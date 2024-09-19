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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

25 копеек 1853 года СПБ HI "Орел 1850-1858". Широкая корона (Россия, Николай I)

Разновидность: Широкая корона

Аверс монеты - 25 копеек 1853 года СПБ HI "Орел 1850-1858" Широкая корона - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 25 копеек 1853 года СПБ HI "Орел 1850-1858" Широкая корона - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 5,18 гр
  • Чистого серебра (0,1446 oz) 4,4962 гр
  • Диаметр 24,3 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,160,005

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 25 копеек
  • Год 1853
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 копеек 1853 года "Орел 1850-1858" со знаком СПБ HI. Широкая корона. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 340 проданному на аукционе Александр за 4300 USD. Торги состоялись 23 марта 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • COINSTORE (1)
  • Heritage (1)
  • Hess Divo (1)
  • Künker (1)
  • Roma Numismatics (1)
  • SINCONA (2)
  • Stack's (1)
  • Александр (1)
  • Русское Наследие (1)
Россия 25 копеек 1853 СПБ HI "Орел 1850-1858" на аукционе COINSTORE - March 10, 2024
Россия 25 копеек 1853 СПБ HI "Орел 1850-1858" на аукционе COINSTORE - March 10, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 10 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
142 $
Цена в валюте аукциона 130 EUR
Россия 25 копеек 1853 СПБ HI "Орел 1850-1858" на аукционе Heritage - February 5, 2024
Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2024
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
384 $
Цена в валюте аукциона 384 USD
Россия 25 копеек 1853 СПБ HI "Орел 1850-1858" на аукционе Stack's - April 22, 2023
Россия 25 копеек 1853 СПБ HI "Орел 1850-1858" на аукционе Stack's - April 22, 2023
Продавец Stack's
Дата 22 апреля 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Россия 25 копеек 1853 СПБ HI "Орел 1850-1858" на аукционе Künker - July 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 июля 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Россия 25 копеек 1853 СПБ HI "Орел 1850-1858" на аукционе SINCONA - May 18, 2021
Продавец SINCONA
Дата 18 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 25 копеек 1853 СПБ HI "Орел 1850-1858" на аукционе Roma Numismatics - April 16, 2020
Продавец Roma Numismatics
Дата 16 апреля 2020
Сохранность XF
Цена
Россия 25 копеек 1853 СПБ HI "Орел 1850-1858" на аукционе Русское Наследие - October 12, 2019
Продавец Русское Наследие
Дата 12 октября 2019
Сохранность AU55 RNGA
Цена
Россия 25 копеек 1853 СПБ HI "Орел 1850-1858" на аукционе SINCONA - October 15, 2014
Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Россия 25 копеек 1853 СПБ HI "Орел 1850-1858" на аукционе Александр - March 23, 2012
Россия 25 копеек 1853 СПБ HI "Орел 1850-1858" на аукционе Александр - March 23, 2012
Продавец Александр
Дата 23 марта 2012
Сохранность PF63
Цена
******
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Россия 25 копеек 1853 СПБ HI "Орел 1850-1858" на аукционе Hess Divo - October 26, 2011
Продавец Hess Divo
Дата 26 октября 2011
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 25 копеек 1853 "Орел 1850-1858" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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