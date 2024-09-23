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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

3 копейки 1841 года ЕМ (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 3 копейки 1841 года ЕМ - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 3 копейки 1841 года ЕМ - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: H.D. Rauch

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 30,72 гр
  • Диаметр 39 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 13,417,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 3 копейки
  • Год 1841
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (90) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1841 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2582 проданному на аукционе Katz Auction за 2150 EUR. Торги состоялись 22 декабря 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 3 копейки 1841 ЕМ на аукционе Александр - August 7, 2024
Россия 3 копейки 1841 ЕМ на аукционе Александр - August 7, 2024
Продавец Александр
Дата 7 августа 2024
Сохранность VG8
Цена
Россия 3 копейки 1841 ЕМ на аукционе Russiancoin - June 27, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 27 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 650 RUB
Россия 3 копейки 1841 ЕМ на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 3 копейки 1841 ЕМ на аукционе Heritage - February 5, 2024
Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2024
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
384 $
Цена в валюте аукциона 384 USD
Россия 3 копейки 1841 ЕМ на аукционе RedSquare - January 27, 2024
Продавец RedSquare
Дата 27 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 3 копейки 1841 ЕМ на аукционе Roma Numismatics - January 18, 2024
Продавец Roma Numismatics
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 3 копейки 1841 ЕМ на аукционе Russiancoin - January 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 3 копейки 1841 ЕМ на аукционе Russiancoin - January 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 3 копейки 1841 ЕМ на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 3 копейки 1841 ЕМ на аукционе COINSTORE - December 10, 2023
Россия 3 копейки 1841 ЕМ на аукционе COINSTORE - December 10, 2023
Продавец COINSTORE
Дата 10 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 3 копейки 1841 ЕМ на аукционе MS67 - November 8, 2023
Продавец MS67
Дата 8 ноября 2023
Сохранность AU53 BN NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1841 ЕМ на аукционе Numisbalt - October 1, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 3 копейки 1841 ЕМ на аукционе MS67 - September 20, 2023
Продавец MS67
Дата 20 сентября 2023
Сохранность XF45 BN NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1841 ЕМ на аукционе Русское Наследие - September 10, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 10 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 3 копейки 1841 ЕМ на аукционе Русское Наследие - August 13, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 13 августа 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 3 копейки 1841 ЕМ на аукционе HIRSCH - June 11, 2023
Продавец HIRSCH
Дата 11 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 3 копейки 1841 ЕМ на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
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Россия 3 копейки 1841 ЕМ на аукционе Roma Numismatics - March 17, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 17 марта 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 3 копейки 1841 ЕМ на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Россия 3 копейки 1841 ЕМ на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Продавец Денга1700
Дата 24 февраля 2023
Сохранность F
Цена
Россия 3 копейки 1841 ЕМ на аукционе MS67 - February 8, 2023
Продавец MS67
Дата 8 февраля 2023
Сохранность AU53 BN NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1841 ЕМ на аукционе Numisbalt - November 6, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?

Для продажи 3 копейки 1841 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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