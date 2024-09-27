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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 копеек 1853 года СПБ HI "Орел 1851-1858" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 10 копеек 1853 года СПБ HI "Орел 1851-1858" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 10 копеек 1853 года СПБ HI "Орел 1851-1858" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: Имперская монета

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 2,07 гр
  • Чистого серебра (0,0578 oz) 1,7968 гр
  • Диаметр 17,65 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,350,005

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1853
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (59)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1853 года "Орел 1851-1858" со знаком СПБ HI. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 696 проданному на аукционе SINCONA AG за 4250 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 10 копеек 1853 СПБ HI "Орел 1851-1858" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 25, 2024
Россия 10 копеек 1853 СПБ HI "Орел 1851-1858" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 25, 2024
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 апреля 2024
Сохранность UNC PL
Цена
161 $
Цена в валюте аукциона 15000 RUB
Россия 10 копеек 1853 СПБ HI "Орел 1851-1858" на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - March 9, 2024
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 9 марта 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
223 $
Цена в валюте аукциона 204 EUR
Россия 10 копеек 1853 СПБ HI "Орел 1851-1858" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Россия 10 копеек 1853 СПБ HI "Орел 1851-1858" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1853 СПБ HI "Орел 1851-1858" на аукционе Heritage - February 5, 2024
Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1853 СПБ HI "Орел 1851-1858" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Россия 10 копеек 1853 СПБ HI "Орел 1851-1858" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1853 СПБ HI "Орел 1851-1858" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 10 копеек 1853 СПБ HI "Орел 1851-1858" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1853 СПБ HI "Орел 1851-1858" на аукционе MS67 - March 29, 2023
Продавец MS67
Дата 29 марта 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1853 СПБ HI "Орел 1851-1858" на аукционе Münzen Gut-Lynt - March 26, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 марта 2023
Сохранность VF
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Россия 10 копеек 1853 СПБ HI "Орел 1851-1858" на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
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Россия 10 копеек 1853 СПБ HI "Орел 1851-1858" на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 27, 2022
Россия 10 копеек 1853 СПБ HI "Орел 1851-1858" на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 27, 2022
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 27 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 копеек 1853 СПБ HI "Орел 1851-1858" на аукционе Монеты и Медали - October 6, 2022
Россия 10 копеек 1853 СПБ HI "Орел 1851-1858" на аукционе Монеты и Медали - October 6, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 6 октября 2022
Сохранность UNC PL
Цена
Россия 10 копеек 1853 СПБ HI "Орел 1851-1858" на аукционе Александр - July 6, 2022
Россия 10 копеек 1853 СПБ HI "Орел 1851-1858" на аукционе Александр - July 6, 2022
Продавец Александр
Дата 6 июля 2022
Сохранность MS62
Цена
Россия 10 копеек 1853 СПБ HI "Орел 1851-1858" на аукционе Russiancoin - May 26, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 26 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 10 копеек 1853 СПБ HI "Орел 1851-1858" на аукционе MUNZE - May 24, 2022
Продавец MUNZE
Дата 24 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия 10 копеек 1853 СПБ HI "Орел 1851-1858" на аукционе MUNZE - March 2, 2022
Продавец MUNZE
Дата 2 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия 10 копеек 1853 СПБ HI "Орел 1851-1858" на аукционе MUNZE - December 6, 2021
Продавец MUNZE
Дата 6 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Россия 10 копеек 1853 СПБ HI "Орел 1851-1858" на аукционе MUNZE - October 19, 2021
Продавец MUNZE
Дата 19 октября 2021
Сохранность UNC
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Россия 10 копеек 1853 СПБ HI "Орел 1851-1858" на аукционе Имперская монета - October 28, 2021
Россия 10 копеек 1853 СПБ HI "Орел 1851-1858" на аукционе Имперская монета - October 28, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 28 октября 2021
Сохранность XF45
Цена
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Россия 10 копеек 1853 СПБ HI "Орел 1851-1858" на аукционе MUNZE - August 4, 2021
Продавец MUNZE
Дата 4 августа 2021
Сохранность UNC
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Россия 10 копеек 1853 СПБ HI "Орел 1851-1858" на аукционе Русское Наследие - June 13, 2021
Россия 10 копеек 1853 СПБ HI "Орел 1851-1858" на аукционе Русское Наследие - June 13, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 13 июня 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1853 СПБ HI "Орел 1851-1858" на аукционе Имперская монета - June 1, 2021
Россия 10 копеек 1853 СПБ HI "Орел 1851-1858" на аукционе Имперская монета - June 1, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 1 июня 2021
Сохранность XF45
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 копеек 1853 "Орел 1851-1858" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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