Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1853 года ЕМ (Россия, Николай I)
Фотография: Roma Numismatics Ltd.
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 5,12 гр
- Диаметр 22,8 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 21,328,000
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 1 копейка
- Год 1853
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (63)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1853 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 27916 проданному на аукционе Heritage Auctions за 633 USD. Торги состоялись 7 сентября 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- AURORA (3)
- Baldwin's (1)
- Chaponnière & Hess-Divo (1)
- CNG (1)
- COINSNET (1)
- Gorny & Mosch (1)
- Heritage (4)
- Katz (2)
- Künker (2)
- MARCINIAK (1)
- Möller (1)
- MUNZE (4)
- Rare Coins (3)
- Rauch (1)
- RedSquare (1)
- Roma Numismatics (1)
- Russiancoin (16)
- SINCONA (1)
- Александр (1)
- Денга1700 (5)
- Империя (5)
- Имперская монета (6)
- Монеты и Медали (1)
Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Денга1700
Дата 24 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность AU50
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Имперская монета
Дата 20 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Имперская монета
Дата 20 сентября 2022
Сохранность VG
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Имперская монета
Дата 7 декабря 2021
Сохранность AU50
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Russiancoin
Дата 22 апреля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Russiancoin
Дата 11 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123
Где купить?
Где продать?
Для продажи 1 копейка 1853 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск