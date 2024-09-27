Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 копеек 1853 года СПБ HI "Орел 1851-1858" (Россия, Николай I)
Фотография: Имперская монета
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 2,07 гр
- Чистого серебра (0,0578 oz) 1,7968 гр
- Диаметр 17,65 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,350,005
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 10 копеек
- Год 1853
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (59)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1853 года "Орел 1851-1858" со знаком СПБ HI. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 696 проданному на аукционе SINCONA AG за 4250 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 апреля 2024
Сохранность UNC PL
Цена
161 $
Цена в валюте аукциона 15000 RUB
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 9 марта 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
223 $
Цена в валюте аукциона 204 EUR
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец MS67
Дата 29 марта 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 27 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 26 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 6 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 19 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 28 октября 2021
Сохранность XF45
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 4 августа 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 13 июня 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Где продать?
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