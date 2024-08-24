1 рубль 1853 года СПБ HI "Новый тип". Буквы в слове "РУБЛЬ" сжаты (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1853 года "Новый тип" со знаком СПБ HI. Буквы в слове "РУБЛЬ" сжаты. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 141 проданному на аукционе Империя за 800000 RUB. Торги состоялись 17 октября 2008.

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