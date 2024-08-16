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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

3 копейки 1841 года СМ. Новодел (Россия, Николай I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 3 копейки 1841 года СМ Новодел - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 3 копейки 1841 года СМ Новодел - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 30,72 гр
  • Диаметр 39 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 3 копейки
  • Год 1841
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1841 года со знаком СМ. Новодел. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 610 проданному на аукционе Редкие Монеты за 2200 USD. Торги состоялись 12 ноября 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Rare Coins (1)
Россия 3 копейки 1841 СМ на аукционе Rare Coins - November 12, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 12 ноября 2016
Сохранность MS63
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 3 копейки 1841 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
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