Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1841 года СПБ (Россия, Николай I)
Фотография: Gorny & Mosch
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 20,48 гр
- Диаметр 33 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 4,800,000
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 2 копейки
- Год 1841
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Колпино
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1841 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Колпинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7605 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 7500 EUR. Торги состоялись 14 октября 2009.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Gorny & Mosch (1)
- Rare Coins (4)
- Александр (2)
- Империя (2)
Продавец Rare Coins
Дата 10 ноября 2018
Сохранность VF35
Цена
3000 $
Цена в валюте аукциона 3000 USD
Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2018
Сохранность VF35
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 11 ноября 2017
Сохранность VF35
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 22 марта 2013
Сохранность VF25
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 25 марта 2011
Сохранность XF45
Цена
******
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Где продать?
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