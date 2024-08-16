2 копейки 1853 года ЕМ (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1853 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 618 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1200 USD. Торги состоялись 6 июня 2020.

Сохранность PROOF (4) AU (9) XF (10) VF (8) F (1) G (1) Нет оценки (15) Сохранность (слабы) AU58 (3) AU55 (1) AU53 (1) XF45 (1) VF35 (2) F15 (1) G4 (1) PF63 (4) DETAILS (2) BN (3) Сервис ННР (1) NGC (3) RNGA (1)

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