Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1841 года СПМ (Россия, Николай I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 10,24 гр
- Диаметр 27 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 11,200,000
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 1 копейка
- Год 1841
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Колпино
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (113) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1841 года со знаком СПМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Колпинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 68 проданному на аукционе MS67 за 44000 RUB. Торги состоялись 28 декабря 2022.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2024
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 2 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность AU53 BN NGC
Цена
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Где продать?
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