Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1853 года ЕМ (Россия, Николай I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 25,59 гр
- Диаметр 36 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,478,720
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 5 копеек
- Год 1853
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (29)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1853 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 32134 проданному на аукционе Heritage Auctions за 5040 USD. Торги состоялись 5 сентября 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец MS67
Дата 29 марта 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
522 $
Цена в валюте аукциона 40000 RUB
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 30 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 10 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Александр
Дата 9 марта 2022
Сохранность G4
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 27 июня 2021
Сохранность G4 BN
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 27 апреля 2020
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 29 марта 2020
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 23 февраля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 14 декабря 2019
Сохранность VF30 BN RNGA
Цена
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Продавец Heritage
Дата 9 сентября 2019
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2019
Сохранность MS62 PL
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 17 февраля 2019
Сохранность UNC PL
Цена
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Продавец Heritage
Дата 7 января 2019
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Где продать?
Для продажи 5 копеек 1853 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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