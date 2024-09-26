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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

3 копейки 1839 года СМ (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 3 копейки 1839 года СМ - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 3 копейки 1839 года СМ - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: Империя

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 30,72 гр
  • Диаметр 39 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 151,429

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 3 копейки
  • Год 1839
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1839 года со знаком СМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 592 проданному на аукционе SINCONA AG за 7000 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 3 копейки 1839 СМ на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Россия 3 копейки 1839 СМ на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность XF
Цена
175 $
Цена в валюте аукциона 17100 RUB
Россия 3 копейки 1839 СМ на аукционе MS67 - September 20, 2023
Продавец MS67
Дата 20 сентября 2023
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
379 $
Цена в валюте аукциона 37000 RUB
Россия 3 копейки 1839 СМ на аукционе Höhn - May 14, 2022
Продавец Höhn
Дата 14 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия 3 копейки 1839 СМ на аукционе Русский Нумизматический Дом - November 28, 2020
Россия 3 копейки 1839 СМ на аукционе Русский Нумизматический Дом - November 28, 2020
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 28 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Россия 3 копейки 1839 СМ на аукционе Katz - April 30, 2020
Продавец Katz
Дата 30 апреля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 3 копейки 1839 СМ на аукционе Русское Наследие - April 11, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 11 апреля 2020
Сохранность VF30 BN
Цена
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Россия 3 копейки 1839 СМ на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Россия 3 копейки 1839 СМ на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 февраля 2020
Сохранность VF35
Цена
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Россия 3 копейки 1839 СМ на аукционе Katz - December 29, 2019
Продавец Katz
Дата 29 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 копейки 1839 СМ на аукционе Katz - August 15, 2019
Продавец Katz
Дата 15 августа 2019
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 копейки 1839 СМ на аукционе Katz - April 28, 2019
Продавец Katz
Дата 28 апреля 2019
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 копейки 1839 СМ на аукционе Rare Coins - April 20, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2019
Сохранность VF25
Цена
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Россия 3 копейки 1839 СМ на аукционе SINCONA - October 22, 2018
Продавец SINCONA
Дата 22 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 копейки 1839 СМ на аукционе Rare Coins - October 6, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность VF20
Цена
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Россия 3 копейки 1839 СМ на аукционе Katz - June 24, 2018
Продавец Katz
Дата 24 июня 2018
Сохранность VF
Цена
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Россия 3 копейки 1839 СМ на аукционе Rare Coins - November 11, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 11 ноября 2017
Сохранность AU53
Цена
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Россия 3 копейки 1839 СМ на аукционе SINCONA - October 23, 2017
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2017
Сохранность XF
Цена
Россия 3 копейки 1839 СМ на аукционе Империя - June 4, 2016
Продавец Империя
Дата 4 июня 2016
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 копейки 1839 СМ на аукционе Rare Coins - February 10, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Россия 3 копейки 1839 СМ на аукционе Империя - September 26, 2015
Продавец Империя
Дата 26 сентября 2015
Сохранность VF
Цена
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Россия 3 копейки 1839 СМ на аукционе SINCONA - October 16, 2013
Продавец SINCONA
Дата 16 октября 2013
Сохранность VF
Цена
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Россия 3 копейки 1839 СМ на аукционе SINCONA - October 12, 2012
Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 3 копейки 1839 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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