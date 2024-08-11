2 копейки 1853 года ВМ "Варшавский монетный двор" (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1853 года "Варшавский монетный двор" со знаком ВМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2226 проданному на аукционе Adolph Hess Nachfolger за 190 Mark. Торги состоялись 9 марта 1913.

Сохранность UNC (1) Прочие фильтры Монеты из коллекций (1)