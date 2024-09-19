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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1839 года ЕМ НА "Орел с опущенными крыльями" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 5 копеек 1839 года ЕМ НА "Орел с опущенными крыльями" - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 5 копеек 1839 года ЕМ НА "Орел с опущенными крыльями" - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 22,72 гр
  • Диаметр 36,5 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,400,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1839
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (78) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1839 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком ЕМ НА. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2700 проданному на аукционе Katz Auction за 1250 EUR. Торги состоялись 4 марта 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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  • Русское Наследие (8)
Россия 5 копеек 1839 ЕМ НА "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Россия 5 копеек 1839 ЕМ НА "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Продавец Денга1700
Дата 23 июня 2024
Сохранность AU55 ННР
Цена
Россия 5 копеек 1839 ЕМ НА "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Hermes Auctions - June 17, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 17 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
152 $
Цена в валюте аукциона 13500 RUB
Россия 5 копеек 1839 ЕМ НА "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Денга1700 - December 3, 2023
Россия 5 копеек 1839 ЕМ НА "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Денга1700 - December 3, 2023
Продавец Денга1700
Дата 3 декабря 2023
Сохранность AU55 ННР
Цена
115 $
Цена в валюте аукциона 10500 RUB
Россия 5 копеек 1839 ЕМ НА "Орел с опущенными крыльями" на аукционе COINSTORE - August 6, 2023
Россия 5 копеек 1839 ЕМ НА "Орел с опущенными крыльями" на аукционе COINSTORE - August 6, 2023
Продавец COINSTORE
Дата 6 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 5 копеек 1839 ЕМ НА "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1839 ЕМ НА "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - July 5, 2023
Россия 5 копеек 1839 ЕМ НА "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - July 5, 2023
Продавец Александр
Дата 5 июля 2023
Сохранность VF35
Цена
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Россия 5 копеек 1839 ЕМ НА "Орел с опущенными крыльями" на аукционе AURORA - June 15, 2023
Продавец AURORA
Дата 15 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1839 ЕМ НА "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Знак - March 10, 2023
Россия 5 копеек 1839 ЕМ НА "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Знак - March 10, 2023
Продавец Знак
Дата 10 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1839 ЕМ НА "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Россия 5 копеек 1839 ЕМ НА "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Продавец Денга1700
Дата 24 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 5 копеек 1839 ЕМ НА "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Русское Наследие - November 13, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 13 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1839 ЕМ НА "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Русское Наследие - November 13, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 13 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 5 копеек 1839 ЕМ НА "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - October 19, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1839 ЕМ НА "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - August 27, 2022
Россия 5 копеек 1839 ЕМ НА "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - August 27, 2022
Продавец Александр
Дата 27 августа 2022
Сохранность VF35
Цена
Россия 5 копеек 1839 ЕМ НА "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Русское Наследие - June 19, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 19 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1839 ЕМ НА "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Coins.ee - May 29, 2022
Россия 5 копеек 1839 ЕМ НА "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Coins.ee - May 29, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 29 мая 2022
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
Россия 5 копеек 1839 ЕМ НА "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Русское Наследие - May 8, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 8 мая 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 5 копеек 1839 ЕМ НА "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - April 6, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 6 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1839 ЕМ НА "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Русское Наследие - March 6, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 6 марта 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1839 ЕМ НА "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Русское Наследие - March 6, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 6 марта 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1839 ЕМ НА "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2022
Россия 5 копеек 1839 ЕМ НА "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 января 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1839 ЕМ НА "Орел с опущенными крыльями" на аукционе New York Sale - January 13, 2022
Продавец New York Sale
Дата 13 января 2022
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1839 "Орел с опущенными крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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