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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

3 копейки 1853 года ЕМ (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 3 копейки 1853 года ЕМ - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 3 копейки 1853 года ЕМ - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 15,36 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 3,719,467

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 3 копейки
  • Год 1853
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (34)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1853 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 697 проданному на аукционе Александр за 2700 USD. Торги состоялись 23 января 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 3 копейки 1853 ЕМ на аукционе Александр - August 7, 2024
Россия 3 копейки 1853 ЕМ на аукционе Александр - August 7, 2024
Продавец Александр
Дата 7 августа 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
Россия 3 копейки 1853 ЕМ на аукционе Александр - August 7, 2024
Россия 3 копейки 1853 ЕМ на аукционе Александр - August 7, 2024
Продавец Александр
Дата 7 августа 2024
Сохранность XF45
Цена
Россия 3 копейки 1853 ЕМ на аукционе Русское Наследие - August 13, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 13 августа 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 3 копейки 1853 ЕМ на аукционе AURORA - May 25, 2023
Продавец AURORA
Дата 25 мая 2023
Сохранность XF
Цена
81 $
Цена в валюте аукциона 6500 RUB
Россия 3 копейки 1853 ЕМ на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
43 $
Цена в валюте аукциона 40 EUR
Россия 3 копейки 1853 ЕМ на аукционе London Coins - December 3, 2022
Продавец London Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность F
Цена
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Россия 3 копейки 1853 ЕМ на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Россия 3 копейки 1853 ЕМ на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 3 копейки 1853 ЕМ на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Россия 3 копейки 1853 ЕМ на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 3 копейки 1853 ЕМ на аукционе Rare Coins - June 15, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 3 копейки 1853 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2022
Россия 3 копейки 1853 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 копейки 1853 ЕМ на аукционе Русское Наследие - March 6, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 6 марта 2022
Сохранность AU53 BN RNGA
Цена
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Россия 3 копейки 1853 ЕМ на аукционе Katz - December 29, 2021
Продавец Katz
Дата 29 декабря 2021
Сохранность XF
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Россия 3 копейки 1853 ЕМ на аукционе Имперская монета - December 7, 2021
Россия 3 копейки 1853 ЕМ на аукционе Имперская монета - December 7, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 7 декабря 2021
Сохранность AU50
Цена
Россия 3 копейки 1853 ЕМ на аукционе Имперская монета - October 28, 2021
Россия 3 копейки 1853 ЕМ на аукционе Имперская монета - October 28, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 28 октября 2021
Сохранность MS60 BN
Цена
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Россия 3 копейки 1853 ЕМ на аукционе Имперская монета - July 13, 2021
Россия 3 копейки 1853 ЕМ на аукционе Имперская монета - July 13, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 13 июля 2021
Сохранность AU58
Цена
Россия 3 копейки 1853 ЕМ на аукционе RedSquare - December 6, 2020
Продавец RedSquare
Дата 6 декабря 2020
Сохранность AU
Цена
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Россия 3 копейки 1853 ЕМ на аукционе BAC - July 7, 2020
Продавец BAC
Дата 7 июля 2020
Сохранность VF
Цена
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Россия 3 копейки 1853 ЕМ на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Россия 3 копейки 1853 ЕМ на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 24 марта 2020
Сохранность AU53
Цена
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Россия 3 копейки 1853 ЕМ на аукционе BAC - December 19, 2019
Продавец BAC
Дата 19 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
Россия 3 копейки 1853 ЕМ на аукционе COINSNET - December 8, 2019
Россия 3 копейки 1853 ЕМ на аукционе COINSNET - December 8, 2019
Продавец COINSNET
Дата 8 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Россия 3 копейки 1853 ЕМ на аукционе BAC - April 16, 2019
Продавец BAC
Дата 16 апреля 2019
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 3 копейки 1853 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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