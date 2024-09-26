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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

20 копеек 1841 года СПБ НГ "Орел 1832-1843" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 20 копеек 1841 года СПБ НГ "Орел 1832-1843" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 20 копеек 1841 года СПБ НГ "Орел 1832-1843" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 4,14 гр
  • Чистого серебра (0,1155 oz) 3,5935 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 25,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 20 копеек
  • Год 1841
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (30)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1841 года "Орел 1832-1843" со знаком СПБ НГ. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 62 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 1300000 RUB. Торги состоялись 27 октября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 20 копеек 1841 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
Россия 20 копеек 1841 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 20 копеек 1841 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность VF
Цена
423 $
Цена в валюте аукциона 390 EUR
Россия 20 копеек 1841 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 15, 2024
Россия 20 копеек 1841 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 15, 2024
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 15 февраля 2024
Сохранность PROOF
Цена
16367 $
Цена в валюте аукциона 1500000 RUB
Россия 20 копеек 1841 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 20 копеек 1841 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Universum Coins GmbH - November 17, 2022
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 17 ноября 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 20 копеек 1841 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 27, 2022
Россия 20 копеек 1841 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 27, 2022
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 27 октября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 20 копеек 1841 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Rare Coins - October 19, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 20 копеек 1841 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Universum Coins GmbH - April 28, 2022
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 апреля 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
Россия 20 копеек 1841 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Rare Coins - February 2, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 2 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 20 копеек 1841 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Rare Coins - September 8, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 8 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
Россия 20 копеек 1841 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе AURORA - February 24, 2021
Продавец AURORA
Дата 24 февраля 2021
Сохранность AU
Цена
Россия 20 копеек 1841 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Rare Coins - March 25, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2020
Сохранность VF
Цена
Россия 20 копеек 1841 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Россия 20 копеек 1841 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 февраля 2020
Сохранность XF40
Цена
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Россия 20 копеек 1841 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе MS67 - February 12, 2020
Продавец MS67
Дата 12 февраля 2020
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1841 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Империя - December 28, 2019
Продавец Империя
Дата 28 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1841 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Империя - September 29, 2018
Продавец Империя
Дата 29 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1841 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Rare Coins - June 20, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 20 июня 2018
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1841 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Александр - February 14, 2018
Россия 20 копеек 1841 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Александр - February 14, 2018
Продавец Александр
Дата 14 февраля 2018
Сохранность XF45
Цена
Россия 20 копеек 1841 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Александр - November 22, 2017
Россия 20 копеек 1841 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Александр - November 22, 2017
Продавец Александр
Дата 22 ноября 2017
Сохранность XF45
Цена
Россия 20 копеек 1841 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Имперская монета - September 26, 2017
Россия 20 копеек 1841 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Имперская монета - September 26, 2017
Продавец Имперская монета
Дата 26 сентября 2017
Сохранность XF45
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 20 копеек 1841 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Александр - July 5, 2017
Россия 20 копеек 1841 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Александр - July 5, 2017
Продавец Александр
Дата 5 июля 2017
Сохранность XF45
Цена

Где продать?

Для продажи 20 копеек 1841 "Орел 1832-1843" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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