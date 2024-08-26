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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Медаль 1841 года H. GUBE. FECIT "В память бракосочетания наследника Престола". Серебро (Россия, Николай I)

Разновидность: Серебро

Аверс монеты - Медаль 1841 года H. GUBE. FECIT "В память бракосочетания наследника Престола" Серебро - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - Медаль 1841 года H. GUBE. FECIT "В память бракосочетания наследника Престола" Серебро - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес ~31 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 900

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал Медаль
  • Год 1841
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (161) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Медаль 1841 года "В память бракосочетания наследника Престола" со знаком H. GUBE. FECIT. Серебро. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2054 проданному на аукционе SINCONA AG за 86000 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Медаль 1841 H. GUBE. FECIT "В память бракосочетания наследника Престола" на аукционе Александр - August 7, 2024
Россия Медаль 1841 H. GUBE. FECIT "В память бракосочетания наследника Престола" на аукционе Александр - August 7, 2024
Продавец Александр
Дата 7 августа 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
Россия Медаль 1841 H. GUBE. FECIT "В память бракосочетания наследника Престола" на аукционе Katz - May 29, 2024
Продавец Katz
Дата 29 мая 2024
Сохранность XF
Цена
Россия Медаль 1841 H. GUBE. FECIT "В память бракосочетания наследника Престола" на аукционе Монеты и Медали - May 24, 2024
Россия Медаль 1841 H. GUBE. FECIT "В память бракосочетания наследника Престола" на аукционе Монеты и Медали - May 24, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 24 мая 2024
Сохранность AU
Цена
6548 $
Цена в валюте аукциона 600000 RUB
Россия Медаль 1841 H. GUBE. FECIT "В память бракосочетания наследника Престола" на аукционе Rare Coins - April 21, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
160 $
Цена в валюте аукциона 15000 RUB
Россия Медаль 1841 H. GUBE. FECIT "В память бракосочетания наследника Престола" на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS61 RNGA
Цена
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Россия Медаль 1841 H. GUBE. FECIT "В память бракосочетания наследника Престола" на аукционе Heritage - March 26, 2024
Продавец Heritage
Дата 26 марта 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Россия Медаль 1841 H. GUBE. FECIT "В память бракосочетания наследника Престола" на аукционе Александр - March 20, 2024
Россия Медаль 1841 H. GUBE. FECIT "В память бракосочетания наследника Престола" на аукционе Александр - March 20, 2024
Продавец Александр
Дата 20 марта 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Россия Медаль 1841 H. GUBE. FECIT "В память бракосочетания наследника Престола" на аукционе Rare Coins - December 13, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 13 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Россия Медаль 1841 H. GUBE. FECIT "В память бракосочетания наследника Престола" на аукционе Rare Coins - December 13, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 13 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
Россия Медаль 1841 H. GUBE. FECIT "В память бракосочетания наследника Престола" на аукционе Katz - November 24, 2023
Продавец Katz
Дата 24 ноября 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Россия Медаль 1841 H. GUBE. FECIT "В память бракосочетания наследника Престола" на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Россия Медаль 1841 H. GUBE. FECIT "В память бракосочетания наследника Престола" на аукционе AURORA - October 5, 2023
Продавец AURORA
Дата 5 октября 2023
Сохранность AU53 ННР
Цена
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Россия Медаль 1841 H. GUBE. FECIT "В память бракосочетания наследника Престола" на аукционе Rare Coins - September 6, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 6 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Россия Медаль 1841 H. GUBE. FECIT "В память бракосочетания наследника Престола" на аукционе RedSquare - August 6, 2023
Россия Медаль 1841 H. GUBE. FECIT "В память бракосочетания наследника Престола" на аукционе RedSquare - August 6, 2023
Продавец RedSquare
Дата 6 августа 2023
Сохранность AU53 ННР
Цена
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Россия Медаль 1841 H. GUBE. FECIT "В память бракосочетания наследника Престола" на аукционе cgb.fr - July 25, 2023
Продавец cgb.fr
Дата 25 июля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Медаль 1841 H. GUBE. FECIT "В память бракосочетания наследника Престола" на аукционе Rare Coins - July 12, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность AU53 ННР
Цена
Россия Медаль 1841 H. GUBE. FECIT "В память бракосочетания наследника Престола" на аукционе Rare Coins - July 12, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность PROOF
Цена
Россия Медаль 1841 H. GUBE. FECIT "В память бракосочетания наследника Престола" на аукционе Монеты и Медали - May 26, 2023
Россия Медаль 1841 H. GUBE. FECIT "В память бракосочетания наследника Престола" на аукционе Монеты и Медали - May 26, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 26 мая 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Медаль 1841 H. GUBE. FECIT "В память бракосочетания наследника Престола" на аукционе Rare Coins - April 26, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 26 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
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Россия Медаль 1841 H. GUBE. FECIT "В память бракосочетания наследника Престола" на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Россия Медаль 1841 H. GUBE. FECIT "В память бракосочетания наследника Престола" на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 апреля 2023
Сохранность MS61 PL RNGA
Цена
Россия Медаль 1841 H. GUBE. FECIT "В память бракосочетания наследника Престола" на аукционе Holmasto - March 11, 2023
Продавец Holmasto
Дата 11 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Где купить?
Россия Медаль 1841 H. GUBE. FECIT "В память бракосочетания наследника Престола" на аукционе Stack's - August 15, 2024
Россия Медаль 1841 H. GUBE. FECIT "В память бракосочетания наследника Престола" на аукционе Stack's - August 15, 2024
Россия Медаль 1841 H. GUBE. FECIT "В память бракосочетания наследника Престола" на аукционе Stack's - August 15, 2024
Россия Медаль 1841 H. GUBE. FECIT "В память бракосочетания наследника Престола" на аукционе Stack's - August 15, 2024
Продавец Stack's
Дата 15 августа 2024
Сохранность MS61 NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи Медаль 1841 "В память бракосочетания наследника Престола" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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