1 копейка 1841 года СМ (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1841 года со знаком СМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 189 проданному на аукционе MS67 за 55000 RUB. Торги состоялись 13 января 2022.

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