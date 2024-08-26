Россия Период: 1699-1991 1699-1991
3 копейки 1853 года ВМ "Варшавский монетный двор" (Россия, Николай I)
Фотография: GERHARD HIRSCH Nachfolger
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 15,36 гр
- Диаметр 31,9 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 89,083
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 3 копейки
- Год 1853
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (29)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1853 года "Варшавский монетный двор" со знаком ВМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 774 проданному на аукционе SINCONA AG за 6000 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
62 $
Цена в валюте аукциона 5500 RUB
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 19 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 27 июня 2021
Сохранность VG8 BN
Цена
******
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 11 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Via
Дата 26 марта 2021
Сохранность AU58 PCGS
Цена
******
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Продавец Numedux
Дата 17 апреля 2020
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 5 октября 2019
Сохранность AU55
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 14 июня 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 9 июня 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 29 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 28 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?
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