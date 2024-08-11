Денежка 1853 года ВМ "Варшавский монетный двор" (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денежка 1853 года "Варшавский монетный двор" со знаком ВМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2618 проданному на аукционе Numisbalt за 1550 EUR. Торги состоялись 14 мая 2023.

Сохранность UNC (12) AU (3) XF (10) VF (8) F (1) Нет оценки (2) Сохранность (слабы) MS63 (4) MS62 (2) MS60 (2) AU55 (1) RB (1) BN (5) Сервис NGC (7)

Продавец Все фирмы

Gorny & Mosch (1)

Heritage (1)

Katz (1)

Künker (1)

MARCINIAK (5)

Niemczyk (1)

Numimarket (2)

Numisbalt (3)

Pegasus Auctions (1)

Rare Coins (5)

RedSquare (3)

SINCONA (2)

Universum Coins GmbH (1)

WCN (2)

Знак (1)

Империя (2)

Имперская монета (2)

Русское Наследие (2)