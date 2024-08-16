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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1853 года ЕМ (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 1 копейка 1853 года ЕМ - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 1 копейка 1853 года ЕМ - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: Roma Numismatics Ltd.

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 5,12 гр
  • Диаметр 22,8 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 21,328,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1853
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (63)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1853 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 27916 проданному на аукционе Heritage Auctions за 633 USD. Торги состоялись 7 сентября 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 копейка 1853 ЕМ на аукционе Russiancoin - August 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 августа 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1853 ЕМ на аукционе Baldwin's - July 17, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 17 июля 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка 1853 ЕМ на аукционе Russiancoin - June 27, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 27 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1853 ЕМ на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
26 $
Цена в валюте аукциона 2400 RUB
Россия 1 копейка 1853 ЕМ на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Россия 1 копейка 1853 ЕМ на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
74 $
Цена в валюте аукциона 300 PLN
Россия 1 копейка 1853 ЕМ на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка 1853 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Россия 1 копейка 1853 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1853 ЕМ на аукционе AURORA - March 2, 2023
Продавец AURORA
Дата 2 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1853 ЕМ на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Россия 1 копейка 1853 ЕМ на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Продавец Денга1700
Дата 24 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 копейка 1853 ЕМ на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность AU50
Цена
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Россия 1 копейка 1853 ЕМ на аукционе Имперская монета - September 20, 2022
Россия 1 копейка 1853 ЕМ на аукционе Имперская монета - September 20, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 20 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1853 ЕМ на аукционе Имперская монета - September 20, 2022
Россия 1 копейка 1853 ЕМ на аукционе Имперская монета - September 20, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 20 сентября 2022
Сохранность VG
Цена
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Россия 1 копейка 1853 ЕМ на аукционе Katz - June 8, 2022
Продавец Katz
Дата 8 июня 2022
Сохранность XF
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Россия 1 копейка 1853 ЕМ на аукционе Денга1700 - December 13, 2021
Россия 1 копейка 1853 ЕМ на аукционе Денга1700 - December 13, 2021
Продавец Денга1700
Дата 13 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1853 ЕМ на аукционе Денга1700 - December 13, 2021
Россия 1 копейка 1853 ЕМ на аукционе Денга1700 - December 13, 2021
Продавец Денга1700
Дата 13 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1853 ЕМ на аукционе Имперская монета - December 7, 2021
Россия 1 копейка 1853 ЕМ на аукционе Имперская монета - December 7, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 7 декабря 2021
Сохранность AU50
Цена
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Россия 1 копейка 1853 ЕМ на аукционе Russiancoin - April 22, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 22 апреля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 копейка 1853 ЕМ на аукционе Katz - April 18, 2021
Продавец Katz
Дата 18 апреля 2021
Сохранность XF
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Россия 1 копейка 1853 ЕМ на аукционе Russiancoin - March 11, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 11 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 копейка 1853 ЕМ на аукционе Russiancoin - February 25, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 25 февраля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1853 ЕМ на аукционе Russiancoin - February 11, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 11 февраля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где купить?
Россия 1 копейка 1853 ЕМ на аукционе CoinsNB - August 10, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 10 августа 2024
Сохранность VF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1 копейка 1853 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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