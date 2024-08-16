Россия Период: 1699-1991 1699-1991
3 копейки 1847 года СМ (Россия, Николай I)
Фотография: AURORA
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 30,72 гр
- Диаметр 39 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,000,000
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 3 копейки
- Год 1847
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (49) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1847 года со знаком СМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 653 проданному на аукционе SINCONA AG за 2200 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- AURORA (2)
- Coins.ee (1)
- Katz (6)
- MUNZE (6)
- Rare Coins (11)
- Rauch (1)
- Roma Numismatics (1)
- SINCONA (1)
- Александр (2)
- Империя (3)
- Имперская монета (8)
- Монеты и Медали (1)
- НИКО (3)
- Русское Наследие (3)
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS61 BN RNGA
Цена
1134 $
Цена в валюте аукциона 105000 RUB
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MUNZE
Дата 19 октября 2021
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 13 октября 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Империя
Дата 29 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Coins.ee
Дата 28 марта 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MUNZE
Дата 3 февраля 2021
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MUNZE
Дата 28 октября 2020
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123
Где продать?
Для продажи 3 копейки 1847 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск