1 рубль 1853 года СПБ HI "Новый тип". Буквы в слове "РУБЛЬ" расставлены (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1853 года "Новый тип" со знаком СПБ HI. Буквы в слове "РУБЛЬ" расставлены. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1611 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 8500 EUR. Торги состоялись 2 февраля 2012.

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