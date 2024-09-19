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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полушка 1853 года ВМ "Варшавский монетный двор" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - Полушка 1853 года ВМ "Варшавский монетный двор" - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - Полушка 1853 года ВМ "Варшавский монетный двор" - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,28 гр
  • Диаметр 14,5 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 40,019

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал Полушка
  • Год 1853
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (22)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1853 года "Варшавский монетный двор" со знаком ВМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 415 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 9000 PLN. Торги состоялись 23 мая 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • SINCONA (1)
  • WCN (1)
Россия Полушка 1853 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Numisbalt - May 12, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
Россия Полушка 1853 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Roma Numismatics - February 22, 2024
Продавец Roma Numismatics
Дата 22 февраля 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
531 $
Цена в валюте аукциона 420 GBP
Россия Полушка 1853 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Россия Полушка 1853 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
1625 $
Цена в валюте аукциона 7000 PLN
Россия Полушка 1853 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Россия Полушка 1853 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность F
Цена
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Россия Полушка 1853 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Россия Полушка 1853 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Полушка 1853 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 2 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Полушка 1853 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность VF35
Цена
Россия Полушка 1853 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность VF35
Цена
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Россия Полушка 1853 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Россия Полушка 1853 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Россия Полушка 1853 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Россия Полушка 1853 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Россия Полушка 1853 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Artemide Aste - October 24, 2021
Продавец Artemide Aste
Дата 24 октября 2021
Сохранность MS60 CCG
Цена
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Россия Полушка 1853 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Niemczyk - March 19, 2021
Россия Полушка 1853 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Niemczyk - March 19, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2021
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Россия Полушка 1853 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Niemczyk - December 11, 2020
Россия Полушка 1853 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Niemczyk - December 11, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2020
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Россия Полушка 1853 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - April 26, 2020
Россия Полушка 1853 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - April 26, 2020
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 апреля 2020
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Россия Полушка 1853 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Numimarket - September 23, 2019
Россия Полушка 1853 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Numimarket - September 23, 2019
Продавец Numimarket
Дата 23 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Россия Полушка 1853 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Rare Coins - June 8, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2019
Сохранность MS64
Цена
Россия Полушка 1853 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе New York Sale - January 10, 2019
Продавец New York Sale
Дата 10 января 2019
Сохранность VF
Цена
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Россия Полушка 1853 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Rare Coins - October 6, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность MS64
Цена
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Россия Полушка 1853 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Rare Coins - April 23, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 23 апреля 2016
Сохранность MS63
Цена
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Россия Полушка 1853 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе SINCONA - October 14, 2015
Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи Полушка 1853 "Варшавский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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