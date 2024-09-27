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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1853 года ВМ "Варшавский монетный двор" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 1 копейка 1853 года ВМ "Варшавский монетный двор" - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 1 копейка 1853 года ВМ "Варшавский монетный двор" - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 5,12 гр
  • Диаметр 22,7 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 391,296

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1853
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (34)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1853 года "Варшавский монетный двор" со знаком ВМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 333 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 1700 EUR. Торги состоялись 13 февраля 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 копейка 1853 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Россия 1 копейка 1853 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность F
Цена
33 $
Цена в валюте аукциона 130 PLN
Россия 1 копейка 1853 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия 1 копейка 1853 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
17 $
Цена в валюте аукциона 16 EUR
Продавец WCN
Дата 3 августа 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1853 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Россия 1 копейка 1853 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1853 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Coins.ee - December 11, 2022
Россия 1 копейка 1853 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Coins.ee - December 11, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 11 декабря 2022
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1853 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Россия 1 копейка 1853 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1853 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Россия 1 копейка 1853 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1853 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Россия 1 копейка 1853 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность F
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Россия 1 копейка 1853 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе St James’s - March 30, 2022
Продавец St James’s
Дата 30 марта 2022
Сохранность MS64 RD NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1853 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе WAG - February 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1853 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Katz - June 20, 2021
Продавец Katz
Дата 20 июня 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1853 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Niemczyk - December 11, 2020
Россия 1 копейка 1853 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Niemczyk - December 11, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2020
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1853 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Numedux - April 17, 2020
Россия 1 копейка 1853 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Numedux - April 17, 2020
Продавец Numedux
Дата 17 апреля 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1853 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Niemczyk - October 25, 2019
Россия 1 копейка 1853 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Niemczyk - October 25, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 25 октября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 копейка 1853 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Имперская монета - January 29, 2019
Россия 1 копейка 1853 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Имперская монета - January 29, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 29 января 2019
Сохранность XF40
Цена
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Россия 1 копейка 1853 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Rare Coins - December 12, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 12 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1853 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Россия 1 копейка 1853 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1853 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Rare Coins - October 6, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность MS66
Цена
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Россия 1 копейка 1853 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Katz - May 6, 2018
Продавец Katz
Дата 6 мая 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 копейка 1853 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Katz - October 29, 2017
Продавец Katz
Дата 29 октября 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 копейка 1853 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Rauch - October 1, 2017
Продавец Rauch
Дата 1 октября 2017
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 копейка 1853 "Варшавский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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