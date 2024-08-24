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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Монеты России 1841 года

Золотые монеты (Российское правление)

Аверс
Реверс
3 рубля - 20 злотых 1841 СПБ АЧ
Средняя цена
Продажи
0 3

Серебряные монеты (Российское правление)

Аверс
Реверс
1 1/2 рубля - 10 злотых 1841 НГ
Средняя цена
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
1 1/2 рубля - 10 злотых 1841 MW
Средняя цена 430 $
Продажи
0 110
Аверс
Реверс
3/4 рубля - 5 злотых 1841 НГ
Средняя цена 190000 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
3/4 рубля - 5 злотых 1841 MW Узкий хвост
Средняя цена 370 $
Продажи
0 25
Аверс
Реверс
3/4 рубля - 5 злотых 1841 MW Хвост веером
Средняя цена 130 $
Продажи
0 128
Аверс
Реверс
30 копеек - 2 злотых 1841 MW
Средняя цена 320 $
Продажи
0 24
Аверс
Реверс
15 копеек - 1 злотый 1841 НГ
Средняя цена
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
15 копеек - 1 злотый 1841 MW
Средняя цена 3900 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
10 грошей 1841 MW
Средняя цена
Продажи
0 1

Медные монеты (Российское правление)

Аверс
Реверс
3 гроша 1841 MW Хвост веером
Средняя цена 330 $
Продажи
0 16
Аверс
Реверс
3 гроша 1841 MW Хвост веером Новодел
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 грош 1841 MW
Средняя цена 590 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
1 грош 1841 MW Новодел
Средняя цена 2400 $
Продажи
0 2

Пробные монеты

Аверс
Реверс
5 грошей 1841 MW Пробные Орел
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1 грош 1841 MW Пробный "IEDEN GROSZ" Большой орел
Средняя цена 10000 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
1 грош 1841 MW Пробный "IEDEN GROSZ" Малый орел
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 грош 1841 MW Пробный "JEDEN GROSZ"
Средняя цена 6700 $
Продажи
0 8

Платиновые монеты

Аверс
Реверс
12 рублей 1841 СПБ
Средняя цена 230000 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
6 рублей 1841 СПБ
Средняя цена 41000 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
3 рубля 1841 СПБ
Средняя цена 2700 $
Продажи
0 35

Золотые монеты (Николай I)

Аверс
Реверс
5 рублей 1841 СПБ АЧ
Средняя цена 2000 $
Продажи
1 693

Пробные монеты (Николай I)

Аверс
Реверс
1 рубль 1841 СПБ НГ Орел образца 1841 года
Средняя цена 450 $
Продажи
0 795
Аверс
Реверс
1 рубль 1841 СПБ НГ Орел образца 1841 года Особый гурт
Средняя цена 280 $
Продажи
0 18
Аверс
Реверс
1 рубль 1841 СПБ НГ Орел образца 1841 года Обозначение "ОПБ"
Средняя цена 2300 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
Полтина 1841 СПБ НГ Орел 1832-1842
Средняя цена 1100 $
Продажи
0 47
Аверс
Реверс
25 копеек 1841 СПБ НГ Орел 1839-1843
Средняя цена 600 $
Продажи
0 24
Аверс
Реверс
20 копеек 1841 СПБ НГ Орел 1832-1843
Средняя цена 1700 $
Продажи
0 30
Аверс
Реверс
10 копеек 1841 СПБ НГ Орел 1832-1839
Средняя цена 1400 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
10 копеек 1841 СПБ НГ Орел 1842
Средняя цена 240 $
Продажи
0 30
Аверс
Реверс
5 копеек 1841 СПБ НГ Орел 1832-1844
Средняя цена 630 $
Продажи
0 17

Медные монеты (Николай I)

