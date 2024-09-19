Полушка 1853 года ВМ "Варшавский монетный двор" (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1853 года "Варшавский монетный двор" со знаком ВМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 415 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 9000 PLN. Торги состоялись 23 мая 2014.

Сохранность UNC (15) XF (1) VF (5) F (1) Сохранность (слабы) MS65 (4) MS64 (3) MS63 (3) MS60 (1) VF35 (2) DETAILS (2) BN (7) Сервис NGC (9) CCG (1)

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