Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Денежка 1853 года ЕМ (Россия, Николай I)
Фотография: Империя
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,56 гр
- Диаметр 17,9 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 12,243,200
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал Денежка
- Год 1853
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (51)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денежка 1853 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 195 проданному на аукционе Имперская монета за 60000 RUB. Торги состоялись 18 марта 2019.
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Дата 24 февраля 2023
Сохранность F
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Дата 24 февраля 2023
Сохранность VF
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Дата 24 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
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Дата 12 января 2023
Сохранность MS62 BN NGC
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Дата 21 июля 2022
Сохранность XF
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Дата 8 мая 2022
Сохранность XF
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Сохранность XF
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Дата 12 декабря 2021
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Дата 23 февраля 2021
Сохранность VF30
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Дата 1 октября 2020
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Дата 25 августа 2020
Сохранность VF35
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