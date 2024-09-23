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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

12 рублей 1841 года СПБ (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 12 рублей 1841 года СПБ - цена платиновой монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 12 рублей 1841 года СПБ - цена платиновой монеты - Россия, Николай I

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Платина (0,95)
  • Вес 41,41 гр
  • Чистой платины (1,2648 oz) 39,3395 гр
  • Диаметр 35,75 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 75

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 12 рублей
  • Год 1841
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 12 рублей 1841 года со знаком СПБ. Это платиновая монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 458 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 220000 EUR. Торги состоялись 25 сентября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 12 рублей 1841 СПБ на аукционе Künker - September 26, 2023
Продавец Künker
Дата 26 сентября 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 12 рублей 1841 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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