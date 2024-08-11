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2 копейки 1853 года ВМ "Варшавский монетный двор" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 2 копейки 1853 года ВМ "Варшавский монетный двор" - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 2 копейки 1853 года ВМ "Варшавский монетный двор" - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: James F. Elmen

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 10,24 гр
  • Диаметр 27,9 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,642

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1853
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1853 года "Варшавский монетный двор" со знаком ВМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2226 проданному на аукционе Adolph Hess Nachfolger за 190 Mark. Торги состоялись 9 марта 1913.

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Россия 2 копейки 1853 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 9, 1913
Из коллекции Толстого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 9 марта 1913
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

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