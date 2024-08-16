3 копейки 1841 года СМ. Новодел (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1841 года со знаком СМ. Новодел. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 610 проданному на аукционе Редкие Монеты за 2200 USD. Торги состоялись 12 ноября 2016.

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