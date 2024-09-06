Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

20 копеек 1853 года СПБ HI "Орел 1849-1851" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 20 копеек 1853 года СПБ HI "Орел 1849-1851" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 20 копеек 1853 года СПБ HI "Орел 1849-1851" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 4,14 гр
  • Чистого серебра (0,1155 oz) 3,5935 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,800,005

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 20 копеек
  • Год 1853
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1853 года "Орел 1849-1851" со знаком СПБ HI. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 563 проданному на аукционе Редкие Монеты за 3000 USD. Торги состоялись 25 апреля 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • COINSNET (1)
  • Katz (1)
  • Künker (1)
  • Rare Coins (14)
  • SINCONA (2)
  • Александр (2)
Россия 20 копеек 1853 СПБ HI "Орел 1849-1851" на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность AU55
Цена
Россия 20 копеек 1853 СПБ HI "Орел 1849-1851" на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность AU
Цена
1080 $
Цена в валюте аукциона 100000 RUB
Россия 20 копеек 1853 СПБ HI "Орел 1849-1851" на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность AU55
Цена
Россия 20 копеек 1853 СПБ HI "Орел 1849-1851" на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность AU55
Цена
Россия 20 копеек 1853 СПБ HI "Орел 1849-1851" на аукционе Rare Coins - September 7, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 7 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 20 копеек 1853 СПБ HI "Орел 1849-1851" на аукционе Rare Coins - March 26, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность AU55
Цена
1103 $
Цена в валюте аукциона 112500 RUB
Россия 20 копеек 1853 СПБ HI "Орел 1849-1851" на аукционе Rare Coins - October 3, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 3 октября 2020
Сохранность AU55
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 20 копеек 1853 СПБ HI "Орел 1849-1851" на аукционе Александр - August 26, 2020
Россия 20 копеек 1853 СПБ HI "Орел 1849-1851" на аукционе Александр - August 26, 2020
Продавец Александр
Дата 26 августа 2020
Сохранность AU50
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 20 копеек 1853 СПБ HI "Орел 1849-1851" на аукционе Rare Coins - April 4, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 4 апреля 2020
Сохранность AU55
Цена
Россия 20 копеек 1853 СПБ HI "Орел 1849-1851" на аукционе Künker - March 26, 2020
Продавец Künker
Дата 26 марта 2020
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 20 копеек 1853 СПБ HI "Орел 1849-1851" на аукционе Rare Coins - October 5, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 5 октября 2019
Сохранность AU55
Цена
Россия 20 копеек 1853 СПБ HI "Орел 1849-1851" на аукционе Rare Coins - April 20, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2019
Сохранность AU55
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 20 копеек 1853 СПБ HI "Орел 1849-1851" на аукционе COINSNET - April 7, 2019
Россия 20 копеек 1853 СПБ HI "Орел 1849-1851" на аукционе COINSNET - April 7, 2019
Продавец COINSNET
Дата 7 апреля 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 20 копеек 1853 СПБ HI "Орел 1849-1851" на аукционе Katz - December 23, 2018
Продавец Katz
Дата 23 декабря 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 20 копеек 1853 СПБ HI "Орел 1849-1851" на аукционе Rare Coins - November 11, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 11 ноября 2017
Сохранность AU55
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 20 копеек 1853 СПБ HI "Орел 1849-1851" на аукционе Александр - June 16, 2017
Россия 20 копеек 1853 СПБ HI "Орел 1849-1851" на аукционе Александр - June 16, 2017
Продавец Александр
Дата 16 июня 2017
Сохранность AU55
Цена
Россия 20 копеек 1853 СПБ HI "Орел 1849-1851" на аукционе Rare Coins - April 23, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 23 апреля 2016
Сохранность AU55
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 20 копеек 1853 СПБ HI "Орел 1849-1851" на аукционе Rare Coins - October 31, 2015
Продавец Rare Coins
Дата 31 октября 2015
Сохранность AU50
Цена
Россия 20 копеек 1853 СПБ HI "Орел 1849-1851" на аукционе SINCONA - October 14, 2015
Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 20 копеек 1853 СПБ HI "Орел 1849-1851" на аукционе SINCONA - October 14, 2015
Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 20 копеек 1853 СПБ HI "Орел 1849-1851" на аукционе Rare Coins - April 25, 2015
Продавец Rare Coins
Дата 25 апреля 2015
Сохранность AU50
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 20 копеек 1853 "Орел 1849-1851" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Николая I Монеты России 1853 года Все российские монеты российские серебряные монеты российские монеты номиналом 20 копеек Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 16 авг. 2024
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск