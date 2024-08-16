1 копейка 1841 года СПМ (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1841 года со знаком СПМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Колпинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 68 проданному на аукционе MS67 за 44000 RUB. Торги состоялись 28 декабря 2022.

Сохранность UNC (8) AU (33) XF (31) VF (20) F (1) Нет оценки (18) Сохранность (слабы) MS63 (3) MS62 (3) AU58 (3) AU53 (5) AU50 (7) XF45 (3) XF40 (8) VF35 (1) VF30 (1) RB (2) BN (17) Сервис NGC (21)

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