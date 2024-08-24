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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

25 копеек 1853 года СПБ "Орел 1850-1858". Без инициалов минцмейстера (Россия, Николай I)

Разновидность: Без инициалов минцмейстера

Аверс монеты - 25 копеек 1853 года СПБ "Орел 1850-1858" Без инициалов минцмейстера - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 25 копеек 1853 года СПБ "Орел 1850-1858" Без инициалов минцмейстера - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 5,18 гр
  • Чистого серебра (0,1446 oz) 4,4962 гр
  • Диаметр 24,3 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 25 копеек
  • Год 1853
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (29) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 копеек 1853 года "Орел 1850-1858" со знаком СПБ. Без инициалов минцмейстера. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1158 проданному на аукционе SINCONA AG за 4500 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 25 копеек 1853 СПБ "Орел 1850-1858" на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность XF
Цена
1026 $
Цена в валюте аукциона 95000 RUB
Россия 25 копеек 1853 СПБ "Орел 1850-1858" на аукционе AURORA - January 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 января 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 25 копеек 1853 СПБ "Орел 1850-1858" на аукционе Александр - October 25, 2023
Продавец Александр
Дата 25 октября 2023
Сохранность XF DETAILS ННР
Цена
Россия 25 копеек 1853 СПБ "Орел 1850-1858" на аукционе Александр - September 27, 2023
Продавец Александр
Дата 27 сентября 2023
Сохранность XF DETAILS ННР
Цена
Россия 25 копеек 1853 СПБ "Орел 1850-1858" на аукционе AURORA - September 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
191 $
Цена в валюте аукциона 18500 RUB
Россия 25 копеек 1853 СПБ "Орел 1850-1858" на аукционе Александр - August 30, 2023
Продавец Александр
Дата 30 августа 2023
Сохранность XF DETAILS ННР
Цена
Россия 25 копеек 1853 СПБ "Орел 1850-1858" на аукционе Александр - August 2, 2023
Продавец Александр
Дата 2 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 25 копеек 1853 СПБ "Орел 1850-1858" на аукционе Империя - June 1, 2023
Продавец Империя
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 25 копеек 1853 СПБ "Орел 1850-1858" на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 25 копеек 1853 СПБ "Орел 1850-1858" на аукционе Александр - October 19, 2022
Россия 25 копеек 1853 СПБ "Орел 1850-1858" на аукционе Александр - October 19, 2022
Продавец Александр
Дата 19 октября 2022
Сохранность XF45
Цена
Россия 25 копеек 1853 СПБ "Орел 1850-1858" на аукционе Александр - September 21, 2022
Россия 25 копеек 1853 СПБ "Орел 1850-1858" на аукционе Александр - September 21, 2022
Продавец Александр
Дата 21 сентября 2022
Сохранность XF45
Цена
Россия 25 копеек 1853 СПБ "Орел 1850-1858" на аукционе Александр - August 27, 2022
Россия 25 копеек 1853 СПБ "Орел 1850-1858" на аукционе Александр - August 27, 2022
Продавец Александр
Дата 27 августа 2022
Сохранность XF45
Цена
Россия 25 копеек 1853 СПБ "Орел 1850-1858" на аукционе Александр - August 3, 2022
Россия 25 копеек 1853 СПБ "Орел 1850-1858" на аукционе Александр - August 3, 2022
Продавец Александр
Дата 3 августа 2022
Сохранность XF45
Цена
Россия 25 копеек 1853 СПБ "Орел 1850-1858" на аукционе Александр - May 11, 2022
Россия 25 копеек 1853 СПБ "Орел 1850-1858" на аукционе Александр - May 11, 2022
Продавец Александр
Дата 11 мая 2022
Сохранность XF40
Цена
Россия 25 копеек 1853 СПБ "Орел 1850-1858" на аукционе Имперская монета - February 23, 2021
Россия 25 копеек 1853 СПБ "Орел 1850-1858" на аукционе Имперская монета - February 23, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 23 февраля 2021
Сохранность XF45
Цена
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Россия 25 копеек 1853 СПБ "Орел 1850-1858" на аукционе Империя - January 23, 2021
Продавец Империя
Дата 23 января 2021
Сохранность XF
Цена
Россия 25 копеек 1853 СПБ "Орел 1850-1858" на аукционе Имперская монета - December 22, 2020
Россия 25 копеек 1853 СПБ "Орел 1850-1858" на аукционе Имперская монета - December 22, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 22 декабря 2020
Сохранность XF45
Цена
Россия 25 копеек 1853 СПБ "Орел 1850-1858" на аукционе AURORA - October 21, 2020
Продавец AURORA
Дата 21 октября 2020
Сохранность AU
Цена
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Россия 25 копеек 1853 СПБ "Орел 1850-1858" на аукционе Империя - June 26, 2020
Продавец Империя
Дата 26 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия 25 копеек 1853 СПБ "Орел 1850-1858" на аукционе Имперская монета - January 28, 2020
Россия 25 копеек 1853 СПБ "Орел 1850-1858" на аукционе Имперская монета - January 28, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 28 января 2020
Сохранность XF45
Цена
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Россия 25 копеек 1853 СПБ "Орел 1850-1858" на аукционе Империя - December 28, 2019
Продавец Империя
Дата 28 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 25 копеек 1853 "Орел 1850-1858" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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