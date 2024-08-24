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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

20 копеек 1853 года СПБ HI "Орел 1854-1858" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 20 копеек 1853 года СПБ HI "Орел 1854-1858" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 20 копеек 1853 года СПБ HI "Орел 1854-1858" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 4,14 гр
  • Диаметр null мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,800,005

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 20 копеек
  • Год 1853
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (49)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1853 года "Орел 1854-1858" со знаком СПБ HI. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 238 проданному на аукционе SINCONA AG за 4750 CHF. Торги состоялись 19 октября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 20 копеек 1853 СПБ HI "Орел 1854-1858" на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность PL63 ННР
Цена
Россия 20 копеек 1853 СПБ HI "Орел 1854-1858" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 20 копеек 1853 СПБ HI "Орел 1854-1858" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
193 $
Цена в валюте аукциона 17150 RUB
Россия 20 копеек 1853 СПБ HI "Орел 1854-1858" на аукционе Знак - July 14, 2023
Россия 20 копеек 1853 СПБ HI "Орел 1854-1858" на аукционе Знак - July 14, 2023
Продавец Знак
Дата 14 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1853 СПБ HI "Орел 1854-1858" на аукционе Coins.ee - June 4, 2023
Россия 20 копеек 1853 СПБ HI "Орел 1854-1858" на аукционе Coins.ee - June 4, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 4 июня 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
370 $
Цена в валюте аукциона 345 EUR
Продавец WCN
Дата 30 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 20 копеек 1853 СПБ HI "Орел 1854-1858" на аукционе AURORA - March 2, 2023
Продавец AURORA
Дата 2 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1853 СПБ HI "Орел 1854-1858" на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 20 копеек 1853 СПБ HI "Орел 1854-1858" на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 27, 2022
Россия 20 копеек 1853 СПБ HI "Орел 1854-1858" на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 27, 2022
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 27 октября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 20 копеек 1853 СПБ HI "Орел 1854-1858" на аукционе Rare Coins - September 7, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 7 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 20 копеек 1853 СПБ HI "Орел 1854-1858" на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Россия 20 копеек 1853 СПБ HI "Орел 1854-1858" на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Продавец Денга1700
Дата 8 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1853 СПБ HI "Орел 1854-1858" на аукционе Rare Coins - December 15, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1853 СПБ HI "Орел 1854-1858" на аукционе MS67 - November 3, 2021
Продавец MS67
Дата 3 ноября 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1853 СПБ HI "Орел 1854-1858" на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 27, 2021
Россия 20 копеек 1853 СПБ HI "Орел 1854-1858" на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 27, 2021
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 27 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия 20 копеек 1853 СПБ HI "Орел 1854-1858" на аукционе MUNZE - August 4, 2021
Продавец MUNZE
Дата 4 августа 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1853 СПБ HI "Орел 1854-1858" на аукционе Coins.ee - July 12, 2021
Россия 20 копеек 1853 СПБ HI "Орел 1854-1858" на аукционе Coins.ee - July 12, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 12 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия 20 копеек 1853 СПБ HI "Орел 1854-1858" на аукционе Rare Coins - June 16, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1853 СПБ HI "Орел 1854-1858" на аукционе Numisbalt - May 9, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 20 копеек 1853 СПБ HI "Орел 1854-1858" на аукционе MUNZE - March 24, 2021
Продавец MUNZE
Дата 24 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1853 СПБ HI "Орел 1854-1858" на аукционе AURORA - November 25, 2020
Продавец AURORA
Дата 25 ноября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Россия 20 копеек 1853 СПБ HI "Орел 1854-1858" на аукционе SINCONA - October 19, 2020
Продавец SINCONA
Дата 19 октября 2020
Сохранность PF65 NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1853 СПБ HI "Орел 1854-1858" на аукционе Русский Нумизматический Дом - August 20, 2020
Россия 20 копеек 1853 СПБ HI "Орел 1854-1858" на аукционе Русский Нумизматический Дом - August 20, 2020
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 20 августа 2020
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 20 копеек 1853 "Орел 1854-1858" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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