25 копеек 1853 года СПБ HI "Орел 1850-1858". Узкая корона (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 копеек 1853 года "Орел 1850-1858" со знаком СПБ HI. Узкая корона. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1283 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1600 EUR. Торги состоялись 27 января 2010.

Сохранность PROOF (5) UNC (27) AU (33) XF (45) VF (25) F (1) Нет оценки (14) Сохранность (слабы) MS64 (1) MS63 (5) MS62 (2) MS60 (2) AU58 (2) AU55 (1) AU53 (1) AU50 (5) XF45 (2) XF40 (5) VF35 (2) PF63 (1) DETAILS (4) CAMEO (1) PL (2) Сервис NGC (11) CGC (1) ННР (1)

Продавец Все фирмы

AB Philea & Myntkompaniet (3)

Antykwariat u Nilsa (1)

AURORA (7)

Baldwin's (1)

Cieszyńskie CN (1)

Coins.ee (12)

COINSNET (4)

COINSTORE (1)

GGN (1)

Gorny & Mosch (7)

Grün (1)

Heritage (1)

Jean ELSEN (1)

Katz (19)

Künker (7)

MARCINIAK (1)

MUNZE (1)

Münzen Gut-Lynt (1)

Niemczyk (1)

Numedux (2)

Numimarket (1)

Numisbalt (7)

Rare Coins (9)

Rauch (3)

Reinhard Fischer (1)

Russiancoin (1)

SINCONA (5)

Spink (1)

Stack's (1)

Teutoburger (1)

Universum Coins GmbH (1)

WAG (1)

WCN (2)

Wójcicki (1)

Александр (6)

Денга1700 (1)

Знак (2)

Империя (6)

Имперская монета (13)

Монеты и Медали (5)

НИКО (2)

Русский Нумизматический Дом (6)

Русское Наследие (2)