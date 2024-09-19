5 копеек 1839 года ЕМ НА "Орел с опущенными крыльями" (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1839 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком ЕМ НА. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2700 проданному на аукционе Katz Auction за 1250 EUR. Торги состоялись 4 марта 2021.

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