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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

3 копейки 1847 года СМ (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 3 копейки 1847 года СМ - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 3 копейки 1847 года СМ - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: AURORA

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 30,72 гр
  • Диаметр 39 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,000,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 3 копейки
  • Год 1847
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (49) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1847 года со знаком СМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 653 проданному на аукционе SINCONA AG за 2200 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 3 копейки 1847 СМ на аукционе Русское Наследие - June 22, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 22 июня 2024
Сохранность XF45 BN RNGA
Цена
Россия 3 копейки 1847 СМ на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 3 копейки 1847 СМ на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 3 копейки 1847 СМ на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS61 BN RNGA
Цена
1134 $
Цена в валюте аукциона 105000 RUB
Россия 3 копейки 1847 СМ на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность AU58 BN RNGA
Цена
Россия 3 копейки 1847 СМ на аукционе Rare Coins - December 24, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 3 копейки 1847 СМ на аукционе Rare Coins - September 6, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 6 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 3 копейки 1847 СМ на аукционе Империя - July 14, 2023
Продавец Империя
Дата 14 июля 2023
Сохранность XF
Цена
89 $
Цена в валюте аукциона 8000 RUB
Россия 3 копейки 1847 СМ на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 копейки 1847 СМ на аукционе Rare Coins - April 6, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 6 апреля 2022
Сохранность F
Цена
Россия 3 копейки 1847 СМ на аукционе MUNZE - October 19, 2021
Продавец MUNZE
Дата 19 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия 3 копейки 1847 СМ на аукционе Rare Coins - October 13, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 13 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 копейки 1847 СМ на аукционе Katz - June 20, 2021
Продавец Katz
Дата 20 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 копейки 1847 СМ на аукционе MUNZE - May 24, 2021
Продавец MUNZE
Дата 24 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия 3 копейки 1847 СМ на аукционе Империя - April 29, 2021
Продавец Империя
Дата 29 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 копейки 1847 СМ на аукционе Coins.ee - March 28, 2021
Россия 3 копейки 1847 СМ на аукционе Coins.ee - March 28, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 28 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия 3 копейки 1847 СМ на аукционе Katz - March 7, 2021
Продавец Katz
Дата 7 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 копейки 1847 СМ на аукционе MUNZE - February 3, 2021
Продавец MUNZE
Дата 3 февраля 2021
Сохранность AU
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Россия 3 копейки 1847 СМ на аукционе Rare Coins - January 27, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 27 января 2021
Сохранность F
Цена
Россия 3 копейки 1847 СМ на аукционе MUNZE - October 28, 2020
Продавец MUNZE
Дата 28 октября 2020
Сохранность AU
Цена
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Россия 3 копейки 1847 СМ на аукционе Александр - November 4, 2020
Россия 3 копейки 1847 СМ на аукционе Александр - November 4, 2020
Продавец Александр
Дата 4 ноября 2020
Сохранность XF40
Цена
Россия 3 копейки 1847 СМ на аукционе MUNZE - September 16, 2020
Продавец MUNZE
Дата 16 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 3 копейки 1847 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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