 10, 2021
Россия 10 копеек 1839 ЕМ НА на аукционе Александр - March 10, 2021
Продавец Александр
Дата 10 марта 2021
Сохранность VF20
Цена
Россия 10 копеек 1839 ЕМ НА на аукционе Имперская монета - July 7, 2020
Россия 10 копеек 1839 ЕМ НА на аукционе Имперская монета - July 7, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 7 июля 2020
Сохранность VF30
Цена
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Россия 10 копеек 1839 ЕМ НА на аукционе Numisbalt - May 22, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 22 мая 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 10 копеек 1839 ЕМ НА на аукционе Александр - June 10, 2020
Россия 10 копеек 1839 ЕМ НА на аукционе Александр - June 10, 2020
Продавец Александр
Дата 10 июня 2020
Сохранность VF20
Цена
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Россия 10 копеек 1839 ЕМ НА на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Россия 10 копеек 1839 ЕМ НА на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 24 марта 2020
Сохранность VF30
Цена
Россия 10 копеек 1839 ЕМ НА на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Россия 10 копеек 1839 ЕМ НА на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 февраля 2020
Сохранность VF30
Цена
Россия 10 копеек 1839 ЕМ НА на аукционе Rare Coins - September 18, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 18 сентября 2019
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 10 копеек 1839 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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