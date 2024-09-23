3 копейки 1841 года ЕМ (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1841 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2582 проданному на аукционе Katz Auction за 2150 EUR. Торги состоялись 22 декабря 2018.

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