3 копейки 1842 года СМ (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1842 года со знаком СМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1021 проданному на аукционе SINCONA AG за 550 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

Сохранность AU (8) XF (17) VF (19) F (3) Нет оценки (1) Сохранность (слабы) AU58 (1) AU53 (1) AU50 (1) XF45 (3) XF40 (3) VF35 (2) VF20 (1) F12 (1) BN (2) Сервис NGC (1)

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