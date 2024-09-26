Полтина 1853 года СПБ HI "Орел 1848-1858". Cв. Георгий без плаща (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1853 года "Орел 1848-1858" со знаком СПБ HI. Cв. Георгий без плаща. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 73093 проданному на аукционе Stack's Bowers за 8500 USD. Торги состоялись 25 июня 2021.

Сохранность PROOF (1) UNC (25) AU (17) XF (31) VF (14) Нет оценки (4) Сохранность (слабы) MS64 (1) MS63 (5) MS62 (6) MS61 (2) AU58 (3) AU55 (1) AU53 (4) XF45 (4) XF40 (4) DETAILS (2) PL (4) Сервис PCGS (2) NGC (5) RNGA (3)

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