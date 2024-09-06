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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

25 копеек 1853 года СПБ HI "Орел 1850-1858". Узкая корона (Россия, Николай I)

Разновидность: Узкая корона

Аверс монеты - 25 копеек 1853 года СПБ HI "Орел 1850-1858" Узкая корона - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 25 копеек 1853 года СПБ HI "Орел 1850-1858" Узкая корона - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 5,18 гр
  • Чистого серебра (0,1446 oz) 4,4962 гр
  • Диаметр 24,3 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,160,005

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 25 копеек
  • Год 1853
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (151) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 копеек 1853 года "Орел 1850-1858" со знаком СПБ HI. Узкая корона. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1283 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1600 EUR. Торги состоялись 27 января 2010.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 25 копеек 1853 СПБ HI "Орел 1850-1858" на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 25 копеек 1853 СПБ HI "Орел 1850-1858" на аукционе Katz - June 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 25 копеек 1853 СПБ HI "Орел 1850-1858" на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
35 $
Цена в валюте аукциона 32 EUR
Россия 25 копеек 1853 СПБ HI "Орел 1850-1858" на аукционе Universum Coins GmbH - May 28, 2024
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 мая 2024
Сохранность AU
Цена
326 $
Цена в валюте аукциона 300 EUR
Россия 25 копеек 1853 СПБ HI "Орел 1850-1858" на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Россия 25 копеек 1853 СПБ HI "Орел 1850-1858" на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 25 копеек 1853 СПБ HI "Орел 1850-1858" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 25, 2024
Россия 25 копеек 1853 СПБ HI "Орел 1850-1858" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 25, 2024
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 апреля 2024
Сохранность UNC PL
Цена
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Россия 25 копеек 1853 СПБ HI "Орел 1850-1858" на аукционе Katz - April 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 25 копеек 1853 СПБ HI "Орел 1850-1858" на аукционе Katz - March 31, 2024
Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 25 копеек 1853 СПБ HI "Орел 1850-1858" на аукционе Знак - March 15, 2024
Россия 25 копеек 1853 СПБ HI "Орел 1850-1858" на аукционе Знак - March 15, 2024
Продавец Знак
Дата 15 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 25 копеек 1853 СПБ HI "Орел 1850-1858" на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия 25 копеек 1853 СПБ HI "Орел 1850-1858" на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность XF
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Россия 25 копеек 1853 СПБ HI "Орел 1850-1858" на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия 25 копеек 1853 СПБ HI "Орел 1850-1858" на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность XF
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Россия 25 копеек 1853 СПБ HI "Орел 1850-1858" на аукционе Katz - February 25, 2024
Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность AU
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Россия 25 копеек 1853 СПБ HI "Орел 1850-1858" на аукционе Katz - February 11, 2024
Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность AU
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Россия 25 копеек 1853 СПБ HI "Орел 1850-1858" на аукционе Heritage - February 5, 2024
Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2024
Сохранность MS62 NGC
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Россия 25 копеек 1853 СПБ HI "Орел 1850-1858" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Россия 25 копеек 1853 СПБ HI "Орел 1850-1858" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 25 копеек 1853 СПБ HI "Орел 1850-1858" на аукционе Katz - January 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 января 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 25 копеек 1853 СПБ HI "Орел 1850-1858" на аукционе Katz - January 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 января 2024
Сохранность AU
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Россия 25 копеек 1853 СПБ HI "Орел 1850-1858" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 25 копеек 1853 СПБ HI "Орел 1850-1858" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
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Россия 25 копеек 1853 СПБ HI "Орел 1850-1858" на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Россия 25 копеек 1853 СПБ HI "Орел 1850-1858" на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
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Россия 25 копеек 1853 СПБ HI "Орел 1850-1858" на аукционе Katz - November 19, 2023
Продавец Katz
Дата 19 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 25 копеек 1853 СПБ HI "Орел 1850-1858" на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность AU
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Где продать?

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