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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1853 года СПБ HI "Новый тип". Буквы в слове "РУБЛЬ" расставлены (Россия, Николай I)

Разновидность: Буквы в слове "РУБЛЬ" расставлены

Аверс монеты - 1 рубль 1853 года СПБ HI "Новый тип" Буквы в слове "РУБЛЬ" расставлены - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 1 рубль 1853 года СПБ HI "Новый тип" Буквы в слове "РУБЛЬ" расставлены - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 20,73 гр
  • Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
  • Диаметр 35,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,160,105

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1853
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (179) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1853 года "Новый тип" со знаком СПБ HI. Буквы в слове "РУБЛЬ" расставлены. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1611 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 8500 EUR. Торги состоялись 2 февраля 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1853 СПБ HI "Новый тип" на аукционе Rauch - June 27, 2024
Продавец Rauch
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
1816 $
Цена в валюте аукциона 1700 EUR
Россия 1 рубль 1853 СПБ HI "Новый тип" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Россия 1 рубль 1853 СПБ HI "Новый тип" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность XF
Цена
217 $
Цена в валюте аукциона 875 PLN
Россия 1 рубль 1853 СПБ HI "Новый тип" на аукционе Александр - June 12, 2024
Россия 1 рубль 1853 СПБ HI "Новый тип" на аукционе Александр - June 12, 2024
Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность MS62
Цена
Россия 1 рубль 1853 СПБ HI "Новый тип" на аукционе Александр - May 15, 2024
Россия 1 рубль 1853 СПБ HI "Новый тип" на аукционе Александр - May 15, 2024
Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1853 СПБ HI "Новый тип" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Россия 1 рубль 1853 СПБ HI "Новый тип" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1853 СПБ HI "Новый тип" на аукционе Александр - April 17, 2024
Россия 1 рубль 1853 СПБ HI "Новый тип" на аукционе Александр - April 17, 2024
Продавец Александр
Дата 17 апреля 2024
Сохранность MS62
Цена
Россия 1 рубль 1853 СПБ HI "Новый тип" на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия 1 рубль 1853 СПБ HI "Новый тип" на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность UNC PL
Цена
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Россия 1 рубль 1853 СПБ HI "Новый тип" на аукционе WAG - March 10, 2024
Продавец WAG
Дата 10 марта 2024
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Россия 1 рубль 1853 СПБ HI "Новый тип" на аукционе RedSquare - January 27, 2024
Продавец RedSquare
Дата 27 января 2024
Сохранность UNC PL
Цена
Россия 1 рубль 1853 СПБ HI "Новый тип" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 1 рубль 1853 СПБ HI "Новый тип" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
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Россия 1 рубль 1853 СПБ HI "Новый тип" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Россия 1 рубль 1853 СПБ HI "Новый тип" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
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Россия 1 рубль 1853 СПБ HI "Новый тип" на аукционе AURORA - December 7, 2023
Продавец AURORA
Дата 7 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 1 рубль 1853 СПБ HI "Новый тип" на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
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Россия 1 рубль 1853 СПБ HI "Новый тип" на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Россия 1 рубль 1853 СПБ HI "Новый тип" на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность XF
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Россия 1 рубль 1853 СПБ HI "Новый тип" на аукционе Rhenumis - November 14, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 14 ноября 2023
Сохранность XF
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Россия 1 рубль 1853 СПБ HI "Новый тип" на аукционе Numisbalt - November 5, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность AU58 NGC
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Россия 1 рубль 1853 СПБ HI "Новый тип" на аукционе COINSNET - October 22, 2023
Россия 1 рубль 1853 СПБ HI "Новый тип" на аукционе COINSNET - October 22, 2023
Продавец COINSNET
Дата 22 октября 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 31 августа 2023
Сохранность XF
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Россия 1 рубль 1853 СПБ HI "Новый тип" на аукционе Александр - August 30, 2023
Россия 1 рубль 1853 СПБ HI "Новый тип" на аукционе Александр - August 30, 2023
Продавец Александр
Дата 30 августа 2023
Сохранность AU55
Цена
Россия 1 рубль 1853 СПБ HI "Новый тип" на аукционе Русское Наследие - July 23, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 23 июля 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1853 СПБ HI "Новый тип" на аукционе Знак - July 14, 2023
Россия 1 рубль 1853 СПБ HI "Новый тип" на аукционе Знак - July 14, 2023
Продавец Знак
Дата 14 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи 1 рубль 1853 "Новый тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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