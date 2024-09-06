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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

3 копейки 1840 года ЕМ. Вензель обычный. "ЕМ" маленькие (Россия, Николай I)

Разновидность: Вензель обычный. "ЕМ" маленькие

Аверс монеты - 3 копейки 1840 года ЕМ Вензель обычный "ЕМ" маленькие - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 3 копейки 1840 года ЕМ Вензель обычный "ЕМ" маленькие - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 30,72 гр
  • Диаметр 39 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 5,250,400

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 3 копейки
  • Год 1840
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1840 года со знаком ЕМ. Вензель обычный. "ЕМ" маленькие. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 823 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 155 EUR. Торги состоялись 27 февраля 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Katz (1)
  • Künker (1)
  • Rare Coins (2)
  • RedSquare (1)
  • Имперская монета (1)
  • Русское Наследие (1)
Россия 3 копейки 1840 ЕМ на аукционе Русское Наследие - July 24, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 24 июля 2022
Сохранность VF
Цена
21 $
Цена в валюте аукциона 1200 RUB
Россия 3 копейки 1840 ЕМ на аукционе RedSquare - October 23, 2021
Продавец RedSquare
Дата 23 октября 2021
Сохранность VF
Цена
Россия 3 копейки 1840 ЕМ на аукционе Rare Coins - April 7, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 7 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
51 $
Цена в валюте аукциона 4000 RUB
Россия 3 копейки 1840 ЕМ на аукционе Katz - December 29, 2019
Продавец Katz
Дата 29 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
******
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Россия 3 копейки 1840 ЕМ на аукционе Имперская монета - January 29, 2019
Россия 3 копейки 1840 ЕМ на аукционе Имперская монета - January 29, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 29 января 2019
Сохранность XF45
Цена
******
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Россия 3 копейки 1840 ЕМ на аукционе Rare Coins - December 12, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 12 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 копейки 1840 ЕМ на аукционе Künker - March 1, 2018
Продавец Künker
Дата 1 марта 2018
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 3 копейки 1840 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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