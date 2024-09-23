Россия Период: 1699-1991 1699-1991
3 копейки 1841 года ЕМ (Россия, Николай I)
Фотография: H.D. Rauch
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 30,72 гр
- Диаметр 39 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 13,417,000
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 3 копейки
- Год 1841
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (90) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1841 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2582 проданному на аукционе Katz Auction за 2150 EUR. Торги состоялись 22 декабря 2018.
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Продавец Russiancoin
Дата 27 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 650 RUB
Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2024
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
384 $
Цена в валюте аукциона 384 USD
Продавец RedSquare
Дата 27 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 11 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец COINSTORE
Дата 10 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец MS67
Дата 8 ноября 2023
Сохранность AU53 BN NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность VF
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Продавец MS67
Дата 20 сентября 2023
Сохранность XF45 BN NGC
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец MS67
Дата 8 февраля 2023
Сохранность AU53 BN NGC
Цена
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