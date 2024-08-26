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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

3 копейки 1853 года ВМ "Варшавский монетный двор" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 3 копейки 1853 года ВМ "Варшавский монетный двор" - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 3 копейки 1853 года ВМ "Варшавский монетный двор" - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: GERHARD HIRSCH Nachfolger

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 15,36 гр
  • Диаметр 31,9 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 89,083

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 3 копейки
  • Год 1853
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (29)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1853 года "Варшавский монетный двор" со знаком ВМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 774 проданному на аукционе SINCONA AG за 6000 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 3 копейки 1853 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 3 копейки 1853 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 3 копейки 1853 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
62 $
Цена в валюте аукциона 5500 RUB
Россия 3 копейки 1853 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Россия 3 копейки 1853 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
274 $
Цена в валюте аукциона 1100 PLN
Россия 3 копейки 1853 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 3 копейки 1853 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 3 копейки 1853 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Россия 3 копейки 1853 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 3 копейки 1853 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Wójcicki - September 19, 2021
Россия 3 копейки 1853 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Wójcicki - September 19, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 19 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 копейки 1853 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - June 27, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 27 июня 2021
Сохранность VG8 BN
Цена
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Россия 3 копейки 1853 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Rare Coins - June 5, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 5 июня 2021
Сохранность AU50
Цена
Россия 3 копейки 1853 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - April 11, 2021
Россия 3 копейки 1853 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - April 11, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 11 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия 3 копейки 1853 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Via - March 26, 2021
Продавец Via
Дата 26 марта 2021
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Россия 3 копейки 1853 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Numedux - April 17, 2020
Россия 3 копейки 1853 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Numedux - April 17, 2020
Продавец Numedux
Дата 17 апреля 2020
Сохранность XF
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Россия 3 копейки 1853 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Rare Coins - October 5, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 5 октября 2019
Сохранность AU55
Цена
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Россия 3 копейки 1853 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Niemczyk - June 14, 2019
Россия 3 копейки 1853 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Niemczyk - June 14, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 14 июня 2019
Сохранность VF
Цена
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Россия 3 копейки 1853 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе COINSNET - June 9, 2019
Россия 3 копейки 1853 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе COINSNET - June 9, 2019
Продавец COINSNET
Дата 9 июня 2019
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 копейки 1853 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Империя - February 23, 2019
Продавец Империя
Дата 23 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
Россия 3 копейки 1853 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Россия 3 копейки 1853 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Россия 3 копейки 1853 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Русский Нумизматический Дом - September 29, 2018
Россия 3 копейки 1853 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Русский Нумизматический Дом - September 29, 2018
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 29 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
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Россия 3 копейки 1853 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе HIRSCH - September 28, 2018
Продавец HIRSCH
Дата 28 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 копейки 1853 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Rare Coins - June 20, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 20 июня 2018
Сохранность XF
Цена
Россия 3 копейки 1853 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Россия 3 копейки 1853 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 3 копейки 1853 "Варшавский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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