20 копеек 1853 года СПБ HI "Орел 1854-1858" (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1853 года "Орел 1854-1858" со знаком СПБ HI. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 238 проданному на аукционе SINCONA AG за 4750 CHF. Торги состоялись 19 октября 2020.

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