Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1853 года ВМ "Варшавский монетный двор" (Россия, Николай I)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 5,12 гр
- Диаметр 22,7 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 391,296
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 1 копейка
- Год 1853
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (34)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1853 года "Варшавский монетный двор" со знаком ВМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 333 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 1700 EUR. Торги состоялись 13 февраля 2022.
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Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
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Продавец Coins.ee
Дата 11 декабря 2022
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность F
Цена
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Продавец St James’s
Дата 30 марта 2022
Сохранность MS64 RD NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2020
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец Numedux
Дата 17 апреля 2020
Сохранность XF
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Продавец Niemczyk
Дата 25 октября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 29 января 2019
Сохранность XF40
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 12 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность MS66
Цена
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Продавец Katz
Дата 6 мая 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Katz
Дата 29 октября 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?
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