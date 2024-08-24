Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1841 года СПБ НГ "В память бракосочетания наследника престола". "РЕЗАЛЪ ГУБЕ". Гурт рубчатый (Россия, Николай I)
Разновидность: "РЕЗАЛЪ ГУБЕ". Гурт рубчатый
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 20,73 гр
- Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
- Диаметр 35,5 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 1 рубль
- Год 1841
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (214) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1841 года "В память бракосочетания наследника престола" со знаком СПБ НГ. "РЕЗАЛЪ ГУБЕ". Гурт рубчатый. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4068 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 40000 EUR. Торги состоялись 3 июля 2014.
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Продавец Auction World
Дата 14 июля 2024
Сохранность AU55 PCGS
Цена
6964 $
Цена в валюте аукциона 1100000 JPY
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
8090 $
Цена в валюте аукциона 7500 EUR
Продавец Künker
Дата 1 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность UNC PL
Цена
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Продавец Heritage
Дата 9 августа 2023
Сохранность VF DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 15 июля 2023
Сохранность MS61 RNGA
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 13 мая 2023
Сохранность MS62
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 16 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Александр
Дата 23 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
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Продавец AURORA
Дата 17 ноября 2022
Сохранность UNC
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Продавец Rare Coins
Дата 1 октября 2022
Сохранность AU55
Цена
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Где продать?
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