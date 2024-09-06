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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1853 года ЕМ (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 5 копеек 1853 года ЕМ - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 5 копеек 1853 года ЕМ - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 25,59 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,478,720

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1853
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (29)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1853 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 32134 проданному на аукционе Heritage Auctions за 5040 USD. Торги состоялись 5 сентября 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Русское Наследие (4)
Россия 5 копеек 1853 ЕМ на аукционе Знак - June 23, 2023
Россия 5 копеек 1853 ЕМ на аукционе Знак - June 23, 2023
Продавец Знак
Дата 23 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1853 ЕМ на аукционе Александр - June 7, 2023
Россия 5 копеек 1853 ЕМ на аукционе Александр - June 7, 2023
Продавец Александр
Дата 7 июня 2023
Сохранность AU50
Цена
159 $
Цена в валюте аукциона 12900 RUB
Россия 5 копеек 1853 ЕМ на аукционе MS67 - March 29, 2023
Продавец MS67
Дата 29 марта 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
522 $
Цена в валюте аукциона 40000 RUB
Россия 5 копеек 1853 ЕМ на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1853 ЕМ на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1853 ЕМ на аукционе Русское Наследие - October 30, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 30 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1853 ЕМ на аукционе Русское Наследие - July 10, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 10 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1853 ЕМ на аукционе Имперская монета - March 8, 2022
Россия 5 копеек 1853 ЕМ на аукционе Имперская монета - March 8, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 8 марта 2022
Сохранность VF30
Цена
Россия 5 копеек 1853 ЕМ на аукционе Александр - March 9, 2022
Россия 5 копеек 1853 ЕМ на аукционе Александр - March 9, 2022
Продавец Александр
Дата 9 марта 2022
Сохранность G4
Цена
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Россия 5 копеек 1853 ЕМ на аукционе Русское Наследие - June 27, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 27 июня 2021
Сохранность G4 BN
Цена
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Россия 5 копеек 1853 ЕМ на аукционе Niemczyk - March 19, 2021
Россия 5 копеек 1853 ЕМ на аукционе Niemczyk - March 19, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1853 ЕМ на аукционе Heritage - April 27, 2020
Россия 5 копеек 1853 ЕМ на аукционе Heritage - April 27, 2020
Продавец Heritage
Дата 27 апреля 2020
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1853 ЕМ на аукционе Katz - March 29, 2020
Продавец Katz
Дата 29 марта 2020
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1853 ЕМ на аукционе Katz - February 23, 2020
Продавец Katz
Дата 23 февраля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 5 копеек 1853 ЕМ на аукционе Русское Наследие - December 14, 2019
Продавец Русское Наследие
Дата 14 декабря 2019
Сохранность VF30 BN RNGA
Цена
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Россия 5 копеек 1853 ЕМ на аукционе Rare Coins - October 5, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 5 октября 2019
Сохранность PF64
Цена
Россия 5 копеек 1853 ЕМ на аукционе Heritage - September 9, 2019
Россия 5 копеек 1853 ЕМ на аукционе Heritage - September 9, 2019
Продавец Heritage
Дата 9 сентября 2019
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
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Россия 5 копеек 1853 ЕМ на аукционе Rare Coins - June 8, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2019
Сохранность MS62 PL
Цена
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Россия 5 копеек 1853 ЕМ на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 17, 2019
Россия 5 копеек 1853 ЕМ на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 17, 2019
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 17 февраля 2019
Сохранность UNC PL
Цена
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Россия 5 копеек 1853 ЕМ на аукционе Heritage - January 7, 2019
Россия 5 копеек 1853 ЕМ на аукционе Heritage - January 7, 2019
Продавец Heritage
Дата 7 января 2019
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1853 ЕМ на аукционе Katz - May 6, 2018
Продавец Katz
Дата 6 мая 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1853 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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