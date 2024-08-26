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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Монеты России 1853 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
5 рублей 1853 СПБ АГ
Средняя цена 2000 $
Продажи
0 284

Пробные монеты

Аверс
Реверс
1 рубль 1853 СПБ HI Новый тип Буквы в слове "РУБЛЬ" расставлены
Средняя цена 290 $
Продажи
0 179
Аверс
Реверс
1 рубль 1853 СПБ HI Новый тип Буквы в слове "РУБЛЬ" сжаты
Средняя цена 1200 $
Продажи
0 132
Аверс
Реверс
Полтина 1853 СПБ HI Орел 1848-1858 Cв. Георгий в плаще
Средняя цена 260 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
Полтина 1853 СПБ HI Орел 1848-1858 Cв. Георгий без плаща
Средняя цена 180 $
Продажи
0 92
Аверс
Реверс
25 копеек 1853 СПБ HI Орел 1850-1858 Узкая корона
Средняя цена 120 $
Продажи
0 151
Аверс
Реверс
25 копеек 1853 СПБ HI Орел 1850-1858 Широкая корона
Средняя цена 850 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
25 копеек 1853 СПБ Орел 1850-1858 Без инициалов минцмейстера
Средняя цена 110 $
Продажи
0 29
Аверс
Реверс
20 копеек 1853 СПБ HI Орел 1849-1851
Средняя цена 1500 $
Продажи
0 21
Аверс
Реверс
20 копеек 1853 СПБ HI Орел 1854-1858
Средняя цена 240 $
Продажи
0 49
Аверс
Реверс
10 копеек 1853 СПБ HI Орел 1851-1858
Средняя цена 120 $
Продажи
0 59
Аверс
Реверс
5 копеек 1853 СПБ HI Орел 1851-1858
Средняя цена 130 $
Продажи
0 243

Медные монеты

Аверс
Реверс
5 копеек 1853 ЕМ
Средняя цена 1100 $
Продажи
0 29
Аверс
Реверс
5 копеек 1853 ВМ Варшавский монетный двор
Средняя цена 730 $
Продажи
0 36
Аверс
Реверс
3 копейки 1853 ЕМ
Средняя цена 45 $
Продажи
0 32
Аверс
Реверс
3 копейки 1853 ВМ Варшавский монетный двор
Средняя цена 600 $
Продажи
0 29
Аверс
Реверс
2 копейки 1853 ЕМ
Средняя цена 55 $
Продажи
0 49
Аверс
Реверс
2 копейки 1853 ВМ Варшавский монетный двор
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1 копейка 1853 ЕМ
Средняя цена 20 $
Продажи
1 63
Аверс
Реверс
1 копейка 1853 ВМ Варшавский монетный двор
Средняя цена 370 $
Продажи
0 34
Аверс
Реверс
Денежка 1853 ЕМ
Средняя цена 45 $
Продажи
0 51
Аверс
Реверс
Денежка 1853 ВМ Варшавский монетный двор
Средняя цена 310 $
Продажи
0 36
Аверс
Реверс
Полушка 1853 ЕМ
Средняя цена 150 $
Продажи
0 61
Аверс
Реверс
Полушка 1853 ВМ Варшавский монетный двор
Средняя цена 910 $
Продажи
0 22
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