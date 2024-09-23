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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

3 копейки 1840 года СПМ (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 3 копейки 1840 года СПМ - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 3 копейки 1840 года СПМ - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 30,72 гр
  • Диаметр 39 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,133,333

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 3 копейки
  • Год 1840
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Колпино
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (68) Разновидности (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1840 года со знаком СПМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Колпинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4545 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 5288 USD. Торги состоялись 31 мая 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 3 копейки 1840 СПМ на аукционе Hermes Auctions - June 17, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 17 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
17 $
Цена в валюте аукциона 1500 RUB
Россия 3 копейки 1840 СПМ на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 3 копейки 1840 СПМ на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность MS62
Цена
259 $
Цена в валюте аукциона 24000 RUB
Россия 3 копейки 1840 СПМ на аукционе RedSquare - January 27, 2024
Продавец RedSquare
Дата 27 января 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 3 копейки 1840 СПМ на аукционе New York Sale - January 11, 2024
Продавец New York Sale
Дата 11 января 2024
Сохранность MS61 RB
Цена
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Россия 3 копейки 1840 СПМ на аукционе Rare Coins - December 24, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 3 копейки 1840 СПМ на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Россия 3 копейки 1840 СПМ на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 3 копейки 1840 СПМ на аукционе Numisbalt - November 5, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 3 копейки 1840 СПМ на аукционе RedSquare - November 4, 2023
Продавец RedSquare
Дата 4 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 3 копейки 1840 СПМ на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Россия 3 копейки 1840 СПМ на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 копейки 1840 СПМ на аукционе RedSquare - August 5, 2023
Продавец RedSquare
Дата 5 августа 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 3 копейки 1840 СПМ на аукционе RedSquare - August 5, 2023
Продавец RedSquare
Дата 5 августа 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 3 копейки 1840 СПМ на аукционе Rare Coins - July 12, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 3 копейки 1840 СПМ на аукционе RedSquare - July 2, 2023
Продавец RedSquare
Дата 2 июля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 3 копейки 1840 СПМ на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Россия 3 копейки 1840 СПМ на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность F
Цена
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Россия 3 копейки 1840 СПМ на аукционе RedSquare - April 15, 2023
Продавец RedSquare
Дата 15 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 3 копейки 1840 СПМ на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2023
Россия 3 копейки 1840 СПМ на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 копейки 1840 СПМ на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 3 копейки 1840 СПМ на аукционе Emporium Hamburg - November 17, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 3 копейки 1840 СПМ на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Россия 3 копейки 1840 СПМ на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 3 копейки 1840 СПМ на аукционе Денга1700 - June 18, 2022
Россия 3 копейки 1840 СПМ на аукционе Денга1700 - June 18, 2022
Продавец Денга1700
Дата 18 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи 3 копейки 1840 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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