Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина 1853 года СПБ HI "Орел 1848-1858". Cв. Георгий без плаща (Россия, Николай I)
Разновидность: Cв. Георгий без плаща
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 10,37 гр
- Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
- Диаметр 28,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 720,005
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал Полтина
- Год 1853
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (92) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1853 года "Орел 1848-1858" со знаком СПБ HI. Cв. Георгий без плаща. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 73093 проданному на аукционе Stack's Bowers за 8500 USD. Торги состоялись 25 июня 2021.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 июля 2024
Сохранность XF
Цена
290 $
Цена в валюте аукциона 25000 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
226 $
Цена в валюте аукциона 20000 RUB
Продавец New York Sale
Дата 11 января 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 6 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 8 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность MS63
Цена
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Продавец Anticomondo
Дата 2 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 25 июня 2021
Сохранность MS63 PL PCGS
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Numedux
Дата 13 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 8 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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