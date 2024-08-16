2 копейки 1841 года СПБ (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1841 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Колпинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7605 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 7500 EUR. Торги состоялись 14 октября 2009.

Сохранность XF (3) VF (6) Сохранность (слабы) XF45 (1) VF35 (3) VF25 (1) VF20 (1)