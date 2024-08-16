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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1853 года ЕМ (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 2 копейки 1853 года ЕМ - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 2 копейки 1853 года ЕМ - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 10,24 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 7,560,800

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1853
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (49)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1853 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 618 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1200 USD. Торги состоялись 6 июня 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 копейки 1853 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 2 копейки 1853 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
83 $
Цена в валюте аукциона 7300 RUB
Россия 2 копейки 1853 ЕМ на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Россия 2 копейки 1853 ЕМ на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Продавец Денга1700
Дата 23 июня 2024
Сохранность AU53 BN ННР
Цена
57 $
Цена в валюте аукциона 5000 RUB
Россия 2 копейки 1853 ЕМ на аукционе Katz - May 19, 2024
Продавец Katz
Дата 19 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1853 ЕМ на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Россия 2 копейки 1853 ЕМ на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1853 ЕМ на аукционе Russiancoin - January 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1853 ЕМ на аукционе Russiancoin - November 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1853 ЕМ на аукционе Александр - September 27, 2023
Россия 2 копейки 1853 ЕМ на аукционе Александр - September 27, 2023
Продавец Александр
Дата 27 сентября 2023
Сохранность G4
Цена
Россия 2 копейки 1853 ЕМ на аукционе Russiancoin - August 31, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 31 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1853 ЕМ на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1853 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Россия 2 копейки 1853 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность VF
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Россия 2 копейки 1853 ЕМ на аукционе Russiancoin - April 13, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 13 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1853 ЕМ на аукционе Russiancoin - March 2, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 2 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1853 ЕМ на аукционе Russiancoin - November 10, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 10 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1853 ЕМ на аукционе Rauch - September 25, 2022
Продавец Rauch
Дата 25 сентября 2022
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1853 ЕМ на аукционе Имперская монета - September 20, 2022
Россия 2 копейки 1853 ЕМ на аукционе Имперская монета - September 20, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 20 сентября 2022
Сохранность AU DETAILS
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Россия 2 копейки 1853 ЕМ на аукционе Russiancoin - July 7, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 7 июля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1853 ЕМ на аукционе Rare Coins - June 15, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1853 ЕМ на аукционе Русское Наследие - March 6, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 6 марта 2022
Сохранность VF35 BN RNGA
Цена
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Россия 2 копейки 1853 ЕМ на аукционе Stack's - February 24, 2022
Россия 2 копейки 1853 ЕМ на аукционе Stack's - February 24, 2022
Продавец Stack's
Дата 24 февраля 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1853 ЕМ на аукционе Katz - December 29, 2021
Продавец Katz
Дата 29 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1853 ЕМ на аукционе AURORA - December 16, 2021
Продавец AURORA
Дата 16 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 копейки 1853 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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