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1853
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1853
Монеты России 1853 года
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Золотые монеты
5 рублей 1853 СПБ АГ
Средняя цена
2000 $
Продажи
0
284
Пробные монеты
1 рубль 1853 СПБ HI Новый тип
Буквы в слове "РУБЛЬ" расставлены
Средняя цена
290 $
Продажи
0
179
1 рубль 1853 СПБ HI Новый тип
Буквы в слове "РУБЛЬ" сжаты
Средняя цена
1200 $
Продажи
0
132
Полтина 1853 СПБ HI Орел 1848-1858
Cв. Георгий в плаще
Средняя цена
260 $
Продажи
0
7
Полтина 1853 СПБ HI Орел 1848-1858
Cв. Георгий без плаща
Средняя цена
180 $
Продажи
0
92
25 копеек 1853 СПБ HI Орел 1850-1858
Узкая корона
Средняя цена
120 $
Продажи
0
151
25 копеек 1853 СПБ HI Орел 1850-1858
Широкая корона
Средняя цена
850 $
Продажи
0
10
25 копеек 1853 СПБ Орел 1850-1858
Без инициалов минцмейстера
Средняя цена
110 $
Продажи
0
29
20 копеек 1853 СПБ HI Орел 1849-1851
Средняя цена
1500 $
Продажи
0
21
20 копеек 1853 СПБ HI Орел 1854-1858
Средняя цена
240 $
Продажи
0
49
10 копеек 1853 СПБ HI Орел 1851-1858
Средняя цена
120 $
Продажи
0
59
5 копеек 1853 СПБ HI Орел 1851-1858
Средняя цена
130 $
Продажи
0
243
Медные монеты
5 копеек 1853 ЕМ
Средняя цена
1100 $
Продажи
0
29
5 копеек 1853 ВМ Варшавский монетный двор
Средняя цена
730 $
Продажи
0
36
3 копейки 1853 ЕМ
Средняя цена
45 $
Продажи
0
32
3 копейки 1853 ВМ Варшавский монетный двор
Средняя цена
600 $
Продажи
0
29
2 копейки 1853 ЕМ
Средняя цена
55 $
Продажи
0
49
2 копейки 1853 ВМ Варшавский монетный двор
Средняя цена
—
Продажи
0
1
1 копейка 1853 ЕМ
Средняя цена
20 $
Продажи
1
63
1 копейка 1853 ВМ Варшавский монетный двор
Средняя цена
370 $
Продажи
0
34
Денежка 1853 ЕМ
Средняя цена
45 $
Продажи
0
51
Денежка 1853 ВМ Варшавский монетный двор
Средняя цена
310 $
Продажи
0
36
Полушка 1853 ЕМ
Средняя цена
150 $
Продажи
0
61
Полушка 1853 ВМ Варшавский монетный двор
Средняя цена
910 $
Продажи
0
22
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1699-1991
Категория
Зактрыть
???
Россия
Период
1699-1991
Петр I
1699-1725
Екатерина I
1725-1727
Петр II
1727-1729
Анна Иоанновна
1730-1740
Иоанн Антонович
1740-1741
Елизавета
1741-1762
Петр III
1762-1762
Екатерина II
1762-1796
Павел I
1796-1801
Александр I
1801-1825
Николай I
1826-1855
Александр II
1854-1881
Александр III
1881-1894
Николай II
1894-1917
РСФСР и СССР
1921-1991
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