Россия Период: 1699-1991 1699-1991
3 копейки 1853 года ЕМ (Россия, Николай I)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 15,36 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 3,719,467
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 3 копейки
- Год 1853
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (34)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1853 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 697 проданному на аукционе Александр за 2700 USD. Торги состоялись 23 января 2009.
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Дата 3 декабря 2022
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Дата 27 сентября 2022
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Дата 27 сентября 2022
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Дата 15 июня 2022
Сохранность AU
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Сохранность XF
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Дата 6 марта 2022
Сохранность AU53 BN RNGA
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Дата 29 декабря 2021
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Сохранность MS60 BN
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Дата 8 декабря 2019
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