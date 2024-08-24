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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1853 года СПБ HI "Новый тип". Буквы в слове "РУБЛЬ" сжаты (Россия, Николай I)

Разновидность: Буквы в слове "РУБЛЬ" сжаты

Аверс монеты - 1 рубль 1853 года СПБ HI "Новый тип" Буквы в слове "РУБЛЬ" сжаты - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 1 рубль 1853 года СПБ HI "Новый тип" Буквы в слове "РУБЛЬ" сжаты - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 20,73 гр
  • Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
  • Диаметр 35,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,160,105

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1853
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (132) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1853 года "Новый тип" со знаком СПБ HI. Буквы в слове "РУБЛЬ" сжаты. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 141 проданному на аукционе Империя за 800000 RUB. Торги состоялись 17 октября 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1853 СПБ HI "Новый тип" на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность MS62 PCGS
Цена
977 $
Цена в валюте аукциона 900 EUR
Россия 1 рубль 1853 СПБ HI "Новый тип" на аукционе Русское Наследие - June 22, 2024
Россия 1 рубль 1853 СПБ HI "Новый тип" на аукционе Русское Наследие - June 22, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
5619 $
Цена в валюте аукциона 500000 RUB
Россия 1 рубль 1853 СПБ HI "Новый тип" на аукционе Rzeszowski DA - June 16, 2024
Россия 1 рубль 1853 СПБ HI "Новый тип" на аукционе Rzeszowski DA - June 16, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 июня 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1853 СПБ HI "Новый тип" на аукционе AURORA - May 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1853 СПБ HI "Новый тип" на аукционе Numisbalt - May 12, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1853 СПБ HI "Новый тип" на аукционе Katz - March 31, 2024
Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Россия 1 рубль 1853 СПБ HI "Новый тип" на аукционе Александр - March 20, 2024
Россия 1 рубль 1853 СПБ HI "Новый тип" на аукционе Александр - March 20, 2024
Продавец Александр
Дата 20 марта 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
Россия 1 рубль 1853 СПБ HI "Новый тип" на аукционе Heritage - February 5, 2024
Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1853 СПБ HI "Новый тип" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Россия 1 рубль 1853 СПБ HI "Новый тип" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность MS62 PL NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1853 СПБ HI "Новый тип" на аукционе Katz - January 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 января 2024
Сохранность UNC PL
Цена
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Россия 1 рубль 1853 СПБ HI "Новый тип" на аукционе Katz - January 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 января 2024
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Россия 1 рубль 1853 СПБ HI "Новый тип" на аукционе Империя - December 16, 2023
Продавец Империя
Дата 16 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1853 СПБ HI "Новый тип" на аукционе COINSTORE - December 10, 2023
Россия 1 рубль 1853 СПБ HI "Новый тип" на аукционе COINSTORE - December 10, 2023
Продавец COINSTORE
Дата 10 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 рубль 1853 СПБ HI "Новый тип" на аукционе WAG - November 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1853 СПБ HI "Новый тип" на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Россия 1 рубль 1853 СПБ HI "Новый тип" на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1853 СПБ HI "Новый тип" на аукционе Знак - July 14, 2023
Россия 1 рубль 1853 СПБ HI "Новый тип" на аукционе Знак - July 14, 2023
Продавец Знак
Дата 14 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1853 СПБ HI "Новый тип" на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 рубль 1853 СПБ HI "Новый тип" на аукционе Александр - July 5, 2023
Россия 1 рубль 1853 СПБ HI "Новый тип" на аукционе Александр - July 5, 2023
Продавец Александр
Дата 5 июля 2023
Сохранность AU50
Цена
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Россия 1 рубль 1853 СПБ HI "Новый тип" на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность UNC PL
Цена
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Россия 1 рубль 1853 СПБ HI "Новый тип" на аукционе Numisbalt - July 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 июля 2023
Сохранность XF40 NGC
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Россия 1 рубль 1853 СПБ HI "Новый тип" на аукционе Rare Coins - May 13, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 13 мая 2023
Сохранность MS62 PL
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1853 "Новый тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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