Аверс
Реверс
3 копейки 1841 ЕМ
Средняя цена 110 $
Продажи
0 89
Аверс
Реверс
3 копейки 1841 ЕМ Новодел
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
3 копейки 1841 СМ
Средняя цена 1200 $
Продажи
0 20
Аверс
Реверс
3 копейки 1841 СМ Новодел
Средняя цена 2200 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
3 копейки 1841 СПМ
Средняя цена 620 $
Продажи
0 48
Аверс
Реверс
3 копейки 1841 СПМ Новодел
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2 копейки 1841 ЕМ Вензель украшенный
Средняя цена 45 $
Продажи
0 22
Аверс
Реверс
2 копейки 1841 ЕМ Вензель обычный
Средняя цена 40 $
Продажи
0 62
Аверс
Реверс
2 копейки 1841 ЕМ Новодел
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2 копейки 1841 СМ
Средняя цена 35 $
Продажи
0 16
Аверс
Реверс
2 копейки 1841 СМ Новодел
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2 копейки 1841 СПБ
Средняя цена 4500 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
2 копейки 1841 СПМ
Средняя цена 55 $
Продажи
0 87
Аверс
Реверс
2 копейки 1841 СПМ Новодел
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 копейка 1841 ЕМ
Средняя цена 170 $
Продажи
0 56
Аверс
Реверс
1 копейка 1841 ЕМ Новодел
Средняя цена 2300 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1 копейка 1841 СМ
Средняя цена 80 $
Продажи
0 72
Аверс
Реверс
1 копейка 1841 СМ Новодел
Средняя цена 1700 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1 копейка 1841 СПМ
Средняя цена 50 $
Продажи
0 113
Аверс
Реверс
1 копейка 1841 СПМ Новодел
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1/2 копейки 1841 ЕМ
Средняя цена 55 $
Продажи
0 21
Аверс
Реверс
1/2 копейки 1841 ЕМ Новодел
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1/2 копейки 1841 СМ
Средняя цена 160 $
Продажи
0 72
Аверс
Реверс
1/2 копейки 1841 СПМ
Средняя цена 95 $
Продажи
0 117
Аверс
Реверс
1/2 копейки 1841 СМ Новодел
Средняя цена 3000 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
1/2 копейки 1841 СПМ Новодел
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1/4 копейки 1841 ЕМ
Средняя цена 80 $
Продажи
0 29
Аверс
Реверс
1/4 копейки 1841 ЕМ Новодел
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1/4 копейки 1841 СМ
Средняя цена 70 $
Продажи
0 96
Аверс
Реверс
1/4 копейки 1841 СМ Новодел
Средняя цена 1200 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1/4 копейки 1841 СПМ
Средняя цена 60 $
Продажи
0 91
Аверс
Реверс
1/4 копейки 1841 СПМ Новодел
Средняя цена 1400 $
Продажи
0 1

Памятные монеты

Аверс
Реверс
1 рубль 1841 СПБ НГ В память бракосочетания наследника престола "РЕЗАЛЪ ГУБЕ". Гурт рубчатый
Средняя цена 9000 $
Продажи
0 214
Аверс
Реверс
1 рубль 1841 СПБ НГ В память бракосочетания наследника престола "РЕЗАЛЪ ГУБЕ". Гладкий гурт
Средняя цена 6200 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
1 рубль 1841 СПБ НI В память бракосочетания наследника престола "РЕЗАЛЪ ГУБЕ". Новодел
Средняя цена 10000 $
Продажи
0 20
Аверс
Реверс
1 рубль 1841 СПБ НГ В память бракосочетания наследника престола "РЕЗАЛЪ ГУБЕ". Золото
Средняя цена 6600 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
1 рубль 1841 СПБ НГ В память бракосочетания наследника престола "H. GUBE. FECIT"
Средняя цена 14000 $
Продажи
0 62
Аверс
Реверс
Медаль 1841 H. GUBE. FECIT В память бракосочетания наследника Престола Медь
Средняя цена 2900 $
Продажи
0 30
Аверс
Реверс
Медаль 1841 H. GUBE. FECIT В память бракосочетания наследника Престола Серебро
Средняя цена 7200 $
Продажи
1 160
Аверс
Реверс
Медаль 1841 H. GUBE. FECIT В память бракосочетания наследника Престола Золото
Средняя цена 33000 $
Продажи
0 23
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