1 копейка 1853 года ВМ "Варшавский монетный двор" (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1853 года "Варшавский монетный двор" со знаком ВМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 333 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 1700 EUR. Торги состоялись 13 февраля 2022.

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