Россия Период: 1699-1991 1699-1991
3 копейки 1842 года СМ (Россия, Николай I)
Фотография: Империя
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 30,72 гр
- Диаметр 39 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,336,000
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 3 копейки
- Год 1842
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (48) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1842 года со знаком СМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1021 проданному на аукционе SINCONA AG за 550 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- AURORA (7)
- Gorny & Mosch (1)
- Grün (1)
- Höhn (1)
- Katz (1)
- Künker (1)
- MUNZE (2)
- Rare Coins (12)
- RedSquare (1)
- SINCONA (2)
- Universum Coins GmbH (1)
- Александр (3)
- Империя (4)
- Имперская монета (7)
- Монеты и Медали (1)
- Русское Наследие (3)
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность XF
Цена
61 $
Цена в валюте аукциона 6000 RUB
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 23 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AURORA
Дата 19 января 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Русское Наследие
Дата 30 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MUNZE
Дата 16 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Имперская монета
Дата 22 сентября 2020
Сохранность XF45
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Русское Наследие
Дата 11 июля 2020
Сохранность AU58 BN
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123
Где продать?
Для продажи 3 копейки 1842 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск