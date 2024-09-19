Россия Период: 1699-1991 1699-1991
25 копеек 1853 года СПБ HI "Орел 1850-1858". Широкая корона (Россия, Николай I)
Разновидность: Широкая корона
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 5,18 гр
- Чистого серебра (0,1446 oz) 4,4962 гр
- Диаметр 24,3 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,160,005
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 25 копеек
- Год 1853
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 копеек 1853 года "Орел 1850-1858" со знаком СПБ HI. Широкая корона. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 340 проданному на аукционе Александр за 4300 USD. Торги состоялись 23 марта 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец COINSTORE
Дата 10 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
142 $
Цена в валюте аукциона 130 EUR
Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2024
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
384 $
Цена в валюте аукциона 384 USD
Продавец Stack's
Дата 22 апреля 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
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Продавец Künker
Дата 1 июля 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2014
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 23 марта 2012
Сохранность PF63
Цена
******
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Где продать?
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