3 копейки 1847 года СМ (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1847 года со знаком СМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 653 проданному на аукционе SINCONA AG за 2200 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

Сохранность UNC (1) AU (11) XF (21) VF (12) F (2) Нет оценки (2) Сохранность (слабы) MS61 (1) AU58 (1) AU55 (2) XF45 (2) XF40 (4) VF35 (3) VF30 (1) VF25 (1) BN (3) Сервис RNGA (3)

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