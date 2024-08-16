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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1841 года СПМ (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 1 копейка 1841 года СПМ - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 1 копейка 1841 года СПМ - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 10,24 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 11,200,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1841
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Колпино
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (113) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1841 года со знаком СПМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Колпинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 68 проданному на аукционе MS67 за 44000 RUB. Торги состоялись 28 декабря 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 копейка 1841 СПМ на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 1 копейка 1841 СПМ на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность AU
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 9 EUR
Россия 1 копейка 1841 СПМ на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 1 копейка 1841 СПМ на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
98 $
Цена в валюте аукциона 90 EUR
Россия 1 копейка 1841 СПМ на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1841 СПМ на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1841 СПМ на аукционе Heritage - February 5, 2024
Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2024
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1841 СПМ на аукционе RedSquare - January 27, 2024
Продавец RedSquare
Дата 27 января 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка 1841 СПМ на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка 1841 СПМ на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия 1 копейка 1841 СПМ на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка 1841 СПМ на аукционе COINSNET - December 2, 2023
Россия 1 копейка 1841 СПМ на аукционе COINSNET - December 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Россия 1 копейка 1841 СПМ на аукционе RedSquare - November 4, 2023
Продавец RedSquare
Дата 4 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка 1841 СПМ на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1841 СПМ на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1841 СПМ на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка 1841 СПМ на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Россия 1 копейка 1841 СПМ на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность XF
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Россия 1 копейка 1841 СПМ на аукционе Russiancoin - October 12, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 12 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1841 СПМ на аукционе Numisbalt - October 1, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность AU53 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1841 СПМ на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Россия 1 копейка 1841 СПМ на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка 1841 СПМ на аукционе RedSquare - August 5, 2023
Продавец RedSquare
Дата 5 августа 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка 1841 СПМ на аукционе Rare Coins - July 12, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка 1841 СПМ на аукционе Russiancoin - July 6, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 6 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1841 СПМ на аукционе RedSquare - July 2, 2023
Продавец RedSquare
Дата 2 июля 2023
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 1 копейка 1841 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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