3 копейки 1839 года СМ (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1839 года со знаком СМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 592 проданному на аукционе SINCONA AG за 7000 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

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