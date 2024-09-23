3 копейки 1840 года СПМ (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1840 года со знаком СПМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Колпинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4545 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 5288 USD. Торги состоялись 31 мая 2014.

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