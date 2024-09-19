Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 копеек 1839 года ЕМ НА (Россия, Николай I)
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 45,45 гр
- Диаметр 42 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 350,000
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 10 копеек
- Год 1839
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (24) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1839 года со знаком ЕМ НА. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 110 проданному на аукционе MS67 за 260000 RUB. Торги состоялись 6 декабря 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец MS67
Дата 6 декабря 2023
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
2882 $
Цена в валюте аукциона 260000 RUB
Продавец MS67
Дата 16 мая 2023
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
2445 $
Цена в валюте аукциона 195000 RUB
Продавец Александр
Дата 11 января 2023
Сохранность VG8
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность F
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 3 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 28 октября 2021
Сохранность VF35
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 8 сентября 2021
Сохранность F
Цена
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Продавец Katz
Дата 1 августа 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 7 июля 2020
Сохранность VF30
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 22 мая 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Александр
Дата 10 июня 2020
Сохранность VF20
Цена
******
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Где продать?
Для продажи 10 копеек 1839 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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