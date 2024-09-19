Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полушка 1853 года ВМ "Варшавский монетный двор" (Россия, Николай I)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,28 гр
- Диаметр 14,5 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 40,019
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал Полушка
- Год 1853
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (22)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1853 года "Варшавский монетный двор" со знаком ВМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 415 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 9000 PLN. Торги состоялись 23 мая 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Artemide Aste (1)
- MARCINIAK (4)
- New York Sale (1)
- Niemczyk (3)
- Numimarket (2)
- Numisbalt (1)
- Rare Coins (5)
- Roma Numismatics (2)
- Rzeszowski DA (1)
- SINCONA (1)
- WCN (1)
Продавец Roma Numismatics
Дата 22 февраля 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
531 $
Цена в валюте аукциона 420 GBP
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
1625 $
Цена в валюте аукциона 7000 PLN
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность VF35
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Artemide Aste
Дата 24 октября 2021
Сохранность MS60 CCG
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2021
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2020
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 апреля 2020
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numimarket
Дата 23 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец New York Sale
Дата 10 января 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность MS64
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 23 апреля 2016
Сохранность MS63
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
12
Где продать?
Для продажи Полушка 1853 "Варшавский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск