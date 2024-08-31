Полтина 1853 года СПБ HI "Орел 1848-1858". Cв. Георгий в плаще (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1853 года "Орел 1848-1858" со знаком СПБ HI. Cв. Георгий в плаще. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1459 проданному на аукционе Münz Zentrum Rheinland за 500 EUR. Торги состоялись 19 апреля 2023.

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