Россия Период: 1699-1991 1699-1991
3 копейки 1841 года СМ. Новодел (Россия, Николай I)
Разновидность: Новодел
Цены на аукционах (1) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1841 года со знаком СМ. Новодел. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 610 проданному на аукционе Редкие Монеты за 2200 USD. Торги состоялись 12 ноября 2016.
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