5 копеек 1853 года ЕМ (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1853 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 32134 проданному на аукционе Heritage Auctions за 5040 USD. Торги состоялись 5 сентября 2019.

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