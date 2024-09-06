Россия Период: 1699-1991 1699-1991
20 копеек 1853 года СПБ HI "Орел 1849-1851" (Россия, Николай I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 4,14 гр
- Чистого серебра (0,1155 oz) 3,5935 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,800,005
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 20 копеек
- Год 1853
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1853 года "Орел 1849-1851" со знаком СПБ HI. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 563 проданному на аукционе Редкие Монеты за 3000 USD. Торги состоялись 25 апреля 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность AU55
Цена
1103 $
Цена в валюте аукциона 112500 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 3 октября 2020
Сохранность AU55
Цена
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Продавец Александр
Дата 26 августа 2020
Сохранность AU50
Цена
******
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Продавец Künker
Дата 26 марта 2020
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2019
Сохранность AU55
Цена
******
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Продавец COINSNET
Дата 7 апреля 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 23 декабря 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 11 ноября 2017
Сохранность AU55
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 23 апреля 2016
Сохранность AU55
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность AU
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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