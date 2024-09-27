10 копеек 1853 года СПБ HI "Орел 1851-1858" (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1853 года "Орел 1851-1858" со знаком СПБ HI. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 696 проданному на аукционе SINCONA AG за 4250 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

Сохранность PROOF (4) UNC (30) AU (8) XF (11) VF (4) Нет оценки (2) Сохранность (слабы) MS66 (1) MS65 (1) MS64 (4) MS63 (2) MS62 (4) MS61 (3) AU55 (2) AU53 (1) XF45 (4) XF40 (1) VF35 (1) Сервис NGC (8) PCGS (2)

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