Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1853 года ЕМ (Россия, Николай I)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 10,24 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 7,560,800
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 2 копейки
- Год 1853
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (49)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1853 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 618 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1200 USD. Торги состоялись 6 июня 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Денга1700
Дата 23 июня 2024
Сохранность AU53 BN ННР
Цена
57 $
Цена в валюте аукциона 5000 RUB
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rauch
Дата 25 сентября 2022
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 20 сентября 2022
Сохранность AU DETAILS
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 6 марта 2022
Сохранность VF35 BN RNGA
Цена
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Продавец Stack's
Дата 24 февраля 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 29 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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