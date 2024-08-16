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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Денежка 1853 года ЕМ (Россия, Николай I)

Аверс монеты - Денежка 1853 года ЕМ - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - Денежка 1853 года ЕМ - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: Империя

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,56 гр
  • Диаметр 17,9 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 12,243,200

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал Денежка
  • Год 1853
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (51)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денежка 1853 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 195 проданному на аукционе Имперская монета за 60000 RUB. Торги состоялись 18 марта 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Денежка 1853 ЕМ на аукционе Russiancoin - August 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 августа 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Денежка 1853 ЕМ на аукционе Russiancoin - June 27, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 27 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Денежка 1853 ЕМ на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 600 RUB
Россия Денежка 1853 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Россия Денежка 1853 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность XF
Цена
13 $
Цена в валюте аукциона 1150 RUB
Россия Денежка 1853 ЕМ на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Россия Денежка 1853 ЕМ на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Продавец Денга1700
Дата 24 февраля 2023
Сохранность F
Цена
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Россия Денежка 1853 ЕМ на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Россия Денежка 1853 ЕМ на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Продавец Денга1700
Дата 24 февраля 2023
Сохранность VF
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Россия Денежка 1853 ЕМ на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Россия Денежка 1853 ЕМ на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Продавец Денга1700
Дата 24 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
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Россия Денежка 1853 ЕМ на аукционе New York Sale - January 12, 2023
Продавец New York Sale
Дата 12 января 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Россия Денежка 1853 ЕМ на аукционе Империя - July 21, 2022
Продавец Империя
Дата 21 июля 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия Денежка 1853 ЕМ на аукционе Русское Наследие - May 8, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 8 мая 2022
Сохранность XF
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Россия Денежка 1853 ЕМ на аукционе Александр - May 11, 2022
Россия Денежка 1853 ЕМ на аукционе Александр - May 11, 2022
Продавец Александр
Дата 11 мая 2022
Сохранность MS62 BN ННР
Цена
Россия Денежка 1853 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2022
Россия Денежка 1853 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2022
Сохранность XF
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Россия Денежка 1853 ЕМ на аукционе Денга1700 - December 13, 2021
Россия Денежка 1853 ЕМ на аукционе Денга1700 - December 13, 2021
Продавец Денга1700
Дата 13 декабря 2021
Сохранность F
Цена
Россия Денежка 1853 ЕМ на аукционе Денга1700 - December 13, 2021
Россия Денежка 1853 ЕМ на аукционе Денга1700 - December 13, 2021
Продавец Денга1700
Дата 13 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
Россия Денежка 1853 ЕМ на аукционе Русское Наследие - December 12, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 12 декабря 2021
Сохранность VF
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Россия Денежка 1853 ЕМ на аукционе Имперская монета - February 23, 2021
Россия Денежка 1853 ЕМ на аукционе Имперская монета - February 23, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 23 февраля 2021
Сохранность VF30
Цена
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Россия Денежка 1853 ЕМ на аукционе RedSquare - December 6, 2020
Продавец RedSquare
Дата 6 декабря 2020
Сохранность AU
Цена
Россия Денежка 1853 ЕМ на аукционе Russiancoin - October 1, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 1 октября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Денежка 1853 ЕМ на аукционе AURORA - August 12, 2020
Продавец AURORA
Дата 12 августа 2020
Сохранность UNC
Цена
Россия Денежка 1853 ЕМ на аукционе Имперская монета - August 25, 2020
Россия Денежка 1853 ЕМ на аукционе Имперская монета - August 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 августа 2020
Сохранность VF35
Цена
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Россия Денежка 1853 ЕМ на аукционе RedSquare - July 26, 2020
Продавец RedSquare
Дата 26 июля 2020
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи Денежка 1853 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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