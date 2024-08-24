Россия Период: 1699-1991 1699-1991
25 копеек 1853 года СПБ "Орел 1850-1858". Без инициалов минцмейстера (Россия, Николай I)
Разновидность: Без инициалов минцмейстера
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 5,18 гр
- Чистого серебра (0,1446 oz) 4,4962 гр
- Диаметр 24,3 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 25 копеек
- Год 1853
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (29) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 копеек 1853 года "Орел 1850-1858" со знаком СПБ. Без инициалов минцмейстера. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1158 проданному на аукционе SINCONA AG за 4500 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Имперская монета
Дата 23 февраля 2021
Сохранность XF45
Цена
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Продавец AURORA
Дата 21 октября 2020
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Империя
Дата 26 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 28 января 2020
Сохранность XF45
Цена
******
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Где продать?
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