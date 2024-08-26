Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Медаль 1841 года H. GUBE. FECIT "В память бракосочетания наследника Престола". Серебро (Россия, Николай I)
Разновидность: Серебро
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес ~31 гр
- Диаметр 36 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 900
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал Медаль
- Год 1841
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (161) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Медаль 1841 года "В память бракосочетания наследника Престола" со знаком H. GUBE. FECIT. Серебро. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2054 проданному на аукционе SINCONA AG за 86000 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 24 мая 2024
Сохранность AU
Цена
6548 $
Цена в валюте аукциона 600000 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
160 $
Цена в валюте аукциона 15000 RUB
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS61 RNGA
Цена
******
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Продавец Heritage
Дата 26 марта 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 20 марта 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 13 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
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Продавец Katz
Дата 24 ноября 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец AURORA
Дата 5 октября 2023
Сохранность AU53 ННР
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 6 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец RedSquare
Дата 6 августа 2023
Сохранность AU53 ННР
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 26 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
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