Медаль 1841 года H. GUBE. FECIT "В память бракосочетания наследника Престола". Серебро (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Медаль 1841 года "В память бракосочетания наследника Престола" со знаком H. GUBE. FECIT. Серебро. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2054 проданному на аукционе SINCONA AG за 86000 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

Сохранность PROOF (12) UNC (28) AU (57) XF (39) VF (11) Нет оценки (14) Сохранность (слабы) MS64 (3) MS63 (1) MS62 (5) MS61 (8) MS60 (4) AU58 (11) AU55 (9) AU53 (10) AU50 (5) XF45 (6) VF35 (1) VF30 (2) VF20 (1) SP63 (1) PF61 (1) PF60 (3) DETAILS (3) PL (3) Сервис NGC (12) RNGA (6) PCGS (2) ННР (11)

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