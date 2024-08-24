25 копеек 1853 года СПБ "Орел 1850-1858". Без инициалов минцмейстера (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 копеек 1853 года "Орел 1850-1858" со знаком СПБ. Без инициалов минцмейстера. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1158 проданному на аукционе SINCONA AG за 4500 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

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