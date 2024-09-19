25 копеек 1853 года СПБ HI "Орел 1850-1858". Широкая корона (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 копеек 1853 года "Орел 1850-1858" со знаком СПБ HI. Широкая корона. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 340 проданному на аукционе Александр за 4300 USD. Торги состоялись 23 марта 2012.

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