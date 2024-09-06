Россия Период: 1699-1991 1699-1991
3 копейки 1840 года ЕМ. Вензель обычный. "ЕМ" маленькие (Россия, Николай I)
Разновидность: Вензель обычный. "ЕМ" маленькие
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 30,72 гр
- Диаметр 39 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 5,250,400
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 3 копейки
- Год 1840
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1840 года со знаком ЕМ. Вензель обычный. "ЕМ" маленькие. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 823 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 155 EUR. Торги состоялись 27 февраля 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- RedSquare (1)
- Имперская монета (1)
- Русское Наследие (1)
Продавец Русское Наследие
Дата 24 июля 2022
Сохранность VF
Цена
21 $
Цена в валюте аукциона 1200 RUB
Продавец Katz
Дата 29 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 29 января 2019
Сохранность XF45
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 12 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?
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