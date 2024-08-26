Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полушка 1853 года ЕМ (Россия, Николай I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,28 гр
- Диаметр 14,5 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 5,382,400
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал Полушка
- Год 1853
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (61)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1853 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 73 проданному на аукционе MS67 за 45000 RUB. Торги состоялись 8 декабря 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 18 мая 2023
Сохранность MS62 BN PCGS
Цена
139 $
Цена в валюте аукциона 139 USD
Продавец MS67
Дата 16 мая 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
******
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Продавец MUNZE
Дата 18 января 2023
Сохранность MS64 RB CGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 27 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Katz
Дата 25 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 12 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 13 февраля 2022
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 26 января 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец MS67
Дата 8 декабря 2021
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 2 ноября 2021
Сохранность MS61 BN
Цена
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Где продать?
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