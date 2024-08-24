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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1841 года СПБ НГ "В память бракосочетания наследника престола". "РЕЗАЛЪ ГУБЕ". Гурт рубчатый (Россия, Николай I)

Разновидность: "РЕЗАЛЪ ГУБЕ". Гурт рубчатый

Аверс монеты - 1 рубль 1841 года СПБ НГ "В память бракосочетания наследника престола" "РЕЗАЛЪ ГУБЕ" Гурт рубчатый - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 1 рубль 1841 года СПБ НГ "В память бракосочетания наследника престола" "РЕЗАЛЪ ГУБЕ" Гурт рубчатый - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 20,73 гр
  • Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
  • Диаметр 35,5 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1841
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (214) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1841 года "В память бракосочетания наследника престола" со знаком СПБ НГ. "РЕЗАЛЪ ГУБЕ". Гурт рубчатый. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4068 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 40000 EUR. Торги состоялись 3 июля 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1841 СПБ НГ "В память бракосочетания наследника престола" на аукционе Auction World - July 14, 2024
Продавец Auction World
Дата 14 июля 2024
Сохранность AU55 PCGS
Цена
6964 $
Цена в валюте аукциона 1100000 JPY
Россия 1 рубль 1841 СПБ НГ "В память бракосочетания наследника престола" на аукционе Александр - May 22, 2024
Россия 1 рубль 1841 СПБ НГ "В память бракосочетания наследника престола" на аукционе Александр - May 22, 2024
Продавец Александр
Дата 22 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
Россия 1 рубль 1841 СПБ НГ "В память бракосочетания наследника престола" на аукционе Numisbalt - May 12, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
8090 $
Цена в валюте аукциона 7500 EUR
Россия 1 рубль 1841 СПБ НГ "В память бракосочетания наследника престола" на аукционе Künker - February 1, 2024
Продавец Künker
Дата 1 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1841 СПБ НГ "В память бракосочетания наследника престола" на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Россия 1 рубль 1841 СПБ НГ "В память бракосочетания наследника престола" на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность UNC PL
Цена
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Россия 1 рубль 1841 СПБ НГ "В память бракосочетания наследника престола" на аукционе AURORA - September 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1841 СПБ НГ "В память бракосочетания наследника престола" на аукционе Heritage - August 9, 2023
Продавец Heritage
Дата 9 августа 2023
Сохранность VF DETAILS PCGS
Цена
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Россия 1 рубль 1841 СПБ НГ "В память бракосочетания наследника престола" на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Россия 1 рубль 1841 СПБ НГ "В память бракосочетания наследника престола" на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 июля 2023
Сохранность MS61 RNGA
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Россия 1 рубль 1841 СПБ НГ "В память бракосочетания наследника престола" на аукционе Rare Coins - July 12, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность AU
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Россия 1 рубль 1841 СПБ НГ "В память бракосочетания наследника престола" на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность AU58 NGC
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Россия 1 рубль 1841 СПБ НГ "В память бракосочетания наследника престола" на аукционе Rare Coins - May 13, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 13 мая 2023
Сохранность MS62
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Россия 1 рубль 1841 СПБ НГ "В память бракосочетания наследника престола" на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Россия 1 рубль 1841 СПБ НГ "В память бракосочетания наследника престола" на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2023
Сохранность XF
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Россия 1 рубль 1841 СПБ НГ "В память бракосочетания наследника престола" на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Россия 1 рубль 1841 СПБ НГ "В память бракосочетания наследника престола" на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2023
Сохранность XF
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Россия 1 рубль 1841 СПБ НГ "В память бракосочетания наследника престола" на аукционе AURORA - February 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 февраля 2023
Сохранность AU
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Россия 1 рубль 1841 СПБ НГ "В память бракосочетания наследника престола" на аукционе Александр - November 23, 2022
Россия 1 рубль 1841 СПБ НГ "В память бракосочетания наследника престола" на аукционе Александр - November 23, 2022
Продавец Александр
Дата 23 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 рубль 1841 СПБ НГ "В память бракосочетания наследника престола" на аукционе AURORA - November 17, 2022
Продавец AURORA
Дата 17 ноября 2022
Сохранность UNC
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Россия 1 рубль 1841 СПБ НГ "В память бракосочетания наследника престола" на аукционе Universum Coins GmbH - November 17, 2022
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 17 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1841 СПБ НГ "В память бракосочетания наследника престола" на аукционе Rare Coins - October 1, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 1 октября 2022
Сохранность PROOF
Цена
Россия 1 рубль 1841 СПБ НГ "В память бракосочетания наследника престола" на аукционе Rare Coins - October 1, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 1 октября 2022
Сохранность AU55
Цена
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Россия 1 рубль 1841 СПБ НГ "В память бракосочетания наследника престола" на аукционе Империя - July 21, 2022
Продавец Империя
Дата 21 июля 2022
Сохранность UNC PL
Цена
Россия 1 рубль 1841 СПБ НГ "В память бракосочетания наследника престола" на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Россия 1 рубль 1841 СПБ НГ "В память бракосочетания наследника престола" на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность XF
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1841 "В память бракосочетания наследника престола" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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