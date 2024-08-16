5 копеек 1853 года ВМ "Варшавский монетный двор" (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1853 года "Варшавский монетный двор" со знаком ВМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 257 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 11000 PLN. Торги состоялись 18 ноября 2023.

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