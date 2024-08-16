Денежка 1853 года ЕМ (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денежка 1853 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 195 проданному на аукционе Имперская монета за 60000 RUB. Торги состоялись 18 марта 2019.

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