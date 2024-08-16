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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1841 года СМ (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 1 копейка 1841 года СМ - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 1 копейка 1841 года СМ - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 10,24 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 6,120,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1841
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (72) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1841 года со знаком СМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 189 проданному на аукционе MS67 за 55000 RUB. Торги состоялись 13 января 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 копейка 1841 СМ на аукционе Russiancoin - August 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 августа 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1841 СМ на аукционе Russiancoin - June 27, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 27 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1841 СМ на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка 1841 СМ на аукционе MS67 - February 14, 2024
Продавец MS67
Дата 14 февраля 2024
Сохранность MS60 BN NGC
Цена
197 $
Цена в валюте аукциона 18000 RUB
Россия 1 копейка 1841 СМ на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Россия 1 копейка 1841 СМ на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность MS61 BN RNGA
Цена
72 $
Цена в валюте аукциона 6500 RUB
Россия 1 копейка 1841 СМ на аукционе RedSquare - December 2, 2023
Россия 1 копейка 1841 СМ на аукционе RedSquare - December 2, 2023
Продавец RedSquare
Дата 2 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка 1841 СМ на аукционе RedSquare - December 2, 2023
Россия 1 копейка 1841 СМ на аукционе RedSquare - December 2, 2023
Продавец RedSquare
Дата 2 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 1 копейка 1841 СМ на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1841 СМ на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Россия 1 копейка 1841 СМ на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1841 СМ на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка 1841 СМ на аукционе Русское Наследие - September 10, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 10 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка 1841 СМ на аукционе Rare Coins - September 6, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 6 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 копейка 1841 СМ на аукционе Русское Наследие - August 13, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 13 августа 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка 1841 СМ на аукционе Rare Coins - July 12, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка 1841 СМ на аукционе Numisbalt - May 13, 2023
Россия 1 копейка 1841 СМ на аукционе Numisbalt - May 13, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1841 СМ на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка 1841 СМ на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 1 копейка 1841 СМ на аукционе MS67 - February 8, 2023
Продавец MS67
Дата 8 февраля 2023
Сохранность MS60 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1841 СМ на аукционе RedSquare - December 3, 2022
Продавец RedSquare
Дата 3 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка 1841 СМ на аукционе RedSquare - December 3, 2022
Продавец RedSquare
Дата 3 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
Россия 1 копейка 1841 СМ на аукционе Русское Наследие - November 27, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 27 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 копейка 1841 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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