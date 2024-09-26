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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1853 года СПБ HI "Орел 1851-1858" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 5 копеек 1853 года СПБ HI "Орел 1851-1858" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 5 копеек 1853 года СПБ HI "Орел 1851-1858" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 1,04 гр
  • Чистого серебра (0,029 oz) 0,9027 гр
  • Диаметр 15,1 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 900,005

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1853
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (243)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1853 года "Орел 1851-1858" со знаком СПБ HI. Это серебряная монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 181 проданному на аукционе Александр за 174432 RUB. Торги состоялись 21 февраля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1853 СПБ HI "Орел 1851-1858" на аукционе Russiancoin - August 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 августа 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1853 СПБ HI "Орел 1851-1858" на аукционе Russiancoin - July 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1853 СПБ HI "Орел 1851-1858" на аукционе BAC - June 25, 2024
Продавец BAC
Дата 25 июня 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
Россия 5 копеек 1853 СПБ HI "Орел 1851-1858" на аукционе Russiancoin - June 13, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 13 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1853 СПБ HI "Орел 1851-1858" на аукционе Александр - June 12, 2024
Россия 5 копеек 1853 СПБ HI "Орел 1851-1858" на аукционе Александр - June 12, 2024
Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность VF35
Цена
32 $
Цена в валюте аукциона 2867 RUB
Россия 5 копеек 1853 СПБ HI "Орел 1851-1858" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Россия 5 копеек 1853 СПБ HI "Орел 1851-1858" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 90 PLN
Россия 5 копеек 1853 СПБ HI "Орел 1851-1858" на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Россия 5 копеек 1853 СПБ HI "Орел 1851-1858" на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 2 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1853 СПБ HI "Орел 1851-1858" на аукционе AURORA - May 30, 2024
Продавец AURORA
Дата 30 мая 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1853 СПБ HI "Орел 1851-1858" на аукционе Universum Coins GmbH - May 28, 2024
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1853 СПБ HI "Орел 1851-1858" на аукционе Russiancoin - May 16, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 16 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1853 СПБ HI "Орел 1851-1858" на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 5 копеек 1853 СПБ HI "Орел 1851-1858" на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 5 копеек 1853 СПБ HI "Орел 1851-1858" на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1853 СПБ HI "Орел 1851-1858" на аукционе Russiancoin - April 18, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 18 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1853 СПБ HI "Орел 1851-1858" на аукционе Александр - March 20, 2024
Россия 5 копеек 1853 СПБ HI "Орел 1851-1858" на аукционе Александр - March 20, 2024
Продавец Александр
Дата 20 марта 2024
Сохранность AU58
Цена
Россия 5 копеек 1853 СПБ HI "Орел 1851-1858" на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия 5 копеек 1853 СПБ HI "Орел 1851-1858" на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1853 СПБ HI "Орел 1851-1858" на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия 5 копеек 1853 СПБ HI "Орел 1851-1858" на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1853 СПБ HI "Орел 1851-1858" на аукционе Александр - February 21, 2024
Россия 5 копеек 1853 СПБ HI "Орел 1851-1858" на аукционе Александр - February 21, 2024
Продавец Александр
Дата 21 февраля 2024
Сохранность PF65 ННР
Цена
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Россия 5 копеек 1853 СПБ HI "Орел 1851-1858" на аукционе Александр - February 21, 2024
Россия 5 копеек 1853 СПБ HI "Орел 1851-1858" на аукционе Александр - February 21, 2024
Продавец Александр
Дата 21 февраля 2024
Сохранность PF64 ННР
Цена
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Россия 5 копеек 1853 СПБ HI "Орел 1851-1858" на аукционе Империя - February 15, 2024
Продавец Империя
Дата 15 февраля 2024
Сохранность UNC PL
Цена
Россия 5 копеек 1853 СПБ HI "Орел 1851-1858" на аукционе MS67 - February 14, 2024
Продавец MS67
Дата 14 февраля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1853 "Орел 1851-1858" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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