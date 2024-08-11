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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Денежка 1853 года ВМ "Варшавский монетный двор" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - Денежка 1853 года ВМ "Варшавский монетный двор" - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - Денежка 1853 года ВМ "Варшавский монетный двор" - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: Империя

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,56 гр
  • Диаметр 17,9 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 804,396

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал Денежка
  • Год 1853
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (36)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денежка 1853 года "Варшавский монетный двор" со знаком ВМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2618 проданному на аукционе Numisbalt за 1550 EUR. Торги состоялись 14 мая 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Денежка 1853 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Россия Денежка 1853 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
14 $
Цена в валюте аукциона 55 PLN
Россия Денежка 1853 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Heritage - February 5, 2024
Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
720 $
Цена в валюте аукциона 720 USD
Россия Денежка 1853 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Pegasus Auctions - November 26, 2023
Продавец Pegasus Auctions
Дата 26 ноября 2023
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
******
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Россия Денежка 1853 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Россия Денежка 1853 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
Россия Денежка 1853 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия Денежка 1853 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Знак - June 23, 2023
Россия Денежка 1853 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Знак - June 23, 2023
Продавец Знак
Дата 23 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Продавец WCN
Дата 8 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Денежка 1853 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Россия Денежка 1853 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Денежка 1853 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Numisbalt - May 14, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Россия Денежка 1853 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - February 19, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 19 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия Денежка 1853 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия Денежка 1853 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Россия Денежка 1853 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
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Россия Денежка 1853 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Россия Денежка 1853 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия Денежка 1853 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Россия Денежка 1853 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность XF
Цена
Россия Денежка 1853 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе RedSquare - September 10, 2022
Продавец RedSquare
Дата 10 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
Россия Денежка 1853 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе RedSquare - May 28, 2022
Продавец RedSquare
Дата 28 мая 2022
Сохранность XF
Цена
Россия Денежка 1853 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Universum Coins GmbH - April 28, 2022
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 апреля 2022
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Россия Денежка 1853 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе RedSquare - March 19, 2022
Продавец RedSquare
Дата 19 марта 2022
Сохранность XF
Цена
Россия Денежка 1853 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Имперская монета - January 25, 2022
Россия Денежка 1853 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Имперская монета - January 25, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 25 января 2022
Сохранность MS60
Цена
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Россия Денежка 1853 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Numisbalt - November 7, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 7 ноября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Денежка 1853 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - October 30, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 30 октября 2021
Сохранность F
Цена
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Где продать?

Для продажи Денежка 1853 "Варшавский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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