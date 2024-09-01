Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1853 года СПБ HI "Новый тип". Буквы в слове "РУБЛЬ" расставлены (Россия, Николай I)
Разновидность: Буквы в слове "РУБЛЬ" расставлены
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 20,73 гр
- Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
- Диаметр 35,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,160,105
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 1 рубль
- Год 1853
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (179) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1853 года "Новый тип" со знаком СПБ HI. Буквы в слове "РУБЛЬ" расставлены. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1611 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 8500 EUR. Торги состоялись 2 февраля 2012.
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