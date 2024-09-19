10 копеек 1839 года ЕМ НА (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1839 года со знаком ЕМ НА. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 110 проданному на аукционе MS67 за 260000 RUB. Торги состоялись 6 декабря 2023.

Сохранность AU (3) XF (4) VF (9) F (2) VG (3) Нет оценки (3) Сохранность (слабы) AU55 (2) VF35 (2) VF30 (3) VF25 (2) VF20 (2) VG8 (3) BN (2) Сервис NGC (2)

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