Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1853 года СПБ HI "Орел 1851-1858" (Россия, Николай I)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 1,04 гр
- Чистого серебра (0,029 oz) 0,9027 гр
- Диаметр 15,1 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 900,005
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 5 копеек
- Год 1853
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (243)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1853 года "Орел 1851-1858" со знаком СПБ HI. Это серебряная монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 181 проданному на аукционе Александр за 174432 RUB. Торги состоялись 21 февраля 2024.
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Продавец COINSTORE
Дата 2 июня 2024
Сохранность VF
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Продавец AURORA
Дата 30 мая 2024
Сохранность MS66 NGC
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Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
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Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность XF
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Дата 10 марта 2024
Сохранность AU
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Продавец Александр
Дата 21 февраля 2024
Сохранность PF65 ННР
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Дата 21 февраля 2024
Сохранность PF64 ННР
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