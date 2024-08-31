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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1853 года СПБ HI "Орел 1848-1858". Cв. Георгий в плаще (Россия, Николай I)

Разновидность: Cв. Георгий в плаще

Аверс монеты - Полтина 1853 года СПБ HI "Орел 1848-1858" Cв. Георгий в плаще - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - Полтина 1853 года СПБ HI "Орел 1848-1858" Cв. Георгий в плаще - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 10,37 гр
  • Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
  • Диаметр 28,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 720,005

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал Полтина
  • Год 1853
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1853 года "Орел 1848-1858" со знаком СПБ HI. Cв. Георгий в плаще. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1459 проданному на аукционе Münz Zentrum Rheinland за 500 EUR. Торги состоялись 19 апреля 2023.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Münz Zentrum Rheinland (1)
  • Rare Coins (3)
  • WCN (1)
  • Знак (1)
  • Монеты и Медали (1)
Россия Полтина 1853 СПБ HI "Орел 1848-1858" на аукционе Знак - September 29, 2023
Россия Полтина 1853 СПБ HI "Орел 1848-1858" на аукционе Знак - September 29, 2023
Продавец Знак
Дата 29 сентября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полтина 1853 СПБ HI "Орел 1848-1858" на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия Полтина 1853 СПБ HI "Орел 1848-1858" на аукционе Münz Zentrum Rheinland - April 20, 2023
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 20 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
548 $
Цена в валюте аукциона 500 EUR
Россия Полтина 1853 СПБ HI "Орел 1848-1858" на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность AU
Цена
Россия Полтина 1853 СПБ HI "Орел 1848-1858" на аукционе Rare Coins - October 13, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 13 октября 2021
Сохранность F
Цена
118 $
Цена в валюте аукциона 8500 RUB
Россия Полтина 1853 СПБ HI "Орел 1848-1858" на аукционе Монеты и Медали - October 8, 2021
Россия Полтина 1853 СПБ HI "Орел 1848-1858" на аукционе Монеты и Медали - October 8, 2021
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 5 июня 2010
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Полтина 1853 "Орел 1848-1858" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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