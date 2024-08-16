Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1853 года ВМ "Варшавский монетный двор" (Россия, Николай I)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 25,29 гр
- Диаметр 35,8 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 40,007
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 5 копеек
- Год 1853
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (36)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1853 года "Варшавский монетный двор" со знаком ВМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 257 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 11000 PLN. Торги состоялись 18 ноября 2023.
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Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 8 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность VF
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Продавец COINSNET
Дата 8 декабря 2020
Сохранность XF
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Продавец Numimarket
Дата 30 ноября 2020
Сохранность VF
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Продавец Coins.ee
Дата 8 ноября 2020
Сохранность VF
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Продавец WDA - MiM
Дата 30 мая 2020
Сохранность XF
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Продавец COINSNET
Дата 24 мая 2020
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Дата 29 марта 2020
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Дата 13 марта 2020
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Продавец Niemczyk
Дата 25 октября 2019
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 21 сентября 2019
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Дата 2 февраля 2019
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Дата 12 декабря 2018
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