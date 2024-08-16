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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1841 года СПБ (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 2 копейки 1841 года СПБ - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 2 копейки 1841 года СПБ - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: Gorny & Mosch

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 20,48 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 4,800,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1841
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Колпино
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1841 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Колпинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7605 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 7500 EUR. Торги состоялись 14 октября 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Gorny & Mosch (1)
  • Rare Coins (4)
  • Александр (2)
  • Империя (2)
Россия 2 копейки 1841 СПБ на аукционе Империя - March 28, 2024
Продавец Империя
Дата 28 марта 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1841 СПБ на аукционе Империя - July 14, 2023
Продавец Империя
Дата 14 июля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1841 СПБ на аукционе Rare Coins - June 8, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2019
Сохранность VF20
Цена
1950 $
Цена в валюте аукциона 1950 USD
Россия 2 копейки 1841 СПБ на аукционе Rare Coins - November 10, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 10 ноября 2018
Сохранность VF35
Цена
3000 $
Цена в валюте аукциона 3000 USD
Россия 2 копейки 1841 СПБ на аукционе Rare Coins - June 16, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2018
Сохранность VF35
Цена
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Россия 2 копейки 1841 СПБ на аукционе Rare Coins - November 11, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 11 ноября 2017
Сохранность VF35
Цена
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Россия 2 копейки 1841 СПБ на аукционе Александр - March 22, 2013
Россия 2 копейки 1841 СПБ на аукционе Александр - March 22, 2013
Продавец Александр
Дата 22 марта 2013
Сохранность VF25
Цена
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Россия 2 копейки 1841 СПБ на аукционе Александр - March 25, 2011
Россия 2 копейки 1841 СПБ на аукционе Александр - March 25, 2011
Продавец Александр
Дата 25 марта 2011
Сохранность XF45
Цена
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Россия 2 копейки 1841 СПБ на аукционе Gorny & Mosch - October 14, 2009
Продавец Gorny & Mosch
Дата 14 октября 2009
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 копейки 1841 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
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