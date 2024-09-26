Россия Период: 1699-1991 1699-1991
3 копейки 1839 года СМ (Россия, Николай I)
Фотография: Империя
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 30,72 гр
- Диаметр 39 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 151,429
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 3 копейки
- Год 1839
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1839 года со знаком СМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 592 проданному на аукционе SINCONA AG за 7000 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.
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Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность XF
Цена
175 $
Цена в валюте аукциона 17100 RUB
Продавец MS67
Дата 20 сентября 2023
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
379 $
Цена в валюте аукциона 37000 RUB
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 28 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Katz
Дата 30 апреля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 11 апреля 2020
Сохранность VF30 BN
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 25 февраля 2020
Сохранность VF35
Цена
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Продавец Katz
Дата 29 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 15 августа 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2019
Сохранность VF25
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 22 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность VF20
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 11 ноября 2017
Сохранность AU53
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Империя
Дата 26 сентября 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 16 октября 2013
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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