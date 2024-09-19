Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1839 года ЕМ НА "Орел с опущенными крыльями" (Россия, Николай I)
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 22,72 гр
- Диаметр 36,5 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,400,000
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 5 копеек
- Год 1839
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (78) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1839 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком ЕМ НА. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2700 проданному на аукционе Katz Auction за 1250 EUR. Торги состоялись 4 марта 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Hermes Auctions
Дата 17 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
152 $
Цена в валюте аукциона 13500 RUB
Продавец Денга1700
Дата 3 декабря 2023
Сохранность AU55 ННР
Цена
115 $
Цена в валюте аукциона 10500 RUB
Продавец COINSTORE
Дата 6 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 5 июля 2023
Сохранность VF35
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 19 июня 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
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Где продать?
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