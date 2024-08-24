Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1853 года СПБ HI "Новый тип". Буквы в слове "РУБЛЬ" сжаты (Россия, Николай I)
Разновидность: Буквы в слове "РУБЛЬ" сжаты
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 20,73 гр
- Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
- Диаметр 35,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,160,105
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 1 рубль
- Год 1853
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (132) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1853 года "Новый тип" со знаком СПБ HI. Буквы в слове "РУБЛЬ" сжаты. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 141 проданному на аукционе Империя за 800000 RUB. Торги состоялись 17 октября 2008.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- AURORA (8)
- Coins.ee (2)
- COINSTORE (1)
- Gorny & Mosch (1)
- Grün (1)
- Heritage (1)
- Höhn (2)
- Katz (11)
- Künker (10)
- MARCINIAK (1)
- MDC Monaco (1)
- MS67 (1)
- MUNZE (3)
- Münzen Gut-Lynt (1)
- New York Sale (2)
- Numimarket (1)
- Numisbalt (11)
- Rare Coins (12)
- Roma Numismatics (1)
- Rzeszowski DA (3)
- SINCONA (2)
- UBS (3)
- V. GADOURY (1)
- WAG (1)
- Westfälische (2)
- Александр (14)
- Знак (1)
- Империя (6)
- Имперская монета (11)
- Монеты и Медали (2)
- НИКО (1)
- Русский Нумизматический Дом (4)
- Русское Наследие (10)
Продавец Русское Наследие
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
5619 $
Цена в валюте аукциона 500000 RUB
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 июня 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность MS62 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность MS62 PL NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 28 января 2024
Сохранность UNC PL
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 14 января 2024
Сохранность MS62 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец COINSTORE
Дата 10 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 5 июля 2023
Сохранность AU50
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность UNC PL
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numisbalt
Дата 2 июля 2023
Сохранность XF40 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 7
Где продать?
Для продажи 1 рубль 1853 "Новый тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск