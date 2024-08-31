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Полтина 1853 года СПБ HI "Орел 1848-1858". Cв. Георгий в плаще (Россия, Николай I)
Разновидность: Cв. Георгий в плаще
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 10,37 гр
- Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
- Диаметр 28,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 720,005
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал Полтина
- Год 1853
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1853 года "Орел 1848-1858" со знаком СПБ HI. Cв. Георгий в плаще. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1459 проданному на аукционе Münz Zentrum Rheinland за 500 EUR. Торги состоялись 19 апреля 2023.
Сохранность
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 20 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
548 $
Цена в валюте аукциона 500 EUR
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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