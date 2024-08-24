Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Монеты России 1841 года
Золотые монеты (Российское правление)
Серебряные монеты (Российское правление)
Медные монеты (Российское правление)
Пробные монеты
Платиновые монеты
Золотые монеты (Николай I)
Пробные монеты (Николай I)
Медные монеты (Николай I)
Памятные монеты
1 рубль 1841 СПБ НГ В память бракосочетания наследника престола "РЕЗАЛЪ ГУБЕ". Гурт рубчатый
Средняя цена 9000 $
Продажи
0 214
1 рубль 1841 СПБ НГ В память бракосочетания наследника престола "РЕЗАЛЪ ГУБЕ". Гладкий гурт
Средняя цена 6200 $
Продажи
0 10
1 рубль 1841 СПБ НI В память бракосочетания наследника престола "РЕЗАЛЪ ГУБЕ". Новодел
Средняя цена 10000 $
Продажи
0 20
1 рубль 1841 СПБ НГ В память бракосочетания наследника престола "РЕЗАЛЪ ГУБЕ". Золото
Средняя цена 6600 $
Продажи
0 11
1 рубль 1841 СПБ НГ В память бракосочетания наследника престола "H. GUBE. FECIT"
Средняя цена 14000 $
Продажи
0 62
Медаль 1841 H. GUBE. FECIT В память бракосочетания наследника Престола Медь
Средняя цена 2900 $
Продажи
0 30
Медаль 1841 H. GUBE. FECIT В память бракосочетания наследника Престола Серебро
Средняя цена 7200 $
Продажи
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