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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1853 года ВМ "Варшавский монетный двор" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 5 копеек 1853 года ВМ "Варшавский монетный двор" - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 5 копеек 1853 года ВМ "Варшавский монетный двор" - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 25,29 гр
  • Диаметр 35,8 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 40,007

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1853
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (36)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1853 года "Варшавский монетный двор" со знаком ВМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 257 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 11000 PLN. Торги состоялись 18 ноября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1853 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Россия 5 копеек 1853 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
645 $
Цена в валюте аукциона 2600 PLN
Продавец WCN
Дата 18 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
2738 $
Цена в валюте аукциона 11000 PLN
Россия 5 копеек 1853 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Россия 5 копеек 1853 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1853 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - May 8, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 8 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1853 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Россия 5 копеек 1853 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1853 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе COINSNET - December 8, 2020
Россия 5 копеек 1853 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе COINSNET - December 8, 2020
Продавец COINSNET
Дата 8 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1853 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Numimarket - November 30, 2020
Россия 5 копеек 1853 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Numimarket - November 30, 2020
Продавец Numimarket
Дата 30 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1853 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Höhn - November 14, 2020
Продавец Höhn
Дата 14 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1853 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Coins.ee - November 8, 2020
Россия 5 копеек 1853 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Coins.ee - November 8, 2020
Продавец Coins.ee
Дата 8 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1853 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - May 30, 2020
Россия 5 копеек 1853 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - May 30, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 30 мая 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1853 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе COINSNET - May 24, 2020
Россия 5 копеек 1853 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе COINSNET - May 24, 2020
Продавец COINSNET
Дата 24 мая 2020
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1853 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Katz - March 29, 2020
Продавец Katz
Дата 29 марта 2020
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1853 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе WAG - March 15, 2020
Продавец WAG
Дата 15 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1853 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Gorny & Mosch - March 13, 2020
Продавец Gorny & Mosch
Дата 13 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1853 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Niemczyk - October 25, 2019
Россия 5 копеек 1853 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Niemczyk - October 25, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 25 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1853 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Знак - October 25, 2019
Россия 5 копеек 1853 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Знак - October 25, 2019
Продавец Знак
Дата 25 октября 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1853 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - September 21, 2019
Россия 5 копеек 1853 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - September 21, 2019
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 21 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1853 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе COINSNET - February 2, 2019
Россия 5 копеек 1853 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе COINSNET - February 2, 2019
Продавец COINSNET
Дата 2 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1853 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Höhn - January 20, 2019
Продавец Höhn
Дата 20 января 2019
Сохранность VF
Цена
Россия 5 копеек 1853 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Rare Coins - December 12, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 12 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1853 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе SINCONA - October 22, 2018
Продавец SINCONA
Дата 22 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1853 "Варшавский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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