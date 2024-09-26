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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1841 года ЕМ (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 1 копейка 1841 года ЕМ - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 1 копейка 1841 года ЕМ - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 10,24 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 19,341,200

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1841
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (56) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1841 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 413 проданному на аукционе Pegasus Auctions AB за 1100 EUR. Торги состоялись 26 ноября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Baldwin's (1)
  • Coinhouse (1)
  • COINSNET (2)
  • Ibrahim's Collectibles (2)
  • Katz (4)
  • Künker (1)
  • Macho & Chlapovič (1)
  • MS67 (1)
  • MUNZE (1)
  • Numimarket (1)
  • Pegasus Auctions (1)
  • Rare Coins (3)
  • Rauch (2)
  • Roma Numismatics (1)
  • Russiancoin (15)
  • Александр (3)
  • Денга1700 (1)
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  • Русский Нумизматический Дом (4)
  • Русское Наследие (2)
Россия 1 копейка 1841 ЕМ на аукционе Baldwin's - July 17, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 17 июля 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка 1841 ЕМ на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
23 $
Цена в валюте аукциона 2000 RUB
Россия 1 копейка 1841 ЕМ на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 700 RUB
Россия 1 копейка 1841 ЕМ на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка 1841 ЕМ на аукционе Pegasus Auctions - November 26, 2023
Продавец Pegasus Auctions
Дата 26 ноября 2023
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1841 ЕМ на аукционе Russiancoin - August 31, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 31 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1841 ЕМ на аукционе Coinhouse - August 19, 2023
Продавец Coinhouse
Дата 19 августа 2023
Сохранность F
Цена
Россия 1 копейка 1841 ЕМ на аукционе Ibrahim's Collectibles - August 6, 2023
Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 6 августа 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1841 ЕМ на аукционе Russiancoin - August 3, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 3 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1841 ЕМ на аукционе Russiancoin - July 6, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 6 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1841 ЕМ на аукционе Russiancoin - June 8, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 8 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1841 ЕМ на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка 1841 ЕМ на аукционе Russiancoin - January 26, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 26 января 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 копейка 1841 ЕМ на аукционе Русское Наследие - October 16, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 16 октября 2022
Сохранность AU
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Россия 1 копейка 1841 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - October 6, 2022
Россия 1 копейка 1841 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - October 6, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 6 октября 2022
Сохранность XF
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Россия 1 копейка 1841 ЕМ на аукционе Rauch - September 25, 2022
Продавец Rauch
Дата 25 сентября 2022
Сохранность XF
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Россия 1 копейка 1841 ЕМ на аукционе Денга1700 - June 18, 2022
Россия 1 копейка 1841 ЕМ на аукционе Денга1700 - June 18, 2022
Продавец Денга1700
Дата 18 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1841 ЕМ на аукционе Russiancoin - February 24, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 24 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1841 ЕМ на аукционе MS67 - January 13, 2022
Продавец MS67
Дата 13 января 2022
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1841 ЕМ на аукционе Имперская монета - October 28, 2021
Россия 1 копейка 1841 ЕМ на аукционе Имперская монета - October 28, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 28 октября 2021
Сохранность XF40
Цена
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Россия 1 копейка 1841 ЕМ на аукционе Katz - September 19, 2021
Продавец Katz
Дата 19 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 копейка 1841 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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