Россия Период: 1699-1991 1699-1991
20 копеек 1841 года СПБ НГ "Орел 1832-1843" (Россия, Николай I)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 4,14 гр
- Чистого серебра (0,1155 oz) 3,5935 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 25,000
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 20 копеек
- Год 1841
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (30)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1841 года "Орел 1832-1843" со знаком СПБ НГ. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 62 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 1300000 RUB. Торги состоялись 27 октября 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 15 февраля 2024
Сохранность PROOF
Цена
16367 $
Цена в валюте аукциона 1500000 RUB
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 17 ноября 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 27 октября 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 25 февраля 2020
Сохранность XF40
Цена
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Продавец MS67
Дата 12 февраля 2020
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
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Продавец Империя
Дата 28 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Империя
Дата 29 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 20 июня 2018
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 26 сентября 2017
Сохранность XF45
Цена
******
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Где продать?
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