Россия Период: 1699-1991 1699-1991
25 копеек 1853 года СПБ HI "Орел 1850-1858". Узкая корона (Россия, Николай I)
Разновидность: Узкая корона
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 5,18 гр
- Чистого серебра (0,1446 oz) 4,4962 гр
- Диаметр 24,3 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,160,005
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 25 копеек
- Год 1853
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (151) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 копеек 1853 года "Орел 1850-1858" со знаком СПБ HI. Узкая корона. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1283 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1600 EUR. Торги состоялись 27 января 2010.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 мая 2024
Сохранность AU
Цена
326 $
Цена в валюте аукциона 300 EUR
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 апреля 2024
Сохранность UNC PL
Цена
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Продавец Katz
Дата 14 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 28 января 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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