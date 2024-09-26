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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1853 года СПБ HI "Орел 1848-1858". Cв. Георгий без плаща (Россия, Николай I)

Разновидность: Cв. Георгий без плаща

Аверс монеты - Полтина 1853 года СПБ HI "Орел 1848-1858" Cв. Георгий без плаща - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - Полтина 1853 года СПБ HI "Орел 1848-1858" Cв. Георгий без плаща - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 10,37 гр
  • Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
  • Диаметр 28,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 720,005

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал Полтина
  • Год 1853
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (92) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1853 года "Орел 1848-1858" со знаком СПБ HI. Cв. Георгий без плаща. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 73093 проданному на аукционе Stack's Bowers за 8500 USD. Торги состоялись 25 июня 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полтина 1853 СПБ HI "Орел 1848-1858" на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 25, 2024
Россия Полтина 1853 СПБ HI "Орел 1848-1858" на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 25, 2024
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 июля 2024
Сохранность XF
Цена
290 $
Цена в валюте аукциона 25000 RUB
Россия Полтина 1853 СПБ HI "Орел 1848-1858" на аукционе Знак - March 15, 2024
Россия Полтина 1853 СПБ HI "Орел 1848-1858" на аукционе Знак - March 15, 2024
Продавец Знак
Дата 15 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полтина 1853 СПБ HI "Орел 1848-1858" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия Полтина 1853 СПБ HI "Орел 1848-1858" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
226 $
Цена в валюте аукциона 20000 RUB
Россия Полтина 1853 СПБ HI "Орел 1848-1858" на аукционе New York Sale - January 11, 2024
Продавец New York Sale
Дата 11 января 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия Полтина 1853 СПБ HI "Орел 1848-1858" на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Россия Полтина 1853 СПБ HI "Орел 1848-1858" на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1853 СПБ HI "Орел 1848-1858" на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность AU
Цена
Россия Полтина 1853 СПБ HI "Орел 1848-1858" на аукционе Александр - March 8, 2023
Россия Полтина 1853 СПБ HI "Орел 1848-1858" на аукционе Александр - March 8, 2023
Продавец Александр
Дата 8 марта 2023
Сохранность XF40
Цена
Россия Полтина 1853 СПБ HI "Орел 1848-1858" на аукционе Русское Наследие - February 5, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 5 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
Россия Полтина 1853 СПБ HI "Орел 1848-1858" на аукционе Александр - January 11, 2023
Россия Полтина 1853 СПБ HI "Орел 1848-1858" на аукционе Александр - January 11, 2023
Продавец Александр
Дата 11 января 2023
Сохранность XF40
Цена
Россия Полтина 1853 СПБ HI "Орел 1848-1858" на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Россия Полтина 1853 СПБ HI "Орел 1848-1858" на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1853 СПБ HI "Орел 1848-1858" на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Россия Полтина 1853 СПБ HI "Орел 1848-1858" на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1853 СПБ HI "Орел 1848-1858" на аукционе Rare Coins - October 19, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность AU
Цена
Россия Полтина 1853 СПБ HI "Орел 1848-1858" на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Россия Полтина 1853 СПБ HI "Орел 1848-1858" на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 6 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1853 СПБ HI "Орел 1848-1858" на аукционе Русское Наследие - May 8, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 8 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1853 СПБ HI "Орел 1848-1858" на аукционе Rare Coins - March 26, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность MS63
Цена
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Россия Полтина 1853 СПБ HI "Орел 1848-1858" на аукционе Anticomondo - September 2, 2021
Продавец Anticomondo
Дата 2 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1853 СПБ HI "Орел 1848-1858" на аукционе Stack's - June 25, 2021
Россия Полтина 1853 СПБ HI "Орел 1848-1858" на аукционе Stack's - June 25, 2021
Продавец Stack's
Дата 25 июня 2021
Сохранность MS63 PL PCGS
Цена
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Россия Полтина 1853 СПБ HI "Орел 1848-1858" на аукционе Numisbalt - May 9, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полтина 1853 СПБ HI "Орел 1848-1858" на аукционе Numedux - March 13, 2021
Россия Полтина 1853 СПБ HI "Орел 1848-1858" на аукционе Numedux - March 13, 2021
Продавец Numedux
Дата 13 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1853 СПБ HI "Орел 1848-1858" на аукционе COINSNET - March 8, 2021
Россия Полтина 1853 СПБ HI "Орел 1848-1858" на аукционе COINSNET - March 8, 2021
Продавец COINSNET
Дата 8 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1853 СПБ HI "Орел 1848-1858" на аукционе Rare Coins - December 16, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 16 декабря 2020
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи Полтина 1853 "Орел 1848-1858" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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