20 копеек 1853 года СПБ HI "Орел 1849-1851" (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1853 года "Орел 1849-1851" со знаком СПБ HI. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 563 проданному на аукционе Редкие Монеты за 3000 USD. Торги состоялись 25 апреля 2015.

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