Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1841 года СМ (Россия, Николай I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 10,24 гр
- Диаметр 27 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 6,120,000
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 1 копейка
- Год 1841
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (72) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1841 года со знаком СМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 189 проданному на аукционе MS67 за 55000 RUB. Торги состоялись 13 января 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец MS67
Дата 14 февраля 2024
Сохранность MS60 BN NGC
Цена
197 $
Цена в валюте аукциона 18000 RUB
Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность MS61 BN RNGA
Цена
72 $
Цена в валюте аукциона 6500 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 6 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец MS67
Дата 8 февраля 2023
Сохранность MS60 BN NGC
Цена
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Где продать?
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