Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Денежка 1853 года ВМ "Варшавский монетный двор" (Россия, Николай I)
Фотография: Империя
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,56 гр
- Диаметр 17,9 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 804,396
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал Денежка
- Год 1853
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (36)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денежка 1853 года "Варшавский монетный двор" со знаком ВМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2618 проданному на аукционе Numisbalt за 1550 EUR. Торги состоялись 14 мая 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
720 $
Цена в валюте аукциона 720 USD
Продавец Pegasus Auctions
Дата 26 ноября 2023
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 19 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 апреля 2022
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 25 января 2022
Сохранность MS60
Цена
******
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Продавец Numisbalt
Дата 7 ноября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Где продать?
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