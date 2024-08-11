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2 копейки 1853 года ВМ "Варшавский монетный двор" (Россия, Николай I)
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 10,24 гр
- Диаметр 27,9 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,642
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 2 копейки
- Год 1853
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1853 года "Варшавский монетный двор" со знаком ВМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2226 проданному на аукционе Adolph Hess Nachfolger за 190 Mark. Торги состоялись 9 марта 1913.
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