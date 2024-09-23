Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Медные монеты 3 копейки Николая I - Россия
3 копейки 1839-1847
Год Знак Описание Тираж UNC Биткин Продажи Продажи1839 СМ 151,429 R1 0 211840 ЕМ Вензель украшенный. "ЕМ" большие 5,250,400 - 0 961840 ЕМ Вензель украшенный. "ЕМ" маленькие 5,250,400 R2 0 151840 ЕМ Вензель обычный. "ЕМ" большие 5,250,400 - 0 131840 ЕМ Вензель обычный. "ЕМ" маленькие 5,250,400 - 0 71840 ЕМ Новодел - R2 0 71840 СМ 857,200 R 0 281840 СМ Новодел - R2 0 01840 СПМ 2,133,333 - 0 681840 СПМ Новодел - R2 0 31841 ЕМ 13,417,000 - 0 891841 ЕМ Новодел - R2 0 01841 СМ 1,171,600 R 0 201841 СМ Новодел - R2 0 11841 СПМ 2,133,333 - 0 481841 СПМ Новодел - R2 0 01842 ЕМ 13,700,000 - 0 1941842 СМ 1,336,000 R1 0 481842 СМ Новодел - R2 0 01842 СПМ 2,133,333 - 0 421842 СПМ Новодел - R2 0 01843 ЕМ 14,578,000 - 0 2021843 СМ 666,800 R 0 111843 СМ Новодел - R2 0 01843 СПМ 2,133,333 - 0 421843 СПМ Новодел - R2 0 01844 ЕМ 4,840,000 - 0 1921844 ЕМ Новодел - R2 0 01844 СМ 1,000,000 - 0 371844 СМ Новодел - R2 0 01845 СМ 1,000,000 - 0 211845 СМ Новодел - R2 0 01846 СМ 1,000,000 - 0 481846 СМ Новодел - R2 0 01847 СМ 1,000,000 - 0 491847 СМ Новодел - R2 0 0
3 копейки 1849-1855
3 копейки 1848Варшавский монетный двор
Год Знак Описание Тираж UNC Биткин Продажи Продажи1848 MW 17,377 R2 0 18
3 копейки 1850-1854Варшавский монетный двор
Год Знак Описание Тираж UNC Биткин Продажи Продажи1850 ВМ 50,006 R1 0 431851 ВМ 99,689 R1 0 571852 ВМ 100,027 R 0 441853 ВМ 89,083 R 0 291854 ВМ 160,987 - 1 66
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