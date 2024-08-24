Россия Период: 1699-1991 1699-1991
20 копеек 1853 года СПБ HI "Орел 1854-1858" (Россия, Николай I)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 4,14 гр
- Диаметр null мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,800,005
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 20 копеек
- Год 1853
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (49)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1853 года "Орел 1854-1858" со знаком СПБ HI. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 238 проданному на аукционе SINCONA AG за 4750 CHF. Торги состоялись 19 октября 2020.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
193 $
Цена в валюте аукциона 17150 RUB
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 27 октября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец MS67
Дата 3 ноября 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 27 октября 2021
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец MUNZE
Дата 4 августа 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 12 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2021
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец AURORA
Дата 25 ноября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 19 октября 2020
Сохранность PF65 NGC
Цена
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Где продать?
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