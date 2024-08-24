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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 рублей 1853 года СПБ АГ (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 5 рублей 1853 года СПБ АГ - цена золотой монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 5 рублей 1853 года СПБ АГ - цена золотой монеты - Россия, Николай I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 6,54 гр
  • Чистого золота (0,1928 oz) 5,9972 гр
  • Диаметр 22,6 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 3,900,004

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 5 рублей
  • Год 1853
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (284)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1853 года со знаком СПБ АГ. Это золотая монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 32249 проданному на аукционе Heritage Auctions за 21000 USD. Торги состоялись 6 сентября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 рублей 1853 СПБ АГ на аукционе Erwin Dietrich - July 7, 2024
Продавец Erwin Dietrich
Дата 7 июля 2024
Сохранность VF
Цена
780 $
Цена в валюте аукциона 700 CHF
Россия 5 рублей 1853 СПБ АГ на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность AU55
Цена
1123 $
Цена в валюте аукциона 100000 RUB
Россия 5 рублей 1853 СПБ АГ на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1853 СПБ АГ на аукционе Künker - May 24, 2024
Продавец Künker
Дата 24 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 рублей 1853 СПБ АГ на аукционе Numisbalt - May 12, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1853 СПБ АГ на аукционе Heritage - May 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 мая 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1853 СПБ АГ на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия 5 рублей 1853 СПБ АГ на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 рублей 1853 СПБ АГ на аукционе Naumann - April 7, 2024
Продавец Naumann
Дата 7 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 рублей 1853 СПБ АГ на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность MS61 ННР
Цена
Россия 5 рублей 1853 СПБ АГ на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 рублей 1853 СПБ АГ на аукционе Warin Global Investments - March 14, 2024
Россия 5 рублей 1853 СПБ АГ на аукционе Warin Global Investments - March 14, 2024
Продавец Warin Global Investments
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
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Россия 5 рублей 1853 СПБ АГ на аукционе AURORA - February 15, 2024
Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 рублей 1853 СПБ АГ на аукционе Numisbalt - December 10, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 5 рублей 1853 СПБ АГ на аукционе Numisbalt - November 5, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 5 рублей 1853 СПБ АГ на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1853 СПБ АГ на аукционе Numisbalt - October 1, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Россия 5 рублей 1853 СПБ АГ на аукционе Numisbalt - October 1, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 рублей 1853 СПБ АГ на аукционе Pesek Auctions - September 27, 2023
Россия 5 рублей 1853 СПБ АГ на аукционе Pesek Auctions - September 27, 2023
Продавец Pesek Auctions
Дата 27 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 рублей 1853 СПБ АГ на аукционе Stack's - September 14, 2023
Россия 5 рублей 1853 СПБ АГ на аукционе Stack's - September 14, 2023
Продавец Stack's
Дата 14 сентября 2023
Сохранность MS60 NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1853 СПБ АГ на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Россия 5 рублей 1853 СПБ АГ на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 июля 2023
Сохранность UNC DETAILS RNGA
Цена
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Россия 5 рублей 1853 СПБ АГ на аукционе AURORA - July 6, 2023
Продавец AURORA
Дата 6 июля 2023
Сохранность AU
Цена
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Для продажи 5 рублей 1853 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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