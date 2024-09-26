Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1841 года ЕМ (Россия, Николай I)
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 10,24 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 19,341,200
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 1 копейка
- Год 1841
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (56) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1841 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 413 проданному на аукционе Pegasus Auctions AB за 1100 EUR. Торги состоялись 26 ноября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Pegasus Auctions
Дата 26 ноября 2023
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
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Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 6 августа 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 26 января 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 16 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 6 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rauch
Дата 25 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец MS67
Дата 13 января 2022
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 28 октября 2021
Сохранность XF40
Цена
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Где продать?
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